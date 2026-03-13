Giá gas hạ nhiệt sau 3 lần tăng liên tiếp từ đầu tháng

Một số doanh nghiệp kinh doanh gas tại TPHCM vừa phát đi thông báo giảm giá gas sau 3 lần điều chỉnh tăng từ đầu tháng này.

Chẳng hạn, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) thông báo điều chỉnh giá gas giảm 1.500 đồng/kg, áp dụng từ ngày hôm nay (13/3) với nhiều loại bình gas.

Theo đó, bình 6kg giảm 9.000 đồng, bình 12kg giảm 18.000 đồng, bình 22kg hạ 33.000 đồng, bình 25kg giảm 37.500 đồng, bình 45kg hạ 67.500 đồng và bình 50kg giảm 75.000 đồng.

Công ty cổ phần năng lượng Long Yin Long An cũng áp dụng mức giảm trên cho nhiều loại bình gas từ ngày 13/3.

Mức giá gas bán lẻ của doanh nghiệp này khi đến tay người tiêu dùng không vượt quá 296.000 đồng/bình 6kg, 532.500 đồng/bình 12kg, 1,085 triệu đồng/bình 22kg, 1,233 triệu đồng/bình 25kg, 1,996 triệu đồng/bình 45kg và 2,217 triệu đồng/bình 50kg.

Nhiều thương hiệu khác như Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco cũng áp dụng mức giá tương tự.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh gas, giá mặt hàng này được điều chỉnh giảm trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước điều chỉnh hạ, kéo theo một số chi phí liên quan giảm theo. Song nguồn cung LPG vẫn còn gián đoạn và hạn chế trong thời gian gần đây.

Thông thường, mỗi tháng, giá gas chỉ điều chỉnh một lần. Nhưng từ đầu tháng 3, giá gas được điều chỉnh liên tục.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 3 đến nay, các hãng đã có 3 lần tăng giá gas liên tục. Cụ thể, ngày 6/3, giá gas tăng 10.000 đồng/bình 12kg. Ngày 8/3, giá gas tăng tiếp 30.000 đồng/bình 12kg.

Từ ngày 12/3, giá gas tiếp tục tăng khoảng 30.000 đồng/bình 12kg, đưa mức giá bán lẻ lên hơn 500.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas tăng chủ yếu do giá nhiên liệu thế giới tăng và tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Trước khó khăn về nguồn cung, một số doanh nghiệp đề xuất giải pháp tạm thời giảm khối lượng sang chiết, như nạp bình gas 12kg thành 6kg hoặc bình 45kg thành 22kg.

Các doanh nghiệp cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc kiến nghị cơ quan quản lý hỗ trợ làm việc với các đơn vị nhập khẩu nhằm sớm ổn định nguồn cung, giảm áp lực tăng giá trên thị trường.