Vì sao con phố gần 1 km này đắt đỏ nhất hành tinh, giá thuê 600 triệu đồng/m²/năm, chỉ thương hiệu xa xỉ mới trụ nổi?

Từ con phố mua sắm lịch sử đến “địa chỉ vàng” của ngành xa xỉ

Nằm ở khu Mayfair, trung tâm của London, New Bond Street từ lâu đã được xem là một trong những tuyến phố mua sắm sang trọng nhất thế giới. Con phố này hình thành từ thế kỷ XVIII và nhanh chóng trở thành địa điểm mua sắm quen thuộc của giới quý tộc Anh.

Bond Street thực chất gồm hai đoạn: Old Bond Street và New Bond Street. Trong đó, New Bond Street – đoạn phía bắc là nơi tập trung các cửa hàng thời trang, trang sức và đồng hồ cao cấp hàng đầu thế giới. Dù chiều dài chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng mỗi mét vuông tại đây đều mang giá trị thương mại cực lớn.

Theo báo cáo “Main Streets Across the World 2025” của hãng tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại New Bond Street đã tăng mạnh trong năm qua, đạt mức 2.231 USD/foot vuông/năm, tương đương hơn 24.000 USD/m²/năm. Con số này giúp con phố của London vượt qua nhiều đối thủ lâu năm để trở thành tuyến phố bán lẻ đắt đỏ nhất hành tinh.

Kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên một con phố của London vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng toàn cầu. Trước đó, vị trí này thường thuộc về các đại lộ thương mại nổi tiếng như Via Montenapoleone tại Milan hay Fifth Avenue tại New York City.

Sự thăng hạng của New Bond Street phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ cao cấp tại London sau giai đoạn biến động kinh tế toàn cầu.

“Thánh địa” của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới

Một trong những lý do quan trọng khiến giá thuê tại New Bond Street luôn ở mức cao là sự hiện diện dày đặc của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

Con phố này quy tụ nhiều thương hiệu danh giá như Cartier, Van Cleef & Arpels, Prada, Givenchy hay Chopard. Phần lớn các cửa hàng tại đây đều là flagship store – cửa hàng chủ lực đại diện cho hình ảnh và đẳng cấp của thương hiệu trên toàn cầu.

Không giống nhiều khu mua sắm khác phụ thuộc vào lượng khách đông, các cửa hàng tại New Bond Street thường phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu. Một giao dịch mua sắm tại đây có thể trị giá hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD.

Đặc biệt, đoạn giữa Clifford Street và Burlington Gardens được xem là khu vực đắt đỏ nhất của tuyến phố. Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng trang sức cao cấp và đồng hồ xa xỉ, những mặt hàng có giá trị cực lớn nhưng không cần lưu lượng khách quá cao.

Sự hiện diện của các thương hiệu danh tiếng cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền: càng nhiều thương hiệu lớn xuất hiện, sức hút của tuyến phố càng tăng, kéo theo giá thuê tiếp tục leo thang.

Vì sao giá thuê tại New Bond Street tăng vọt?

Sự bứt phá của New Bond Street trong bảng xếp hạng toàn cầu không phải là ngẫu nhiên. Theo các chuyên gia bất động sản, có nhiều yếu tố khiến giá thuê tại đây liên tục lập kỷ lục.

Trước hết là nguồn cung mặt bằng cực kỳ hạn chế. Không giống những đại lộ mua sắm kéo dài hàng kilomet, New Bond Street chỉ có chiều dài khá ngắn. Số lượng cửa hàng vì thế rất ít, trong khi nhu cầu thuê từ các thương hiệu xa xỉ lại vô cùng lớn. Sự chênh lệch giữa cung và cầu khiến giá thuê bị đẩy lên cao.

Thứ hai là chiến lược hiện diện thương hiệu của các tập đoàn xa xỉ. Đối với nhiều thương hiệu, việc có một cửa hàng tại New Bond Street không chỉ để bán hàng mà còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế toàn cầu. Một cửa hàng trên con phố này giống như một biểu tượng uy tín, giúp thương hiệu tiếp cận trực tiếp với tầng lớp khách hàng giàu có quốc tế.

New Bond Street là biểu tượng cho quyền lực tiêu dùng của giới siêu giàu

Ngoài ra, sự phục hồi của du lịch quốc tế cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm tại London. Thành phố này từ lâu đã là điểm đến yêu thích của giới thượng lưu, đặc biệt là khách du lịch từ Trung Đông, Mỹ và châu Á. Khi du khách quay trở lại sau đại dịch, các tuyến phố mua sắm cao cấp như New Bond Street nhanh chóng lấy lại sức hút.

Một yếu tố khác là xu hướng trải nghiệm mua sắm trực tiếp đang quay trở lại. Dù thương mại điện tử phát triển mạnh, nhưng đối với ngành hàng xa xỉ, trải nghiệm tại cửa hàng từ dịch vụ cá nhân hóa đến không gian trưng bày vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Cuộc cạnh tranh của những “đại lộ kim cương” trên thế giới

Dù New Bond Street đang giữ vị trí số một, nhưng cuộc cạnh tranh giữa các tuyến phố mua sắm xa xỉ trên thế giới vẫn rất khốc liệt.

Đứng ngay sau New Bond Street là Via Montenapoleone tại Milan – trung tâm của ngành thời trang Ý. Con phố này nổi tiếng với các thương hiệu thời trang cao cấp và là trái tim của khu “Quadrilatero della Moda”, khu mua sắm xa xỉ bậc nhất nước Ý.

Ở vị trí thứ ba là Fifth Avenue tại New York – đại lộ mua sắm mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Trong nhiều năm, Fifth Avenue từng là tuyến phố có giá thuê đắt nhất thế giới trước khi bị các đối thủ châu Âu vượt qua.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến phố khác cũng nằm trong nhóm đắt đỏ hàng đầu như Tsim Sha Tsui tại Hong Kong, Champs-Élysées tại Paris hay Ginza tại Tokyo.

Những con phố này đều có điểm chung: vị trí trung tâm tại các thành phố lớn, lượng khách du lịch quốc tế đông và sự hiện diện của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Biểu tượng của thị trường bán lẻ xa xỉ toàn cầu

Việc New Bond Street vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng cho thấy London vẫn là một trong những trung tâm tiêu dùng xa xỉ quan trọng nhất thế giới.

Không chỉ là nơi mua sắm, con phố này còn đại diện cho sức mạnh của ngành công nghiệp thời trang và trang sức toàn cầu. Đối với nhiều thương hiệu, việc đặt cửa hàng tại đây giống như một tuyên bố về đẳng cấp và vị thế.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ bởi thương mại điện tử và xu hướng tiêu dùng mới, những tuyến phố như New Bond Street vẫn chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt của trải nghiệm mua sắm trực tiếp. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, vị trí đắc địa và sức hút của các thương hiệu xa xỉ đã giúp con phố này trở thành một trong những “địa chỉ vàng” của ngành bán lẻ thế giới.

Với mức giá thuê hơn 2.200 USD mỗi foot vuông/năm, New Bond Street không chỉ là con phố đắt đỏ nhất hành tinh mà còn là biểu tượng cho quyền lực tiêu dùng của giới siêu giàu trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại.