Nhà đầu tư tiếp tục xuống tiền cho bạc: Chuyên gia nói gì?

Khảo sát “Top Metals 2026” do Kitco News thực hiện với 352 nhà đầu tư cá nhân cho thấy tâm lý lạc quan vẫn nghiêng mạnh về bạc. Có tới 51% người tham gia dự đoán bạc sẽ tiếp tục là kim loại tăng giá mạnh nhất trong năm 2026, sau cú bứt phá ngoạn mục năm 2025.

Trong khi đó, 29% nhà đầu tư đặt niềm tin vào vàng, cho rằng kim loại quý truyền thống này vẫn giữ vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị. Chỉ 10% tin vào bạch kim và 11% kỳ vọng đồng sẽ vượt trội, cho thấy các kim loại này vẫn chưa thực sự được giới đầu tư cá nhân chú ý đúng mức.

Vì sao giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận với “cơn sốt bạc”?

Các tổ chức phân tích lớn như TD Securities đưa ra quan điểm thận trọng hơn với bạc trong năm 2026. Theo họ, thị trường bạc đã trải qua một giai đoạn “thắt chặt thanh khoản” hiếm thấy, nhưng hiện nay nguồn cung vật chất đã được bổ sung mạnh mẽ.

Lượng bạc tự do lưu thông tại các kho của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) đã tăng thêm hơn 212 triệu ounce – đủ bù đắp gần hai năm thâm hụt toàn cầu. Điều này khiến áp lực tăng giá của bạc giảm đi đáng kể, khi giá không còn phải tăng mạnh để kích hoạt nguồn cung từ phế liệu và kho dự trữ tư nhân.

TD Securities dự báo giá bạc trong năm 2026 nhiều khả năng chỉ dao động quanh vùng giữa 40 USD/ounce, thậm chí có thể khởi đầu năm bằng một nhịp điều chỉnh.

Vàng có tiếp tục là “trụ cột” của thị trường kim loại quý?

Với vàng, các chuyên gia gần như không thấy dấu hiệu đảo chiều xu hướng tăng dài hạn. TD Securities dự báo giá vàng có thể lập đỉnh mới trên 4.400 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm 2026, nhờ lãi suất thực tiếp tục ở mức thấp và lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, áp lực nợ công Mỹ ở mức kỷ lục, nguy cơ “pha loãng giá trị đồng USD” và khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 100–150 điểm cơ bản được xem là những yếu tố hỗ trợ mạnh cho vàng.

Trong dài hạn, TD cho rằng biên độ giao dịch mới của vàng sẽ nằm trong khoảng 3.500–4.400 USD/ounce, với kịch bản giảm sâu chỉ xảy ra nếu thị trường tài sản rủi ro Mỹ hồi phục mạnh và kinh tế không suy yếu như dự báo.

Bạch kim và palladium: Vì sao có thể trở thành “ngôi sao mới” năm 2026?

Trái ngược với sự thận trọng dành cho bạc, TD Securities lại đặt cược lớn vào nhóm kim loại bạch kim (PGM), đặc biệt là bạch kim và palladium. Ngân hàng này dự báo giá hai kim loại này trong năm 2026 có thể cao hơn khoảng 20% so với mặt bằng kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Lý do chính nằm ở cấu trúc cung – cầu đang dần thắt chặt, xu hướng tích trữ hàng tồn kho, cùng những thay đổi trong nhu cầu công nghiệp và địa chính trị. TD nhận định thị trường PGM sẽ chứng kiến tình trạng nguồn cung hạn chế, lãi suất cho thuê kim loại cao hơn và giá kỳ hạn bị siết chặt hơn trong năm tới.

Heraeus – một tập đoàn kim loại quý lớn của châu Âu cũng đồng tình rằng bạch kim vẫn còn dư địa tăng giá, dù họ dự báo thị trường có thể cần một giai đoạn “nghỉ ngơi” sau đợt tăng mạnh năm 2025. Theo Heraeus, giá bạch kim năm 2026 có thể dao động trong vùng 1.300–1.800 USD/ounce.

Những rủi ro vẫn đang phủ bóng lên thị trường kim loại

Dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực, các chuyên gia cảnh báo rủi ro giảm giá chưa biến mất. Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ đã đảo chiều trở lại từ hơn một năm trước, một tín hiệu thường báo trước suy thoái kinh tế.

Nếu kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm 2026, nhóm kim loại công nghiệp và PGM có thể chịu áp lực lớn do nhu cầu suy giảm. Ngay cả với vàng, sau khi tăng mạnh trong năm 2025, khả năng xuất hiện giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh ngắn hạn là điều khó tránh khỏi.