Nghề chở cây thuê ngày Tết

Những ngày này, trên các tuyến đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Đình Tựu… (TP. Đà Nẵng), hàng nghìn chậu quất, đào, mai, cúc được các tiểu thương bày bán dọc hai bên đường. Đông đảo người dân đến mua sắm, tham quan khiến không khí trở nên sôi động, nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động hành nghề vận chuyển cây thuê tranh thủ kiếm thêm thu nhập những ngày giáp Tết. Ảnh: Duy Quốc.

Theo nhiều người làm nghề, cao điểm từ khoảng 20 tháng Chạp đến 29 Tết, lượng khách thuê chở cây tăng mạnh. Người mua cây càng đông, hàng càng “chạy”, thì số chuyến xe cũng nhiều hơn. Có ngày từ sáng sớm đến tối muộn, các xe chở cây liên tục ra vào chợ hoa, không kịp nghỉ tay.

Anh Phạm Đức Phương, người có nhiều năm gắn bó với nghề chở cây thuê dịp Tết, cho biết giá chở cây không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước cây, quãng đường vận chuyển, độ khó khi bốc xếp. “Tùy vào cây to nhỏ, đường xa gần mà mình sẽ lấy giá khác nhau. Mỗi cây quất to như thế, mỗi chuyến tôi lấy khoảng 400.000-500.000 đồng. Cây càng lớn, càng khó chở thì giá càng cao”, anh Phương chia sẻ.

Theo anh Phương, nghề chở cây thuê mỗi mùa Tết mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. “Có hôm thuận lợi, chạy từ sáng đến tối, sau khi trừ chi phí xăng xe vẫn còn hơn một triệu đồng. Nghề này chỉ làm theo mùa nhưng cũng đủ trang trải sinh hoạt và sắm sửa dịp cuối năm”, anh nói.

Không chỉ quất, các loại lan, đào hay cây bonsai cũng là “nguồn việc” chính của người làm nghề. Với những cây có tán rộng, kích thước lớn, việc bốc xếp, vận chuyển đòi hỏi kinh nghiệm và sự cẩn trọng để tránh gãy cành, vỡ chậu.

Chị Quỳnh Hương - chủ một sạp lan - cho biết dịp cận Tết nhu cầu mua lan tăng cao nên việc vận chuyển chị phải thuê người chở giao tận nhà cho khách. Giá mỗi chuyến chở thuê tùy thuộc quãng đường xa, gần, dao động từ 100.000-300.000 đồng/chuyến. “Những ngày cao điểm, người tôi thuê chở có thể chạy cả chục chuyến, thu nhập hơn cả triệu đồng mỗi ngày”, chị Hương chia sẻ.

Tuy thu nhập khá, nhưng nghề chở cây thuê cũng không ít vất vả. Người làm nghề phải dậy sớm, làm việc ngoài trời nắng gió, đặc biệt những ngày giáp Tết lưu lượng xe cộ đông, dễ ùn tắc. Chỉ cần sơ suất nhỏ trong lúc bốc xếp hay di chuyển, cây bị hư hỏng là phải đền bù cho khách.

Dẫu vậy, với nhiều lao động tự do, đây vẫn là công việc “thời vụ” đáng trông đợi mỗi dịp xuân về. Những chuyến xe chở đầy đào, quất không chỉ mang mùa xuân đến từng ngôi nhà, mà còn giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, đón Tết ấm no hơn.