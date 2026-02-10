Nhà phân tích sàn Kitco dự báo giá vàng, bạc thế có thể tăng hết tuần

Vàng và bạc đã vượt qua các mức quan trọng mà giới phân tích đã đề cập cuối tuần trước (6/2), được coi là rất quan trọng để tránh bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch và trải qua một đợt điều chỉnh giảm khác.

Mức kháng cự đối với vàng là 5.000 USD, và vàng đã giao dịch trên mức này hôm 9/2 sau khi mở cửa ở mức 4.989 USD tại thị trường Mỹ.

Giá vàng, bạc thế giới được dự báo tăng hết tuần này.

Giá vàng giao ngay hiện đang tăng khoảng 100 USD, tương đương 2%, ở mức khoảng 5.063 USD.

Mức kháng cự mà các nhà phân tích đặt ra cho bạc là 80 USD, và sau khi mở cửa ở mức 78,61 USD, nó đã vượt qua mức kháng cự đó và đang cho thấy sự tăng mạnh hơn so với vàng.

Giá bạc giao ngay hiện đang tăng khoảng 5,60 USD, tương đương 7,19%, giao dịch gần mức 83,50 USD.

Cả hai kim loại đều được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu đi rất nhiều trong ngày 9/2 khi các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp, giá tiêu dùng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần này để tìm kiếm những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ, với thị trường đã dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết. Yếu tố tác động mạnh nhất đến giá vàng ngày 9/2 là đồng đô la Mỹ. Kỳ vọng đang gia tăng về các dữ liệu kinh tế yếu, đặc biệt là về thị trường lao động. Điều này cùng với những lo ngại dai dẳng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy chỉ số đô la Mỹ giảm 0,84%, chỉ còn cách mức thấp nhất trong bốn tháng ở mức 96,91 chưa đầy một điểm.

Nhà phân tích Gary Waner tại sàn giao dịch Kitco cho rằng, về triển vọng kỹ thuật của vàng và bạc đều giữ vững trên các đám mây Ichimoku trên biểu đồ hàng ngày (Ichimoku là chỉ báo được các nhà đầu tư dùng để phân tích kỹ thuật, tìm ra xu hướng vận động của vàng, chứng khoán). Thực tế đó, cùng với độ rộng của các đám mây và màu xanh lá cây vẫn giữ nguyên, cho thấy cả hai kim loại vàng, bạc vẫn đang trong trạng thái tăng giá về mặt kỹ thuật và không bị ảnh hưởng đáng kể trên biểu đồ bởi các đợt điều chỉnh gần đây.

Với việc các mức kháng cự quan trọng bị phá vỡ hôm 9/2 và tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác đều cho thấy giá sẽ tăng, giá vàng và bạc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại của tuần.