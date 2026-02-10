Siêu thị Hà Nội "thất thủ" ngày cận Tết: Khuyến mãi ngập tràn, khách "dài cổ" xếp hàng 30 phút thanh toán

Ghi nhận những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại và đại siêu thị lớn như MM Mega Market Thăng Long, AEON Xuân Thủy (Cầu Giấy) hay Lotte Mall Tây Hồ đang ở mức đỉnh điểm.

Bên trong các gian hàng, đặc biệt là khu vực bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát, dòng người chen chúc nhau lựa chọn.

Năm nay, để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Những biển bảng "Xả hàng đón Tết", "Giảm giá sốc đến 50%", "Mua nhiều giảm sâu" được treo bắt mắt khắp các lối đi. Mẫu mã giỏ quà Tết, thực phẩm chế biến sẵn năm Bính Ngọ cũng được đánh giá là đa dạng, bao bì đẹp và giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu của đa số người tiêu dùng.

Những chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa di chuyển khó khăn trong siêu thị.

Tại Siêu thị MM Mega Market Thăng Long, mặc dù tất cả các quầy thu ngân đều đã hoạt động hết công suất, nhân viên làm việc không ngơi tay, nhưng hàng người chờ đợi vẫn nối đuôi nhau dài dằng dặc, uốn lượn qua các kệ hàng.

Tương tự, tại AEON Xuân Thủy (Cầu Giấy), tình trạng cũng không khả quan hơn. Dù siêu thị đã bố trí thêm nhân viên hỗ trợ phân luồng và đóng gói, nhưng do lượng hàng hóa mỗi khách mua quá lớn, thời gian quét mã vạch và thanh toán kéo dài khiến tình trạng ùn ứ không thể giải quyết ngay lập tức.

Các mẫu rượu vang gắn liền với biểu tượng ngựa của năm 2026 được bày bán với giá từ 800 - 900 nghìn đồng.

Chị Trà My (Tây Hồ) cho biết: "Nhìn dòng người xếp hàng rồng rắn mà muốn bỏ cuộc đi về, nhưng lỡ chọn đồ rồi nên đành cố chờ. Năm nào đi siêu thị tầm này cũng xác định là phải kiên nhẫn mới mang được đồ về nhà".

Bên cạnh các giỏ quà sang trọng, khu vực bánh kẹo bán theo cân (bánh kẹo xá) tại các siêu thị lớn như MM Mega Market Thăng Long hay AEON Xuân Thủy (Cầu Giấy) lại trở thành "thỏi nam châm" hút khách bậc nhất, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân và người lớn tuổi.

Tại đây, hàng trăm khay bánh, kẹo dẻo, thạch rau câu, sô-cô-la đồng tiền... đủ màu sắc sặc sỡ được đổ đống tạo nên một "ma trận" ngọt ngào vô cùng bắt mắt. Điểm cộng lớn nhất của loại mặt hàng này là mức giá "siêu mềm", chỉ dao động từ 40.000 – 90.000 đồng/kg tùy loại. Tay nhanh thoăn thoắt xúc đầy một túi lớn gồm đủ loại kẹo dẻo và thạch, bà Nguyễn Thị Lan (Thanh Xuân) chia sẻ: "Tết nhất chủ yếu mua cho trẻ con đến chơi hoặc bày khay mứt cho đẹp. Kinh tế năm nay khó khăn, mua bánh hộp nhập khẩu thì tốn kém quá, lại được ít. Cứ mua hàng cân thế này vừa rẻ, vừa chọn được nhiều vị, bày ra khay trông rất đầy đặn và rực rỡ".

Tại Lotte Mall (Tây Hồ) những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026 cũng ghi nhận lượng khách "khủng" đổ về, tạo nên tình trạng quá tải cục bộ từ bãi đỗ xe cho đến bên trong siêu thị.

Tại khu vực thu ngân, dù siêu thị đã mở tối đa các quầy và huy động thêm nhân viên hỗ trợ đóng gói, nhưng do lượng hàng mỗi xe quá lớn (đa phần là các thùng quà to, cồng kềnh), tốc độ thanh toán vẫn khá chậm.

Dòng người xếp hàng rồng rắn, kiên nhẫn nhích từng chút một chờ đến lượt "tính tiền" là hình ảnh quen thuộc tại đây trong những ngày cận Tết. Bà Vũ Thị Nụ (phường Cầu Giấy) nói: "Tôi tranh thủ ngày cuối tuần đi mua sắm Tết. Vào chọn đồ thì nhanh mà ra thanh toán thì lâu quá. Đứng xếp hàng hơn 30 phút rồi mới đến lượt thanh toán. Biết là Tết thì đông nhưng chờ đợi thế này oải quá".

Không chỉ các đại siêu thị đông đúc, tấp nập, những tuyến phố chuyên doanh đồ nhập khẩu như Thái Hà (Đống Đa) cũng đang trong những ngày "hốt bạc". Nơi đây được giới sành chơi Hà thành ví như "thủ phủ" của các loại rượu ngoại, bia nhập và bánh kẹo cao cấp, phục vụ nhu cầu biếu tặng sang trọng.

Anh Tuấn (đại diện một cửa hàng rượu lớn tại Thái Hà) vừa giới thiệu rượu vang cho khách, vừa chia sẻ: "Năm nay xu hướng quà Tết thiên về sức khỏe và sự tinh tế. Khách chuộng các dòng rượu vang Ý, vang Pháp đi kèm với hạt macca, hạt điều nhập khẩu. Dù kinh tế có khó khăn nhưng phân khúc quà biếu cao cấp từ 2 - 5 triệu đồng/giỏ vẫn bán rất chạy, tăng từ 10-15% so với năm trước.

Từ sáng đến tối, nhân viên cửa hàng này phải tăng ca đóng gói xuyên trưa mới kịp giao cho khách.

Cảnh tượng người dân tấp nập ra vào, những thùng rượu, thùng bánh được khuân vác liên tục lên xe ô tô sang trọng đã tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt của con phố này trong những ngày cận Tết Bính Ngọ.