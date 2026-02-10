Chuyên gia: 'Cần thời gian để hoạt động đầu cơ vàng lắng xuống'

Trong báo cáo triển vọng giá vàng mới công bố, UOB cho rằng dù biến động trong ngắn hạn đang cao bất thường, vàng vẫn là tài sản trú ẩn quen thuộc của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt. Bên cạnh đó, kim loại quý còn là công cụ để các nhà đầu tư lớn đa dạng hóa danh mục.

Các nhà đầu tư tổ chức cần tăng tỷ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng với đồng USD, trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa và nguy cơ giảm giá trị đồng tiền. Diễn biến địa chính trị khó lường và gánh nặng tài khóa toàn cầu càng củng cố vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng.

Theo ông Heng Koon How - Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại những thị trường mới nổi và châu Á, sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng phân bổ vào vàng.

"Các ngân hàng trung ương toàn cầu được dự báo mua ròng vàng với quy mô lớn và giữ vai trò là nguồn cầu quan trọng trên thị trường. Họ thậm chí hoan nghênh nhịp điều chỉnh giá vàng gần đây, khi mở ra cơ hội thuận lợi để gia tăng phân bổ", ông Heng nhận định.

Chuyên gia UOB dự đoán giá vàng thế giới trong quý đầu năm nay dao động khoảng 4.800 USD một ounce, tăng 400 USD so với dự báo của chính họ cách đây một tháng. Trong quý II và quý III, giá kim loại quý được dự đoán lên 5.000 USD và 5.200 USD, sau đó giao dịch quanh 5.400 USD trong ba tháng cuối năm.

Theo chuyên gia này, dù triển vọng dài hạn tích cực, không loại trừ giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ những nhà đầu tư "đuối sức" khi đã mua ở vùng giá cao. Do đó, thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ lắng xuống, giúp giá dần ổn định và thiết lập mặt bằng mới.

Vàng miếng SJC giao dịch quanh 181 triệu đồng mỗi lượng vào ngày 9/2/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ đầu năm đến nay, thị trường kim loại quý thế giới trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất lịch sử. Mỗi ounce vàng đầu năm giao dịch quanh 4.300 USD, sau đó tăng liên tục và vượt 5.600 USD vào ngày 28/1. Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài lâu khi thông tin Tổng thống Donald Trump công bố ứng cử viên Chủ tịch Fed đã kích hoạt lực chốt lời ồ ạt. Giá vàng có phiên giảm sâu nhất 43 năm, xuyên thủng hàng loạt ngưỡng hỗ trợ tâm lý và có thời điểm xuống sát 4.700 USD, mất khoảng 20% so với đỉnh.

Giá vàng trong nước cũng vận động tương tự xu hướng thế giới. Cuối tháng 1, mỗi lượng vàng miếng lên kỷ lục 191,3 triệu đồng. Các hệ thống kim hoàn rơi vào tình trạng khan hàng khi cầu vượt cung. Vài ngày sau, theo đà đi xuống của thế giới, vàng trong nước trượt về 163-166 triệu đồng một lượng.

Tính đến cuối ngày hôm qua (9/2), vàng trong nước giao dịch quanh 181 triệu đồng, cao hơn thế giới 24 triệu đồng một lượng khi quy đổi chưa gồm thuế phí.

UOB là ngân hàng Singapore, có văn phòng và chi nhánh ở 19 quốc gia. Họ vào Việt Nam từ năm 1993 và hiện có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, lớn thứ hai trong số các nhà băng 100% vốn nước ngoài. Cách đây 3 năm, họ mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam.