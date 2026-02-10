Giá vàng hôm nay mới nhất (10/2) tiếp đà tăng: Nhà vàng bán "thả cửa", người mua bớt hào hứng

Giá vàng hôm nay 10/2 tăng vọt

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 10/2, nhu cầu mua vàng đã giảm mạnh so với tuần trước khi giá vàng hôm nay tiếp đà tăng cao. Cảnh xếp hàng mua vàng dài dằng dặc cả dãy phố không còn xuất hiện, chỉ còn lác đác vài người đến mua.

Nhân viên cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra không giới hạn số lượng, theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng mua từ 1 - 3 chỉ vàng nhẫn sẽ được nhận ngay. Còn khách hàng mua nhiều hơn sẽ nhận giấy hẹn ngày 13/2 đến lấy sản phẩm.

Cửa hàng vàng BTMC bán ra số lượng không giới hạn trong khi giá vàng hôm nay tăng lên. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 ngày ngày 10/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 177,5 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Số lượng người mua vàng đã giảm mạnh so với tuần trước. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 177,5 - 170,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 177,5 - 170.5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ổn định quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 10/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.028 USD/ounce, tăng mạnh 15 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, các nhà phân tích Heraeus cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho sự biến động giá mạnh hơn trong những tuần và tháng tới.

"Tuần trước, giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ hơn các kim loại quý khác, phục hồi hơn 50% mức giảm, nhưng đà phục hồi đã giảm dần vào cuối tuần. Điều đó vẫn khiến giá vàng cao hơn rõ rệt so với đầu năm, điều mà các kim loại trắng không làm được", các nhà phân tích nhận định.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, rất khó có khả năng vàng đạt được mức giá cao kỷ lục mới trong thời gian ngắn sắp tới vì có lẽ sẽ mất nhiều tháng chứ không phải vài tuần để đảo ngược sự hưng phấn quá mức đã đẩy giá vàng tăng cao và nhanh đến vậy.

"Mức hỗ trợ đã được tìm thấy ở mức 4.400 USD/ounce, mức này có thể sẽ được kiểm tra lại. Giá vàng đã vượt qua mốc 5.000 USD/ounce một lần nữa vào hôm qua và kim loại quý này tiếp tục thách thức ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh mức 5.045 USD/ounce.

Ngoài ra, ông Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cho rằng, vàng đang được hỗ trợ bởi đồng USD yếu đi khi các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp, giá tiêu dùng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần này để tìm kiếm những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ, với thị trường đã dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026.

"Với việc các mức kháng cự quan trọng bị phá vỡ hôm nay và tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác đều cho thấy giá sẽ tăng và mức giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại của tuần", ông Melek nhận định.