Giá vàng nhảy múa: Nhà đầu tư "đu đỉnh" chờ tín hiệu mới, hé mở động lực phức tạp đứng sau biến động của vàng

Cập nhật giá vàng mới nhất

Cập nhật giá vàng mới nhất hôm nay (10/2), ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng so với hôm trước. Trong đó, giá vàng SJC bán ra ở mức cao nhất 181,2 triệu đồng/lượng, tăng gần 2 triệu đồng/lượng so với hôm trước đó.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng mới nhất bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng tăng mạnh khoảng 2 triệu đồng/lượng so với hôm trước đó và đạt mức 179,8 - 181 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay (10/2). Nguồn: giavang.org.

Dữ liệu cho thấy, giá vàng trong nước đang có xu hướng trở lại vùng đỉnh cao nhất từ đầu tháng 2. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn kém đỉnh lịch sử 191 triệu đồng/lượng tại hồi cuối tháng 1 khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Là một trong những khách hàng mua vàng ở thời điểm giá vàng 190 triệu đồng/lượng, chị Mai Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ về sự lo lắng. Chị cho biết, diễn biến giá vàng quay đầu giảm mạnh và chưa thể hồi về ngưỡng 190 triệu khiến chị thấp thỏm lo ngại nếu xu hướng này kéo dài, khoản đầu tư của chị có thể chịu mức thua lỗ không nhỏ.

Giá vàng neo cao trong bối cảnh Tết Nguyên đán và ngày Vía Thần Tài 2026 đến gần khiến doanh nghiệp kinh doanh và người dân chịu áp lực lớn về vốn, biến động giá.

Anh Minh Hải (43 tuổi, Hà Nội) bộc bạch: “Hàng năm, tôi đều mua 1 chỉ vàng vào ngày Vía Thần Tài để lấy may. Năm nay, kinh tế khó khăn, cộng thêm việc giá vàng đang cao gấp hai lần so với ngày Vía Thần Tài năm ngoái nên tôi rất đắn đo việc mua vàng lấy may”.

Theo đó, anh Hải cho biết, anh đang xem xét trưởng hợp sẽ đổi sang các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ như 1 phân, 3 phân và 5 phân nhằm đảm bảo mục đích lấy may và giảm áp lực tài chính.

Trong khi đó, không chỉ người mua, các nhà vàng cũng đối diện với áp lực lớn về chi phí vốn và rủi ro biến động giá. Điều này khiến các đơn vị phải tính toán cẩn trọng về số lượng hàng nhập, mẫu mã phục vụ thị yếu người tiêu dùng, bảo đảm nguồn cung nhưng vẫn phải giảm rủi ro tài chính.

Hé mở lý do đứng sau đà tăng của giá vàng

Sáng nay, trên thị trường quốc tế, giá vàng mới nhất đứng ngưỡng 5.032 USD/ounce, tương ứng tăng 65,52 USD/ounce trong 24 giờ qua.

Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, nhiều báo cáo phần lớn cho rằng đợt bán tháo mạnh khiến giá vàng giảm trở lại xuống dưới 5.000 USD/oz xuất phát từ thông tin Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, cách lý giải này có phần đơn giản hóa quá mức các động lực phức tạp đứng sau biến động gần đây của giá vàng.

Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB.

Cụ thể, vị này nêu, trong suốt tháng 1, khi giá vàng tăng mạnh vượt mốc 5.000 USD/oz, đã xuất hiện những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên “quá nóng”. Đơn cử, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động đảo chiều mạnh trong ngày với tần suất gia tăng, chênh lệch giá mua – bán (bid-offer spread) bị nới rộng, và xuất hiện sự lệch pha ngày càng lớn giữa giá hợp đồng tương lai quy đổi trên các sàn giao dịch chủ chốt như COMEX, SHFE so với giá vàng giao ngay.

Quan trọng hơn, tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào lên mức cuồng nhiệt. Mức tăng của tổng vị thế mở (open interest) trên thị trường hợp đồng tương lai vàng tại COMEX cũng như khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng GLD trên sàn NYSE là chưa từng có tiền lệ.

Sự kết hợp thiếu bền vững của làn sóng đầu cơ quá mức này cuối cùng đã “vỡ trận” vào ngày 30/1. Việc đề cử ông Kevin Warsh được xem như cái cớ để chốt lời vàng, trong bối cảnh ông từng thể hiện quan điểm thận trọng mang xu hướng “diều hâu” đối với lạm phát trong nhiệm kỳ trước đây khi giữ vai trò Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke, đồng thời từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của chính sách nới lỏng định lượng (QE) cũng như quy mô bảng cân đối kế toán lớn của Fed.

Song song đó, các thông tin nội địa từ Trung Quốc xuất hiện liên quan đến nguy cơ lừa đảo và đổ vỡ của một số mô hình đầu tư vàng. Truyền thông địa phương đưa tin về việc cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản lý, bao gồm cả việc đình chỉ giao dịch của nhiều mô hình đầu tư vàng.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng đợt tăng mạnh của giá vàng có thể đã đạt đến mức độ mang tính đầu cơ cao, đặc biệt khi lượng vàng nắm giữ theo chứng quyền (on-warrant holdings) trên sàn SHFE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Các biện pháp siết chặt của cơ quan chức năng Trung Quốc cùng với việc đóng cửa một số quỹ đã bắt đầu làm thu hẹp nhu cầu vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực bán?

Trong thời gian tới, chuyên gia UOB cho rằng, thị trường sẽ cần thêm thời gian để các hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới. Điều quan trọng cần nhận thấy là, bất chấp mức biến động quá mức trong ngắn hạn, nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt trong dài hạn vẫn không thay đổi.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí có thể hoan nghênh nhịp điều chỉnh giá vàng này, khi mở ra cơ hội thuận lợi để gia tăng phân bổ. Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục mua ròng vàng với quy mô lớn và duy trì vai trò là nguồn cầu quan trọng trên thị trường.

Các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa (de-dollarization) và nguy cơ suy giảm giá trị đồng tiền (debasement). Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro ngày càng tăng từ trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng như các trái phiếu chính phủ chuẩn của các nền kinh tế phát triển khác trong dài hạn.

Ảnh: AI khởi tạo.

Nhìn chung, chuyên gia UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá như sau: 4.800 USD/ounce trong Quý 1/2026, 5.000 USD/ounce trong Quý 2/2026, 5.200 USD/ounce trong Quý 3/2026 và 5.400 USD/ounce trong Quý 4/2026.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia duy trì quan điểm, với việc Trung Quốc tiếp tục mua vàng, sự độc lập của Fed bị nghi ngờ và căng thẳng địa chính trị tăng cao, vàng có vị thế tốt để giữ vững vai trò một trong những tài sản quan trọng nhất trong giai đoạn sắp tới, không chỉ đơn thuần là một ‘hầm trú ẩn’, mà còn là một trụ cột chính trong quá trình tái cân bằng hệ thống toàn cầu.

Mặc dù duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, chuyên gia UOB cũng nhấn mạnh việc cần lưu ý rủi ro về khả năng tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên “đuối sức”.