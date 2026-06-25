Nhà đầu tư rút lui, đâu là “ẩn số” lớn nhất của thị trường vàng?

Hạ dự báo giá vàng

Ngân hàng Deutsche Bank vừa hạ dự báo triển vọng giá vàng năm 2026 xuống còn 4.300 USD/ounce trong quý 3 và 4.800 USD/ounce trong quý 4 do nhu cầu của nhà đầu tư giảm.

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Ông Michael Hsueh, nhà phân tích nghiên cứu tại Deutsche Bank cho biết, nhu cầu vàng tiếp tục giảm mạnh khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dẫn đến việc phải giảm khoảng 20% ​​mục tiêu giá vàng cho nửa cuối năm 2026.

“Việc điều chỉnh giá của Fed, cùng với dữ liệu kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ, đã đóng vai trò chính trong việc đẩy giá vàng xuống thấp hơn”, ông Michael Hsueh nói.

Deutsche Bank hiện dự báo giá vàng trung bình ở mức 4.300 USD/ounce trong quý 3 năm nay, giảm hơn 22% so với dự báo trước đó, trước khi tăng lên 4.800 USD trong quý 4, giảm 17% so với dự báo trước đây.

Ông Michael Hsueh cho rằng dự báo giá vàng quý IV của Deutsche Bank dựa trên kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định đến hết năm 2026, nhưng nếu ngân hàng trung ương Mỹ quyết định tăng lãi suất từ 3 – 4 lần thì giá vàng có thể giảm xuống mức 3.800 USD/ouce.

Nhà phân tích này lưu ý, dòng vốn chảy ra liên tục từ các quỹ ETF được hỗ trợ bởi vàng cho thấy các nhà đầu tư đối với vàng “đang thiếu vắng một cách rõ rệt”, trong khi việc Trung Quốc giảm giá so với giá vàng trên sàn Comex có nghĩa là nhập khẩu từ Trung Quốc không được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường. Như vậy, trụ cột duy nhất hỗ trợ giá vàng vẫn là nhu cầu từ ngân hàng trung ương.

Nguồn: Kitco News

Số liệu trên Kitco News cho thấy nhập khẩu vàng của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 26 tháng vào tháng 5 vừa qua, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường vàng số một thế giới có nhu cầu mạnh mẽ đối với vàng thỏi khi giá vàng vẫn thấp hơn 25% so với mức đỉnh đầu năm 2026.

Ai đang thu gom vàng?

Trong tháng 5/2026, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 163 tấn vàng, ghi nhận tổng lượng nhập khẩu hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2024. Tổng lượng nhập khẩu vàng thỏi từ đầu năm đến nay của Trung Quốc đạt khoảng 692 tấn tính đến tháng 5/2026, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng nhập khẩu vàng tháng 5 vượt trội so với tháng 4, được thúc đẩy bởi giá vàng ở Trung Quốc cao hơn mức bình thường trong tháng đó.

Nguồn: Kitco News

Ông Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định: “Chênh lệch giá vàng trong nước tích cực vẫn là yếu tố chính khuyến khích nhập khẩu”.

WGC vừa công bố khảo sát thường niên về dự trữ vàng của khối ngân hàng trung ương, cho biết 89% các nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Theo khảo sát của WGC, mức kỷ lục 45% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ của tổ chức trong 12 tháng tới. Bên cạnh đó, 83% trong số này cho rằng vàng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương trong vòng 5 năm tới, cao hơn mức 76% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước.

Vàng đang đóng vai trò ngày càng mang tính chiến lược trong danh mục dự trữ của các ngân hàng trung ương. Hiện nay, 93% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết tổ chức của họ đang nắm giữ vàng, tăng đáng kể so với mức 81% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm 2025.

Giá vàng khó đạt mức 6.000 USD/ounce trong ngắn hạn

Hồi giữa tháng 4, Deutsche Bank dự báo giá vàng sẽ đạt mức 6.000 USD/ounce, do lo ngại về thâm hụt ngân sách, dòng vốn phi đô la hóa và việc phân bổ lại liên tục khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ của các ngân hàng trung ương ở thị trường mới nổi.

Cùng chung quan điểm lạc quan về giá vàng, Ngân hàng Bank of America cho rằng giá vàng vẫn có thể đạt mức 6.000 USD/ounce, nhưng không phải trong thời gian ngắn sắp tới.

Nguồn: Kitco News

Khi giá vàng bắt đầu đợt tăng giá chưa từng có vào năm ngoái, Bank of America là một trong những ngân hàng lạc quan nhất trên thị trường. Vào tháng 1 vừa qua, ngân hàng này cho biết họ dự kiến ​​giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce một ounce vào mùa xuân. Tuy nhiên, sự điều chỉnh đáng kể trong vài tháng qua đã khiến nhóm nghiên cứu của Bank of America, do chuyên gia Michael Widmer dẫn đầu, phải xem xét lại triển vọng ngắn hạn của mình.

“Việc đạt được mục tiêu 6.000 USD/ounce hiện tại có vẻ khó xảy ra. Nhưng sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện tại của Mỹ như thâm hụt ngân sách cao, thiếu sự củng cố tài chính và nhu cầu tài trợ phát sinh – tiền đề đằng sau dự báo lạc quan về vàng ban đầu của chúng tôi – cho thấy vàng vẫn còn tiềm năng tăng giá trở lại trong dài hạn,” nhóm nghiên cứu của Bank of America cho biết.