Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/6 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/6 giữ giá vàng miếng ở mức 147 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/6, giá vàng trong nước ngày 24/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 24/6, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6, chủ yếu giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/6, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,5 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/6 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 104 USD/ounce, xuống mức 4.013 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.142 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, tụt xuống vùng mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép khi đồng USD duy trì ở vùng cao nhất trong năm, trong khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên thận trọng hơn. Áp lực từ lãi suất thực cao và xu hướng rút bớt dòng tiền trú ẩn sau những căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá kim loại quý điều chỉnh mạnh.

Về kỹ thuật, một số chuyên gia cho rằng giá vàng cần vượt qua vùng kháng cự 4.180-4.200 USD/ounce để lấy lại đà tăng. Trong trường hợp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, vùng hỗ trợ quanh 4.090 USD/ounce và sâu hơn là 4.040 USD/ounce sẽ là các mốc được thị trường theo dõi.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trước diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed. Dù vậy, nhiều đánh giá cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại chưa đủ để đảo chiều xu hướng dài hạn của vàng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.013 USD/ounce (tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/6, giá vàng ngày 25/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.