Bitcoin và loạt tiền số tăng mạnh sau khi ông Trump ký sắc lệnh đưa crypto vào hệ thống tài chính Mỹ

Sắc lệnh đầu tiên yêu cầu Bộ Lao động Mỹ xem xét lại hướng dẫn hiện hành, vốn hạn chế quỹ hưu trí do doanh nghiệp tài trợ tiếp cận các loại tài sản thay thế, đặc biệt là tiền điện tử. Điều này có thể mở đường cho hàng nghìn tỷ USD quỹ hưu trí đầu tư vào crypto.

Đây được xem là động thái chưa từng có, đưa tài sản kỹ thuật số tiến gần hơn tới việc trở thành một phần chính thức của hệ thống tài chính Mỹ, đồng thời tạo lực đẩy tâm lý cho thị trường.

Thị trường phản ứng ra sao?

Ngay sau thông tin, giá Bitcoin, Ethereum, Dogecoin và nhiều đồng tiền số khác đồng loạt tăng. Tuy nhiên, dữ liệu từ Coinglass cho thấy hoạt động thanh lý vẫn ở mức cao: hơn 114.000 nhà giao dịch bị thanh lý trong 24 giờ, tổng giá trị gần 390 triệu USD. Giao dịch bị thanh lý lớn nhất là cặp ETH-USDT trên HTX, trị giá hơn 34 triệu USD.

Chỉ số “Fear and Greed” của CMC ghi nhận ở mức 59 – vùng trung lập, cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng dù giá tăng. Trong tháng qua, chỉ số này dao động quanh mức 50–57.

Các thị trường khác diễn biến thế nào?

Thị trường chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên 8/8: S&P 500 giảm 0,08%, Nasdaq-100 tăng 0,32% trong khi Dow Jones mất 0,51%. Hợp đồng tương lai của cả ba chỉ số chính đều tăng, báo hiệu tâm lý tích cực cho phiên tiếp theo.

Giá vàng giảm xuống 3.380 USD/ounce do hoạt động chốt lời, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp. Chỉ số USD Index đứng ở mức 98,11. Bên cạnh đó, mức thuế nhập khẩu 10–50% đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia và mức 100% cho chip bán dẫn nhập khẩu của Mỹ cũng chính thức có hiệu lực.