Giới siêu giàu châu Á đổ xô đầu tư tiền số

Các nhà quản lý tài sản cho biết, lượng câu hỏi và nhu cầu từ khách hàng về tiền số tăng vọt, trong khi khối lượng giao dịch trên các sàn cũng lập kỷ lục. Nhiều quỹ tiền số hiện trong tình trạng “cháy hàng”.

Jason Huang, nhà sáng lập NextGen Digital Venture, cho hay quỹ mới của ông – Next Generation Fund II tại Singapore – đã huy động hơn 100 triệu USD chỉ trong vài tháng. Quỹ đầu tiên trước đó đạt lợi nhuận tới 375% trong chưa đầy 2 năm.

Ông nhận định: “Nhà đầu tư, chủ yếu là văn phòng gia tộc và doanh nhân công nghệ, ngày càng coi tài sản số là một phần quan trọng trong danh mục đa dạng hóa.”

Ngân hàng UBS cho biết một số văn phòng gia tộc gốc Hoa dự định nâng tỷ trọng tiền số lên 5% tổng danh mục. Nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba trong các gia đình siêu giàu đã bắt đầu trực tiếp tham gia thị trường.

Điều này diễn ra trong bối cảnh tiền số liên tục tăng mạnh, với Bitcoin vượt mốc kỷ lục 124.000 USD trong tháng 8/2025. Bên cạnh đó, các chính sách pháp lý thuận lợi tại Mỹ, cùng việc Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua luật về stablecoin, càng tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo chuyên gia Saad Ahmed (Gemini), “động lực này đến từ sự trưởng thành của cả thị trường, không còn chỉ là cơn sốt nhất thời.”

Tư duy của nhà đầu tư châu Á thay đổi rõ rệt: từ chỗ chỉ phân bổ nhỏ vào ETF Bitcoin, nay họ tìm hiểu sâu hơn về nắm giữ token trực tiếp và tối ưu lợi nhuận bằng chiến lược phức tạp.Một số văn phòng gia tộc đã áp dụng giao dịch trung lập thị trường như basis trade hoặc arbitrage, trong khi nhiều quỹ quốc tế coi Bitcoin là công cụ đa dạng hóa danh mục để phòng ngừa rủi ro vĩ mô.

Sự quan tâm này còn kéo theo sự bùng nổ về giao dịch: sàn HashKey tại Hồng Kông ghi nhận số người dùng tăng 85% trong một năm, còn tại Hàn Quốc, khối lượng giao dịch trên ba sàn lớn tăng 17% so với cùng kỳ 2024.