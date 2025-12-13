“Đại gia” đặt cược cả doanh nghiệp vào Bitcoin giờ ra sao?

Trong đợt tái cơ cấu công bố ngày thứ Sáu, Nasdaq quyết định giữ Strategy trong rổ Nasdaq 100, dù loại bỏ hàng loạt tên tuổi lớn như Biogen, Lululemon Athletica, On Semiconductor hay Trade Desk. Điều này cho thấy Strategy vẫn đáp ứng các tiêu chí về quy mô vốn hóa và thanh khoản của chỉ số.

Strategy được đưa vào Nasdaq 100 từ tháng 12 năm ngoái, dưới phân nhóm công nghệ. Việc tiếp tục hiện diện phản ánh thực tế rằng, dù mô hình kinh doanh gây tranh cãi, cổ phiếu Strategy vẫn đủ “trọng lượng” để nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất niêm yết trên sàn Nasdaq.

Mô hình “ôm” Bitcoin của Strategy gây tranh cãi

Strategy khởi đầu là một công ty phần mềm với tên gọi MicroStrategy, nhưng từ năm 2020 đã chuyển hướng mạnh sang đầu tư Bitcoin, biến việc mua và nắm giữ tiền số thành trụ cột chiến lược. Cách tiếp cận này đã tạo ra làn sóng doanh nghiệp “bắt chước”, xây dựng bảng cân đối kế toán xoay quanh Bitcoin.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng mô hình này giống một quỹ đầu tư hơn là một doanh nghiệp công nghệ truyền thống. Giá cổ phiếu Strategy biến động mạnh theo giá Bitcoin, làm dấy lên lo ngại về mức độ rủi ro và tính bền vững của các công ty “kho bạc tiền số”.

Không chỉ Nasdaq, nhà cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI cũng bày tỏ quan ngại về việc đưa các công ty nắm giữ tài sản số vào các bộ chỉ số chuẩn. MSCI dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tháng 1 tới về việc có loại Strategy và các doanh nghiệp tương tự hay không.

Những lo ngại này xuất phát từ việc cổ phiếu các công ty tiền mã hóa có độ nhạy rất cao với biến động của Bitcoin, có thể làm gia tăng rủi ro cho các chỉ số vốn được xem là đại diện cho nền kinh tế thực.

Đợt thay đổi Nasdaq 100 lần này có ý nghĩa gì?

Ngoài Strategy, Nasdaq cũng công bố các gương mặt mới gia nhập Nasdaq 100 gồm Alnylam Pharmaceuticals, Ferrovial, Insmed, Monolithic Power Systems, Seagate Technology và Western Digital. Các thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 22/12.

Nasdaq 100 là chỉ số theo dõi các doanh nghiệp phi tài chính có vốn hóa lớn nhất trên sàn Nasdaq. Việc Strategy tiếp tục góp mặt cho thấy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn chấp nhận sự hiện diện của một doanh nghiệp có chiến lược gắn chặt với Bitcoin trong nhóm cổ phiếu trụ cột.