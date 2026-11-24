Giảm từ chung cư cũ...

Hơn 10 năm gắn bó với nghề môi giới bất động sản, anh Văn Sinh, môi giới tại sàn Tiến Thắng, chia sẻ bản thân không khỏi bất ngờ trước đợt giảm giá mạnh và kéo dài của thị trường chung cư Hoài Đức giai đoạn hiện nay.

Theo anh Sinh, đà giảm bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2026. Ban đầu, mức điều chỉnh chủ yếu diễn ra ở một số căn hộ cần bán gấp hoặc những chủ nhà chịu áp lực tài chính. Tuy nhiên, theo thời gian, xu hướng này ngày càng lan rộng. Ngay cả những căn hộ trước đây được chủ nhà kỳ vọng có thể bán ở mức giá cao cũng phải điều chỉnh để tìm kiếm khách mua.

“Không chỉ tôi, mà ngay cả các môi giới khác cũng khá bất ngờ với nhịp điều chỉnh mạnh mẽ này. Có những dự án giá giảm rất sâu, vài tỷ cũng có, thậm chí giảm đến cả gần nửa giá”, anh Sinh chia sẻ.

Khảo sát của VietnamFinance cho thấy, áp lực giảm giá đang xuất hiện tại nhiều dự án chung cư đã đi vào vận hành ở Hoài Đức.

Tại The Golden An Khánh, giá căn hộ hiện được chào bán trong khoảng 40-57,5 triệu đồng/m2. Một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 66m2 đang được rao bán với giá 2,75 tỷ đồng, tương đương gần 42 triệu đồng/m2. Theo môi giới, mặt bằng giá tại dự án đã giảm khoảng 11-12% trong vòng một năm qua. Thậm chí, một số chủ nhà đã phải hạ giá xuống dưới 40 triệu đồng/m2 để tìm khách mua.

Diễn biến tại The Golden An Khánh cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở những căn hộ có diện tích lớn hoặc giá trị cao. Ngay cả dòng sản phẩm 2 phòng ngủ, vốn có tổng giá trị vừa phải hơn và hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, cũng chịu sức ép giảm giá.

Tại Gemek Tower, mức điều chỉnh còn mạnh mẽ hơn. Trong thời kỳ thị trường đạt đỉnh, nhiều căn hộ tại dự án từng được chào bán với giá hơn 85 triệu đồng/m2. Hiện nay, giá phổ biến chỉ còn khoảng 45-60 triệu đồng/m2. Như vậy, so với vùng giá cao nhất trước đây, mức giảm tại một số căn hộ đã vượt 30%.

Ở dự án Thăng Long Victory, giá chào bán hiện dao động khoảng 50-60 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 15-20 triệu đồng/m2 so với thời kỳ đỉnh giá. Mức điều chỉnh này tiếp tục cho thấy xu hướng giảm không chỉ diễn ra tại một vài dự án riêng lẻ mà đã xuất hiện ở nhiều phân khúc chung cư đã qua sử dụng trong khu vực.

Lan sang chung cư mới

Không chỉ nhóm chung cư cũ, những dự án mới đi vào vận hành cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh.

Tại The Wisteria, giá căn hộ hiện phổ biến trong khoảng 50-68 triệu đồng/m2, mức giá này đã giảm mạnh so với cuối năm trước, khi có những căn hộ vị trí đẹp, chủ nhà rao bán tới gần 100 triệu đồng/m2.

Với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 83m2, giá chào bán dao động từ 4,8-5,5 tỷ đồng, tùy vị trí và tầng căn hộ. Trong khi đó, các căn 3 phòng ngủ có diện tích từ 100-138m2 được rao bán với giá khoảng 7-8 tỷ đồng. Đơn cử, một căn hộ diện tích 138m2, bàn giao thô đang được chào bán với giá 7 tỷ đồng.

Áp lực giảm giá thể hiện rõ hơn ở những chủ nhà mua căn hộ từ giai đoạn dự án còn đang thi công. Một căn hộ diện tích 83m2 tại The Wisteria từng được chủ nhà chào bán với giá 6,5 tỷ đồng cách đây vài tháng, nhưng hiện đã phải giảm xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Tại nhóm dự án đang xây dựng và mở bán, mặt bằng giá cũng có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm quý II năm nay.

Ở Imperia Sky Park, giá căn hộ hiện dao động quanh mức 80 triệu đồng/m2. Các căn 2 phòng ngủ được chào bán với giá khoảng 5-6 tỷ đồng. Một căn 2 ngủ diện tích 67m2 đang được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 82 triệu đồng/m2 nếu khách hàng thanh toán sớm.

Phân khúc 3 phòng ngủ có giá chào bán từ 6,5 tỷ đồng đến hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, một căn diện tích 85m2 đang được chào bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương hơn 76 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá này áp dụng cho khách hàng thanh toán sớm và chưa bao gồm VAT.

Tại Flame Vine, giá căn hộ hiện dao động khoảng 55-65 triệu đồng/m2. Một căn 2 phòng ngủ, diện tích 74m2 có giá khoảng 4,5 tỷ đồng nếu khách hàng thanh toán sớm 95% và áp dụng toàn bộ chiết khấu. Nếu thanh toán theo tiến độ, giá căn hộ sẽ ở mức hơn 5 tỷ đồng.

Tại Metropoli5, giá bán cũng có sự phân hóa đáng kể theo phương thức thanh toán. Các căn hộ 2 phòng ngủ có giá khoảng 60 triệu đồng/m2 nếu thanh toán sớm, trong khi mức giá thanh toán theo tiến độ vào khoảng 70 triệu đồng/m2. Một căn hộ VIP 3 phòng ngủ, diện tích 224m2 đang được chào bán với giá hơn 58 triệu đồng/m2, với điều kiện khách hàng thanh toán sớm 95%. Môi giới cho biết, đây là căn đang được chào bán với giá thấp nhất trong giỏ hàng.

Trong khi đó, tại Moonlight 2, giá căn hộ hiện dao động khoảng 66-80 triệu đồng/m2. Một căn 3 phòng ngủ, diện tích 95m2 đang được chào bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương gần 70 triệu đồng/m2.

Đặt mặt bằng giá hiện nay bên cạnh thời điểm cách đây khoảng 5 tháng, mức điều chỉnh căn hộ chung cư mới tại khu vực này càng trở nên rõ rệt hơn.

Thời điểm đó, Flame Vine mở bán đợt đầu với giá trung bình khoảng 71 triệu đồng/m2 nếu khách hàng thanh toán sớm. Trường hợp sử dụng gói vay ngân hàng, giá căn hộ có thể lên tới khoảng 82 triệu đồng/m2.

Tại Imperia Sky Park, giá bán trung bình khi đó ở mức trên dưới 93 triệu đồng/m2. Nếu sử dụng gói vay ngân hàng, mức giá thực tế có thể lên tới 96-98 triệu đồng/m2, tương đương hơn 5,5 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, Metropoli5 từng mở bán hai tòa C1 và C2 với mức giá cao hơn, dao động khoảng 105-115 triệu đồng/m2. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 77-79m2 có giá khoảng 8 tỷ đồng, trong khi những căn diện tích lớn khoảng 130m2 được chào bán lên tới 14 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy nửa năm, mặt bằng giá tại một số dự án đã có sự thay đổi đáng kể. Từ mức giá mở bán trên 90 triệu đồng/m2, thậm chí vượt 100 triệu đồng/m2 ở một số sản phẩm, nhiều căn hộ hiện được chào bán thấp hơn đáng kể. Các chính sách chiết khấu, hỗ trợ tài chính và quà tặng giá trị lớn cũng xuất hiện ngày càng nhiều, áp lực thanh khoản tại từng dự án ngày càng gia tăng.

Giá tăng quá nhanh, nguồn cung dồi dào khiến thị trường chịu sức ép

Theo giới quan sát, đợt điều chỉnh giá tại Hoài Đức không phải diễn biến bất ngờ nếu nhìn lại quá trình tăng trưởng của thị trường trong những năm qua. Theo đó, mặt bằng giá chung cư khu vực này từng tăng rất nhanh, thậm chí tại một số dự án, giá bán đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm mở bán ban đầu.

Trong khi đó, nguồn cung tại khu vực Hoài Đức cũng gia tăng đáng kể trong vài năm trở lại đây, tạo ra sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các dự án. Khi thanh khoản suy yếu, áp lực cạnh tranh về giá càng thể hiện rõ.

Trao đổi với VietnamFinance về tình hình thanh khoản tại các dự án, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Land, nhận định thanh khoản suy giảm là vấn đề nổi bật của thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua. Thậm chí, một số thị trường gần như rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Theo ông Chung, thị trường hiện đang tồn tại hai xu hướng trái chiều. Một mặt, những vướng mắc về pháp lý dần được tháo gỡ, tạo điều kiện để nguồn cung gia tăng. Tuy nhiên, giá bất động sản vẫn neo ở mức cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Dù mặt bằng giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt, lãi suất duy trì ở mức cao vẫn tạo sức ép lên cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà có nhu cầu thực.

"Khi chi phí vốn tăng, tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn, quyết định xuống tiền cũng bị trì hoãn. Điều này khiến thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu, ngay cả khi nguồn cung đã bắt đầu được cải thiện", ông Chung nói.

Theo ông Chung, triển vọng nguồn cung trong năm tới có thể tạo thêm áp lực cho thị trường. Việc các vướng mắc pháp lý được giải quyết trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp nguồn cung bất động sản gia tăng đáng kể trong năm 2027. Tuy nhiên, nếu lượng sản phẩm đưa ra thị trường vượt quá khả năng hấp thụ, nguy cơ dư thừa nguồn cung sẽ xuất hiện ở cả phân khúc nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.

Trong bối cảnh sức mua còn yếu, nguồn cung tăng nhanh có thể khiến lượng hàng tồn kho bất động sản gia tăng, tạo thêm áp lực lên giá bán và thanh khoản.

Đối với người mua nhà và nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm, giới quan sát khuyến nghị cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định xuống tiền, nhất là trong bối cảnh lãi suất vẫn neo ở mức cao, thanh khoản thị trường chưa thực sự cải thiện. Bên cạnh việc cân nhắc khả năng tài chính và hiệu quả đầu tư, người mua cần tìm hiểu kỹ pháp lý dự án, tiến độ triển khai cũng như năng lực và uy tín của chủ đầu tư, tránh chạy theo những kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.