Vụ ông Lê Thanh Thản: Định giá căn hộ CT6 Kiến Hưng 53 triệu/m2 có cao so với dự án khác?
Từ chuyện định giá căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng (Hà Nội), phương án định giá, bồi thường và di dời tại loạt dự án sai phạm khác của Mường Thanh cũng thu hút sự chú ý của hàng nghìn cư dân đang mong chờ quyền lợi được giải quyết.
Lộ diện khối tài sản bất động sản của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản trước bài toán đền bù CT6 Kiến Hưng
Ông Lê Thanh Thản đã nộp hơn 530 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ CT6 Kiến Hưng, đồng thời sở hữu quỹ đất, khách sạn và nhiều dự án bất động sản đáng chú...
Theo Hồng Khanh ([Tên nguồn])