Ngày 16/11, Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson sẽ kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond 007. Năm 2026, nam diễn viên người Anh góp mặt trong The Odyssey của Christopher Nolan và Dune: Part Three của Denis Villeneuve, đạo diễn phần phim 007 sắp tới.

Năm 2023, diễn viên Robert Pattinson và Suki Waterhouse mua căn nhà tại Hollywood Hills, Los Angeles (Mỹ), từ Marissa Ribisi. Giá giao dịch tại thời điểm đó là 5,3 triệu USD, cao hơn 2,2 triệu USD so với mức 3,1 triệu USD mà Ribisi và nhạc sĩ Beck trả khi mua bất động sản này năm 2018.

Căn nhà xây năm 1939 trên sườn đồi Los Angeles có mái ngói đất nung, cửa vòm nối các phòng và khoảng sân ngoài trời bố trí bể bơi.

Công trình mang phong cách Phục hưng thuộc địa Tây Ban Nha. Căn nhà rộng khoảng 253 m2 nằm trên khu đất hơn 1.300 m2, gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và một phòng vệ sinh riêng. Địa hình dốc cho phép công trình bố trí thêm một tầng thấp hơn bên dưới khu ở chính. Tầng này có phòng ngủ dành cho khách, phòng tắm, khu giặt và garage đủ chỗ cho hai ôtô.

Hàng rào cây dày và cổng giúp che tầm nhìn căn nhà từ bên ngoài. Qua cổng, lối đi uốn qua thảm cỏ và các cây lớn trước khi tới bậc thềm.

Phòng khách có trần cao để lộ hệ dầm gỗ sẫm màu, sàn gỗ và lò sưởi xây bằng gạch. Một ô cửa vòm dẫn sang phòng ăn. Từ đây, lối đi nối tiếp đến bếp và phòng sinh hoạt gia đình.

Cách bố trí này giữ phòng khách và phòng ăn thành hai không gian riêng, trong khi bếp mở về phía khu sinh hoạt chung.

Bếp dùng hệ tủ gỗ sẫm màu, đảo bếp có mặt đá cẩm thạch và thiết bị thép không gỉ. Hệ tủ tích hợp máy pha cà phê.

Phòng ăn nối với phòng khách qua ô cửa vòm rộng. Bàn tròn mặt sẫm màu kết hợp ghế gỗ bọc đệm xanh, đặt trên thảm dệt. Dãy cửa sổ khung trắng lấy sáng và mở tầm nhìn ra hàng cây.

Hai phòng ngủ ở tầng chính đều có phòng tắm riêng. Phòng ngủ chính có khu thay đồ, ghế băng dọc cửa sổ và ban công nhỏ nhìn xuống vườn.

Phòng tắm có bồn tắm nằm sau vách kính trong, cạnh cửa sổ ngang lấy sáng. Tường khu tắm ốp gạch thẻ trắng, tích hợp hốc để đồ.

Ban công có mái dốc để lộ dầm gỗ, với các ô vòm trắng và lan can sắt nhìn ra vườn. Cửa kính khung xanh tạo lối đi trực tiếp từ trong nhà ra ban công.

Hiên nhà lát đá, chạy dọc theo các phòng và mở về phía vườn. Dây đèn treo dọc theo hệ dầm gỗ dưới mái hiên giúp chiếu sáng lối đi. Các cửa mở ra hiên tạo lối đi trực tiếp từ trong nhà đến khu ngồi ngoài trời.

Bể bơi nhỏ nằm sát nhà, dọc theo bức tường ốp đá. Khoảng sân lát đá bên bể nối trực tiếp với không gian trong nhà.

Sân vườn chia thành nhiều cao độ, với lối đi nối các thảm cỏ và khoảng sân. Ở một góc sân, giàn gỗ che khu bàn ghế cạnh lò sưởi ngoài trời, tạo chỗ ngồi và ăn uống tách khỏi khu bể bơi.