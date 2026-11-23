Từng là khu vực có mặt bằng giá căn hộ thấp hơn đáng kể so với các quận nội đô Hà Nội, khu vực quận Long Biên cũ đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét sau nhiều năm phát triển. Đặc biệt, giai đoạn 2024-2025, sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới với mức giá cao đã góp phần định hình lại mặt bằng giá chung cư tại khu vực.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng giá mạnh, thị trường chung cư Hà Nội bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài. Long Biên cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh, giá rao bán tại một số dự án bắt đầu giảm, người bán dần điều chỉnh kỳ vọng để tìm kiếm khách hàng.

Ghi nhận của Đầu tư Tài chính - VietnamFinance cho thấy, tại dự án Berriver Jardin, giá chào bán dao động quanh mức 90 triệu đồng/m2. Đơn cử, một căn 3 phòng ngủ, diện tích 80m2, hiện được rao bán 7 tỷ đồng. Theo môi giới, cách đây 5 tháng chủ nhà từng kỳ vọng mức giá 7,5 tỷ đồng, sau đó giảm xuống 7,2 tỷ đồng vào tháng 9 và hiện chấp nhận chào bán ở mức 7 tỷ đồng.

Tại Khai Sơn City, căn hộ diện tích 101m2 đang được chào bán khoảng 6,6 tỷ đồng, trong khi căn 2 phòng ngủ, diện tích 89m2 có giá 6,2 tỷ đồng. Do mặt bằng giá tại dự án vẫn thấp hơn tương quan tại một số khu vực và dự án khác trên địa bàn nên mức độ điều chỉnh không quá lớn. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những căn giảm giá đáng kể khi chủ nhà cần bán để cải thiện dòng tiền.

Ở Hanoi Homeland, giá chào bán hiện dao động khoảng 60-80 triệu đồng/m2. Môi giới cho biết giá căn hộ tại dự án đã giảm khoảng 6% - 7% trong vòng một năm qua. Một căn 2 phòng ngủ, diện tích 69m2 đang được chào bán 4,5 tỷ đồng; căn khác diện tích 59m2 có giá 4,6 tỷ đồng, tương đương gần 80 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, Mipec Riverside vẫn duy trì mặt bằng giá ở ngưỡng cao, dao động khoảng 95-160 triệu đồng/m2. Một căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích 230m2 đang được chào bán 32 tỷ đồng, tương đương khoảng 140 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại Eco City Việt Hưng, giá chào bán hiện dao động 70-85 triệu đồng/m2.

Bên cạnh các dự án đã hình thành, Long Biên còn có nhiều dự án đang triển khai và mở bán như Long Biên Central, Hanoi Park Centric, Ruby Park Phúc Lợi, Khai Sơn Grand Signature, The Magnolia Long Biên, Rice City Long Châu...

Mức giá ghi nhận là mức giá chào bán, không phải giá giao dịch thực tế

Để thấy rõ mức độ thay đổi của thị trường, có thể nhìn lại mặt bằng giá chung cư Long Biên cách đây khoảng 5-7 năm. Theo một giám đốc sàn môi giới, giai đoạn 2018-2019, giá căn hộ tại khu vực này thấp hơn đáng kể so với hiện nay. Cụ thể, Hanoi Homeland từng có giá khoảng 18-22 triệu đồng/m2, trong khi Eco City Việt Hưng mở bán ở mức khoảng 25 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc trung và cao cấp, tại các vị trí thuận lợi hơn như Sài Đồng, Bồ Đề, giá căn hộ cũng chủ yếu dao động 30-45 triệu đồng/m2. La Grand Jardin Sài Đồng từng được giới thiệu với mức giá từ 32 triệu đồng/m2, HC Golden City khoảng 33-45 triệu đồng/m2.

Ngay cả Mipec Riverside, dự án được định vị ở phân khúc cao cấp với vị trí gần cầu Long Biên, tầm nhìn hướng sông Hồng, cũng từng có giá khoảng 33 triệu đồng/m2.

Đặt tương quan với mặt bằng giá hiện nay, có thể thấy chung cư Long Biên đã trải qua một chu kỳ tăng giá đáng kể chỉ trong khoảng 5-7 năm. Từ một khu vực từng được xem là vùng giá thấp của thị trường Hà Nội, Long Biên đã thiết lập mặt bằng giá mới, với nhiều dự án chạm ngưỡng 70-90 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn.

Dù vậy, đà tăng mạnh trong những năm qua cũng đang nhường chỗ cho nhịp điều chỉnh trong năm 2026. Điều này cho thấy thị trường chung cư Long Biên đang bước sang một giai đoạn mới, khi giá bán không còn chỉ được quyết định bởi kỳ vọng tăng trưởng mà ngày càng phải tính đến khả năng chi trả và nhu cầu thực tế của người mua.

Diễn biến điều chỉnh giá tại Long Biên diễn ra trong bối cảnh thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội có dấu hiệu điều chỉnh lại cả giao dịch lẫn giá bán.

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, tháng 10/2026, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội ghi nhận khoảng 750 giao dịch, tăng 23% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên giao dịch phục hồi sau 4 tháng liên tiếp giảm mạnh.

Dù vậy, lượng giao dịch vẫn thấp hơn khoảng 33% so với mức bình quân 1.100 giao dịch/tháng trong 9 tháng đầu năm.

Xét theo quý, thị trường ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch trong quý I/2026 và 3.900 giao dịch trong quý II/2026. Sang quý III/2026, lượng giao dịch giảm mạnh còn khoảng 2.100 căn. Vì vậy, mức tăng trong tháng 10 được xem là tín hiệu tích cực bước đầu, cho thấy thị trường có thể đang dần ổn định trở lại.

Cùng với sự suy giảm về thanh khoản, mặt bằng giá rao bán căn hộ thứ cấp Hà Nội cũng bắt đầu đảo chiều từ đầu năm 2026. Đến quý III/2026, giá chào bán bình quân đạt khoảng 83 triệu đồng/m2, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh quý IV/2025.

Theo One Mount Group, việc mặt bằng giá dần điều chỉnh đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua. Đây có thể là một trong những yếu tố giúp thanh khoản tăng nhẹ trong tháng 10, khi một bộ phận khách hàng từng trì hoãn kế hoạch mua nhà bắt đầu cân nhắc trở lại.

Tuy nhiên, giá bán không phải yếu tố duy nhất quyết định giao dịch. Người mua hiện vẫn cân nhắc nhiều tiêu chí như vị trí, chất lượng phát triển, tiện ích, dịch vụ vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Đặc biệt, những dự án đã bàn giao, hình thành cộng đồng cư dân và có chất lượng được kiểm chứng đang có lợi thế hơn khi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm trước khi xuống tiền.

One Mount Group dự báo, trong quý IV/2026, lượng giao dịch căn hộ thứ cấp Hà Nội có thể đạt khoảng 2.300 căn, tăng gần 10% so với quý III/2026. Với khoảng 750 giao dịch đã ghi nhận trong tháng 10, dự báo này tương ứng mức bình quân khoảng 775 giao dịch/tháng trong hai tháng cuối năm.

Theo đơn vị này, thị trường có thể duy trì nhịp giao dịch ổn định, tăng nhẹ so với quý III và không xuất hiện biến động lớn trong ngắn hạn.

“Thị trường được kỳ vọng duy trì nhịp giao dịch ổn định và tăng trưởng nhẹ trong quý IV/2026 và đầu năm 2027, với sức cầu tập trung tại những dự án có chất lượng đã được kiểm chứng và mức giá phù hợp với kỳ vọng của khách hàng”, One Mount Group nhận định.