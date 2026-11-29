Central Group hiện có hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Người thừa kế thế hệ mới của gia tộc tỷ phú Thái Lan

Theo Bangkok Post, Phoom Chirathiwat, 37 tuổi, một trong những thành viên thế hệ kế nghiệp của gia tộc Chirathivat, đã qua đời trong vụ tai nạn vào tối 27/11. Thông tin đã gây bàng hoàng trong cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan.

Ngày 29/11, gia đình cùng ban lãnh đạo Central Group và các công ty thành viên công bố lịch tổ chức tang lễ và hỏa táng ông tại chùa Wat Debsirindrawas Ratchaworawiharn. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn.

Phoom là con trai bà Nitsinee Chirathivat, người từng phụ trách lĩnh vực khách sạn và đầu tư thay thế tại Central Pattana (CPN), doanh nghiệp phát triển và vận hành trung tâm thương mại thuộc Central Group.

Ông tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Tufts và có bằng MBA của Đại học California, Los Angeles (UCLA), Mỹ. Trước khi trở về Thái Lan tham gia kinh doanh gia đình, Phoom từng là Phó Chủ tịch quỹ đầu tư L Catterton, đơn vị được tập đoàn hàng xa xỉ LVMH hậu thuẫn, nơi ông tham gia giám sát một quỹ trị giá hơn 1,6 tỷ USD.

Tại Central Group, Phoom tham gia phát triển hoạt động khách sạn, đặc biệt là thương hiệu GO Hotel, đồng thời phụ trách một số lĩnh vực đầu tư mới như trung tâm dữ liệu và vốn đầu tư mạo hiểm.

Ông cũng đồng sáng lập CG Capital Advisory, công ty quản lý đầu tư thuộc hệ sinh thái tập đoàn. Quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của đơn vị này có quy mô 10 tỷ baht (khoảng 7.600 tỷ đồng), tập trung vào khách sạn, du lịch và bất động sản nhà ở cao cấp.

Gia tộc Chirathivat là một trong những gia đình kinh doanh giàu có nhất Thái Lan. Theo Forbes, tổng tài sản của gia đình ước tính khoảng 11,7 tỷ USD. Từ hoạt động kinh doanh ban đầu tại Bangkok, Central Group đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực chủ lực gồm bán lẻ, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và bất động sản.

Phoom Chirathiwat, người thừa kế của tập đoàn Central Group, đã qua đời sau một tai nạn tối 27/11. Ảnh: Bangkok Post

Đế chế bán lẻ hàng đầu Thái Lan, tham vọng 3 tỷ USD tại Việt Nam

Central Group hiện là một trong những tập đoàn bán lẻ và bất động sản thương mại lớn nhất Đông Nam Á. Tại Thái Lan, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu bán lẻ nổi tiếng như Central Department Store, Robinson, đồng thời phát triển hệ thống trung tâm thương mại thông qua Central Pattana.

Tầm vóc quốc tế của tập đoàn còn thể hiện qua việc sở hữu hoặc nắm cổ phần chi phối tại nhiều hệ thống bách hóa cao cấp ở châu Âu như Selfridges (Anh), Rinascente (Italy), KaDeWe (Đức), Globus (Thụy Sĩ), Illum (Đan Mạch) và de Bijenkorf (Hà Lan).

Tại Việt Nam, Central Group gia nhập thị trường từ năm 2012 thông qua Central Retail. Tập đoàn liên tiếp thực hiện các thương vụ thâu tóm đáng chú ý, gồm chuỗi siêu thị Lan Chi, hệ thống điện máy Nguyễn Kim và Big C Việt Nam. Riêng thương vụ mua Big C từ tập đoàn Casino (Pháp) năm 2016 có giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Hiện Central Retail phát triển hệ thống bán lẻ với các thương hiệu GO!, Tops Market, Lan Chi Mart và Supersports. Theo doanh nghiệp, mạng lưới tại Việt Nam có hơn 300 trung tâm thương mại và cửa hàng tại 26 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích bán lẻ hơn 1,3 triệu m2.

Việt Nam đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu tại thị trường này đạt khoảng 24 tỷ baht, tương đương 700 triệu USD. Central Retail cũng hợp tác với hơn 5.000 nhà cung cấp trong nước, tỷ lệ hàng Việt tại hệ thống GO! đạt khoảng 95%.

Sau khi chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim để tái cơ cấu, Central Retail tiếp tục tập trung vào thực phẩm, hàng tiêu dùng và trung tâm thương mại.

Đáng chú ý, tháng 9/2026, lãnh đạo Central Group công bố kế hoạch đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong 10 năm tới, nâng tổng vốn đầu tư dự kiến lên khoảng 3 tỷ USD.

Nguồn vốn sẽ tập trung vào bán lẻ, bất động sản thương mại và khách sạn. Tập đoàn đang khảo sát khoảng 200 địa điểm tiềm năng trên cả nước, lựa chọn những vị trí phù hợp để mở rộng hệ thống. Ngoài ra, Central Group cũng nghiên cứu phát triển các dự án phức hợp kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp trong nước.

Trong lĩnh vực du lịch, hệ thống Centara đã hiện diện tại Việt Nam với khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né, đồng thời có kế hoạch phát triển thêm khách sạn tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Với mạng lưới bán lẻ rộng khắp, kinh nghiệm phát triển bất động sản thương mại và tiềm lực tài chính của gia tộc Chirathivat, Việt Nam được xác định là thị trường chiến lược dài hạn của Central Group. Tham vọng của tập đoàn không chỉ dừng ở việc mở rộng chuỗi siêu thị mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán lẻ, bất động sản và du lịch quy mô lớn.