Dù vào khung giờ chiều cuối tuần, khu vực trưng bày tivi, quạt chỉ có lác đác vài khách đến tham khảo sản phẩm.

Chị Chu Thị Thúy, nhân viên Siêu thị HC cho biết mỗi ngày chỉ bán được 1-3 sản phẩm, có hôm không bán được sản phẩm nào.

Nhiều hệ thống siêu thị thu gọn quy mô, tập trung duy trì các siêu thị có lượng khách ổn định thay vì mở rộng dàn trải.

Đại diện Siêu thị điện máy PICO cho rằng số lượng khách hàng chuyển sang mua sắm online chiếm khoảng 20%.

Lượng khách đến siêu thị thưa thớt.

Dù giảm giá nhưng siêu thị vẫn vắng khách.

Trong bối cảnh người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, các mặt hàng điện máy không còn nằm trong nhóm ưu tiên mua sắm của nhiều gia đình.

Liên tục tung chương trình giảm giá, khuyến mại dịp cuối năm, nhiều siêu thị điện máy vẫn khá vắng khách.

Dù vào khung giờ chiều cuối tuần, khu vực trưng bày tivi, quạt chỉ có lác đác vài khách đến tham khảo sản phẩm.

Thị trường bán lẻ điện máy đang chứng kiến những thay đổi đáng kể về quy mô và mô hình hoạt động của các doanh nghiệp.

Thị trường cũng ghi nhận những thay đổi trong mạng lưới cửa hàng của một số thương hiệu.

Những sản phẩm như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa có vòng đời sử dụng tương đối dài, từ 5-10 năm. Thay vì mua mới hoặc nâng cấp thiết bị, nhiều người lựa chọn sửa chữa để tiếp tục sử dụng, qua đó tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Doanh nghiệp chậm thích ứng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và không kiểm soát được chi phí vận hành sẽ gặp bất lợi sống còn trong cuộc cạnh tranh thị phần.