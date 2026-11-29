Xiao Fei, người đang kinh doanh dịch vụ nối mi tại Trùng Khánh, Trung Quốc, gần đây đã triển khai mô hình dịch vụ di động bằng chính chiếc xe của mình. Anh lái xe đến địa điểm do khách hàng lựa chọn và thực hiện quy trình nối mi ngay tại chỗ.

Anh ấy nảy ra ý tưởng này để đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ làm đẹp tại nhà. Nhận thấy phần lớn khách hàng của mình là nữ giới, những người có thể cảm thấy không thoải mái khi để một người đàn ông bước vào nhà, anh đã quyết định thiết lập một không gian làm đẹp ngay bên trong chiếc xe của mình.

Xiao Fei trải các tấm lót dùng một lần lên ghế trước của xe và chụp ảnh từng khách hàng trước khi bắt đầu thực hiện. Sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, anh áp dụng các kiểu nối mi khác nhau lên hình ảnh đó rồi hiển thị kết quả trên một màn hình đặt trong xe. Nhờ vậy, khách hàng có thể hình dung rõ hơn về diện mạo của mình với từng kiểu nối mi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Quy trình này thường kéo dài khoảng một giờ, được xem là khá nhanh trong ngành. Xiao Fei chia sẻ rằng tốc độ làm việc của anh đã cải thiện đáng kể nhờ kinh nghiệm tích lũy. Thậm chí, một số khách hàng còn ngủ thiếp đi trong lúc anh thực hiện. Tùy thuộc vào kiểu dáng và dịch vụ cụ thể, chi phí dao động từ 300 đến 500 nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu đến 2 triệu đồng), một mức giá cao hơn so với mặt bằng chung tại địa phương.

Xiao Fei bắt đầu công việc nối mi từ ba năm trước. Trước đó, anh từng làm qua nhiều công việc khác nhau như thợ sửa xe buýt, thợ hàn điện và tài xế xe tải. Trước những công việc đó, anh từng học về kỹ thuật trang điểm bán vĩnh viễn. Đây cũng là cơ duyên giúp anh gặp gỡ người vợ hiện tại cách đây tám năm, khi cả hai cùng theo học các kỹ thuật trang điểm.

Xiao Fei cho biết, anh là một trong những người tiên phong chuyên về kỹ thuật nối mi phong cách Trung Hoa tại Trùng Khánh, và đến nay, anh đã xây dựng được một lượng khách hàng thân thiết ổn định. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ mình, người luôn đồng hành và ủng hộ các dự định nghề nghiệp của anh.