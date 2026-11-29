Nghiên cứu công bố trên tạp chí Ore Geology Reviews phát hiện vàng tại mỏ Đại Đông Câu ở tỉnh Liêu Ninh nằm trong các vùng đá phẳng, khác với phần lớn mỏ trong khu vực. Các nhà khoa học đánh giá khu mỏ rất phù hợp để khai thác lộ thiên dù hàm lượng vàng ở đây khá thấp, chỉ từ 0,3 đến 1 phần triệu (tức khoảng 0,3 đến 1 gram vàng trên mỗi tấn quặng). Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết quặng ở Đại Đông Câu rất dễ chiết xuất, thử nghiệm xử lý ban đầu cho tỷ lệ thu hồi vàng đạt 65-91%.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ước tính mỏ Đại Đông Câu chứa hơn 1.444 tấn vàng thông qua quá trình khoan thăm dò quy mô rộng, là mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện tại nước này từ năm 1949. Những dấu vết vàng rải rác từng bị coi là không có giá trị khai thác vào thập niên 1980 thực chất thuộc về một vành đai khoáng sản liền mạch, dài 3.000 m và rộng 1.500 m. Trong đợt thăm dò mới nhất, mọi mũi khoan của các nhà khảo sát đều chứa vàng.

Trong nghiên cứu do kỹ sư tài nguyên Du Jia từ Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh dẫn đầu, các nhà khoa học sử dụng hồ sơ từ hơn 200 lỗ khoan, quan sát thực địa và phân tích vi mô tinh thể thạch anh trong đá. Trong khi đa số mỏ vàng của Liêu Ninh nằm trong mạch thạch anh dốc đứng, quặng ở mỏ Đại Đồng Câu phân bố dọc những vùng từ phẳng đến nghiêng nhẹ trong loại đá biến chất hạt mịn gọi là đá phiến diệp.

Theo Jia và cộng sự, vàng trong mỏ không hình thành trong một sự kiện duy nhất. Họ xác định giai đoạn hình thành chính diễn ra vào đầu kỷ Phấn Trắng khi lớp vỏ Trái Đất tại địa phương chuyển từ trạng thái bị nén ép sang kéo giãn. Khi lớp vỏ giãn ra, các đường đứt gãy có góc nghiêng thấp gọi là đứt gãy tách rời xuất hiện dọc theo rìa phía tây của phức hệ lõi biến chất Liêu Nam. Nhóm nghiên cứu nhận định sự dịch chuyển của đứt gãy Đàm Lư - hệ thống đứt gãy lớn tạo thành ranh giới phía tây khu vực, góp phần hình thành những vùng thoải này.

Chất lỏng chứa vàng dâng lên dọc theo đứt gãy tách rời và lan rộng qua lớp đá phiến diệp. Vàng lắng đọng dọc theo những mặt phẳng yếu trong lòng đá, ở nhiệt độ khoảng 250-350 độ C và độ sâu ước tính từ 6 đến 12 km dưới mặt đất vào thời điểm đó.

Khu vực khoan thăm dò ở mỏ vàng Đại Đồng Câu tại tỉnh Liêu Ninh vào ngày 14/11/2025. Ảnh: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc

Nhóm nghiên cứu xếp mỏ Đại Đồng Câu vào loại mỏ vàng tạo núi, ra đời nhờ chất lỏng giải phóng từ sâu bên trong lớp vỏ Trái Đất. Họ cho rằng đây không phải kiểu mỏ hình thành do hoạt động núi lửa hay do đá nóng chảy xâm nhập vào cấu trúc khác, dù sức nóng của dung nham có thể đóng vai trò nhất định.

Theo Science Alert, các mỏ vàng tương tự cũng hình thành ở nhiều nơi khác quanh Vành đai Thái Bình Dương khi lớp vỏ Trái Đất tại đó chuyển từ bị nén ép sang kéo giãn, bao gồm bán đảo Giao Đông (Trung Quốc), Alaska (Mỹ) và vùng Viễn Đông (Nga). Nhóm của Jia chỉ ra cần ưu tiên thăm dò những khu vực gần khối lõi biến chất có đứt gãy tách rời, đới nứt vỡ và đá phiến diệp. Mỏ Đại Đông Câu có thể cung cấp dấu hiệu hữu ích để nhận diện các mỏ tiềm năng khác.

Sản lượng khai thác vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục năm 2025 dù Hội đồng Vàng Thế giới dự báo con số sẽ chững lại trong vài năm tới. Một số mỏ vàng khác có trữ lượng lớn hơn Đại Đồng Câu là mỏ Kerr-Sulphurets-Mitchell ở Canada với 4.790 tấn và mỏ Pebble ở Mỹ ước tính chứa 3.310 tấn.