Hộ gia đình Trung Quốc đẩy mạnh trả nợ

Các hộ gia đình Trung Quốc đang giảm nợ với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Diễn biến này cho thấy những lo ngại ngày càng lớn về áp lực giảm phát và niềm tin tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các hộ gia đình, bao gồm cả vay thế chấp mua nhà, đã giảm 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, xuống còn 56,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 8.500 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm nay. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với con số 500 tỷ nhân dân tệ của cả năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên dữ liệu của Wind ghi nhận mức giảm như vậy kể từ năm 2005.

Dữ liệu riêng biệt theo tháng của PBoC cho thấy dư nợ tiếp tục giảm khoảng 200 tỷ nhân dân tệ trong tháng 10. Các hộ gia đình Trung Quốc đã giảm vay thế chấp trong nhiều năm do thị trường bất động sản suy thoái kéo dài. Tổng dư nợ thế chấp hiện thấp hơn 8% so với mức đỉnh 39 nghìn tỷ nhân dân tệ ghi nhận năm 2023.

Xu hướng giảm vay thế chấp với quy mô hàng nghìn tỷ USD hiện đã lan sang các khoản vay khác. Trong 4 quý gần nhất, dư nợ tiêu dùng cá nhân, bao gồm vay qua thẻ tín dụng và vay mua ô tô, đã giảm 600 tỷ nhân dân tệ, xuống còn 20,7 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Dư nợ vay thế chấp và các khoản vay tiêu dùng của hộ gia đình Trung Quốc đang giảm mạnh sau nhiều năm thị trường bất động sản suy thoái. Ảnh: FT

"Đây không phải là sự cải thiện tự nhiên của tình hình tài chính hộ gia đình nhờ thu nhập tăng lên. Về cơ bản, người dân đang giảm chi tiêu tiêu dùng để dành tiền trả nợ", ông Robin Xing, nhà kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại Morgan Stanley, nhận định. Ông cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Trung Quốc ghi nhận dư nợ tiêu dùng giảm nhanh như vậy.

Các số liệu tín dụng chính thức riêng biệt cũng cho thấy tổng lượng khoản vay mới bằng nhân dân tệ từ các tổ chức tài chính đã chuyển sang mức âm trong các tháng 4, 7 và 10. Đây là diễn biến rất hiếm gặp trước đây tại Trung Quốc. Trong khi đó, tổng tài trợ xã hội, một chỉ số bao gồm cả các khoản vay của chính phủ, tăng 7,2% trong 12 tháng tính đến tháng 10.

Theo dữ liệu của PBoC, tổng nợ hộ gia đình, bao gồm cả các khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh, đạt 81,8 nghìn tỷ nhân dân tệ vào cuối tháng 10, giảm 2,2 nghìn tỷ nhân dân tệ so với mức đỉnh 84 nghìn tỷ nhân dân tệ hồi tháng 6/2025. Với tốc độ hiện nay, tổng nợ hộ gia đình có thể ghi nhận mức giảm theo năm lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Dư nợ tiêu dùng không có tài sản bảo đảm, tức các khoản vay không phải thế chấp nhà ở, đạt đỉnh 21,3 nghìn tỷ nhân dân tệ cách đây một năm trước khi bắt đầu đi xuống. Dữ liệu hàng tháng cho thấy tổng dư nợ tiêu dùng của hộ gia đình tính đến cuối tháng 10 đã giảm 2,5 nghìn tỷ nhân dân tệ so với mức đỉnh đầu năm 2025. Số liệu của PBoC bao gồm các khoản vay từ những tổ chức tài chính.

"Sự thay đổi lớn này đã diễn ra từ cuối năm ngoái. Trước đó, các hộ gia đình vẫn trả nợ thế chấp nhưng tổng nợ tiêu dùng của họ vẫn tiếp tục tăng", ông Rafael Halpin, nhà phân tích tại China Bull Research, cho biết.

Sức ép lên tiêu dùng và triển vọng kinh tế Trung Quốc

Việc các hộ gia đình đẩy mạnh trả nợ đang đặt ra câu hỏi về khả năng phục hồi của tiêu dùng Trung Quốc. Hiện chưa rõ người dân sử dụng khoản tiền vốn dành cho chi tiêu hàng ngày hay nguồn tiền đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu để trả nợ.

"Nếu các hộ gia đình đang cải thiện tình hình tài chính của mình, điều đó sẽ giúp họ có nền tảng vững chắc hơn trong dài hạn", ông Halpin nhận định. Ông cho rằng khả năng thứ hai, tức người dân sử dụng tiền từ hoạt động đầu tư để trả nợ, có thể đang diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc người dân tăng tiết kiệm và giảm chi tiêu có thể gây bất lợi cho nền kinh tế.

Phố thương mại ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: FT

Dữ liệu doanh số bán lẻ hàng tháng của Trung Quốc, chủ yếu phản ánh hoạt động mua bán hàng hóa, cho thấy mức tăng chỉ đạt 0,4% trong tháng 10. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng trung bình hàng tháng 3,8% trong năm 2025, theo Morgan Stanley.

Ngân hàng đầu tư này ước tính tổng dư nợ vay của các hộ gia đình, bao gồm cả những khoản vay phục vụ kinh doanh, đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, dựa trên số liệu 9 tháng đầu năm.

Trong một báo cáo công bố tháng 10, bà Sheana Yue thuộc Oxford Economics nhận định nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình đang là "mắt xích yếu" của nền kinh tế Trung Quốc. Theo bà, tâm lý yếu kém trên thị trường bất động sản đang tác động tiêu cực đến doanh số bán lẻ.

"Giá trị bất động sản suy giảm đang làm giảm tài sản của các hộ gia đình, trong khi sự không chắc chắn về diễn biến giá cả trong tương lai khiến người dân có xu hướng trả nợ và trì hoãn mua nhà", bà Yue cho biết.

Bắc Kinh chưa triển khai các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn trong năm 2026, bất chấp những lo ngại về đà tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 17%.

Tháng 9 vừa qua, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã công bố chương trình trợ cấp lãi suất vay thế chấp. Tuy nhiên, việc giới hạn giá trị bất động sản đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đã làm giảm quy mô và tác động của chính sách này.

Ông Xing của Morgan Stanley cho biết ngân hàng này không kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ và trở thành động lực thúc đẩy kinh tế Trung Quốc trong 12 tháng tới. Theo ông, yếu tố quan trọng hơn là liệu Bắc Kinh có triển khai được một gói kích thích tiêu dùng lớn hơn hay không.

Trong khi đó, ông Dan Wang, giám đốc tại Eurasia Group, cho rằng lợi suất đầu tư và lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp đang khuyến khích các hộ gia đình trả nợ trước hạn. Bà cũng nhận định kỳ vọng của người dân về các biện pháp kích thích kinh tế hiện rất thấp, trong khi triển vọng việc làm còn yếu.

Những yếu tố này khiến nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình giảm xuống, qua đó tiếp tục gây sức ép lên tiêu dùng và triển vọng phục hồi kinh tế Trung Quốc.

Theo Financial Times