Dàn “thái tử” bất động sản dần lộ diện trên ghế lãnh đạo

Những biến động nhân sự cấp cao tại hàng loạt doanh nghiệp bất động sản thời gian gần đây cho thấy một xu hướng đang hiện hữu rõ nét: Thế hệ sáng lập dần lùi về phía sau để trao quyền điều hành cho lớp kế cận.

Điểm đáng chú ý là quá trình chuyển giao lần này không còn dừng ở việc “đưa con vào doanh nghiệp”, mà đang tiến tới bước sâu hơn: Trực tiếp nắm quyền quản trị, điều hành và định hình chiến lược doanh nghiệp.

Khi thế hệ sáng doanh nghiệp bất động sản lập lùi về “hậu trường”

Tại Công ty CP Cơ điện lạnh REE, kế hoạch chuyển giao được thể hiện khá rõ qua đợt tái cấu trúc thượng tầng vừa công bố. Từ ngày 10/7 tới, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình sẽ đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp, thay cho ông Ashok Ramachandran.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Chủ tịch HĐQT)

Trước khi được giao quyền điều hành cao nhất, ông Bình từng có gần hai thập kỷ gắn bó với doanh nghiệp, giữ nhiều vị trí quan trọng trong mảng tài chính và quản trị. Đáng chú ý, ông là con trai của bà Nguyễn Thị Mai Thanh - người gắn liền với quá trình phát triển REE suốt nhiều năm qua.

Song song với việc con trai lên nắm vị trí điều hành, bà Mai Thanh cũng rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị kể từ tháng 7. Dù vậy, nữ doanh nhân này vẫn tiếp tục tham gia hoạch định chiến lược thông qua vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược.

Mô hình “lùi một bước nhưng chưa rút hẳn” hiện cũng xuất hiện tại nhiều tập đoàn địa ốc lớn khác.

Ở Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026 - 2031. Đây được xem là cột mốc đánh dấu việc doanh nghiệp này chính thức bước sang giai đoạn quản trị thế hệ thứ hai.

Ông Quân là con trai ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập Novaland. Trước khi ngồi ghế cao nhất tại Hội đồng quản trị, ông đã có nhiều năm tham gia điều hành doanh nghiệp, đặc biệt trong mảng đầu tư và thương mại.

Ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland.

Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn chuyển sang vai trò đứng đầu Ủy ban Chiến lược – ESG, phụ trách định hướng phát triển dài hạn và các mục tiêu bền vững của tập đoàn.

Việc các doanh nhân đời đầu rút khỏi vị trí điều hành trực tiếp nhưng vẫn giữ vai trò “kiến trúc sư chiến lược” đang trở thành công thức chuyển giao khá phổ biến trong khối doanh nghiệp gia đình Việt Nam.

Thế hệ kế cận được “chạy đà” từ sớm

Không phải đến khi ngồi vào ghế lãnh đạo, lớp F2 mới xuất hiện trong doanh nghiệp.

Quan sát tại nhiều công ty bất động sản cho thấy phần lớn thế hệ kế thừa đều được đưa vào hệ thống từ khá sớm, trải qua nhiều vị trí trước khi tiếp cận quyền lực cao nhất.

Tại Khang Điền, ông Lý Tuấn Kiệt vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc. Sinh năm 1997, ông Kiệt là con trai ông Lý Điền Sơn - cổ đông sáng lập và là một trong những nhân sự đặt nền móng cho thương hiệu Khang Điền trên thị trường phía Nam.

Mô hình tương tự cũng xuất hiện tại Phát Đạt. Ông Nguyễn Tấn Danh - con trai Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đã tham gia doanh nghiệp từ năm 2015 với vị trí chuyên viên phân tích đầu tư trước khi dần tiến vào Hội đồng quản trị và đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch.

Tại Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hiếu - con trai Chủ tịch Lê Viết Hải từng có thời gian trực tiếp đảm nhận vị trí Tổng giám đốc trước khi quay lại vai trò Phó Tổng giám đốc thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Không còn là câu chuyện riêng của bất động sản

Xu hướng chuyển giao cho thế hệ F2 hiện không chỉ diễn ra trong lĩnh vực địa ốc mà lan sang cả tài chính, công nghiệp và sản xuất.

VinFast mới đây bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Quân Anh là con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng và đã tham gia hoạt động quản trị trong hệ sinh thái Vingroup nhiều năm.

Tại hệ sinh thái T&T - SHB, hai con trai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đang giữ nhiều vị trí trọng yếu trong cả ngân hàng, hàng không lẫn tài chính chứng khoán.