Đủ thứ “công nghệ cao” tận diệt nguồn lợi thuỷ sản

Những ngày cuối năm 2026 này, đi dọc sông Đà, với các hồ chứa khổng lồ của thuỷ điện Hoà Bình 9,4 tỷ mét khối nước (tỉnh Phú Thọ), thuỷ điện Sơn La (công trình thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á, phần lớn lưu vực thuộc tỉnh Sơn La) và hồ thuỷ điện Bản Chát (tỉnh Lai Châu), đâu đâu cũng thấy việc tàn sát “thuỷ giới” diễn ra công khai, trắng trợn, vi phạm Luật Thuỷ sản.

Khu vực hồ thuỷ điện Sơn La, thuộc xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Ngọc Nam.

Tại hồ thuỷ điện Sơn La, như người dân địa phương tiết lộ, một hệ thống lồng xếp bát quái trên hồ với giá tiền đầu tư có thể lên tới 500 triệu đồng, họ dùng máy tời và dựng các ngọn tháp sắt cao hàng chục mét trên tàu thuyền để “cất lưới” bằng máy nổ đinh tai nhức óc.

Lưới bát quái dài cả cây số, đánh tít dưới đáy hồ, các loài thuỷ sản ăn ở tầng đáy bị tận diệt. Còn với cá ăn trên mặt nước, phổ biến, thì họ dùng kích điện trị giá vài trăm triệu đồng, sạc ắc quy bằng pin mặt trời (thoải mái giấu giếm trên đảo hoang giữa các con hồ để tránh bị công an xử lý). Thậm chí, họ lao mũi “kích” sắt, ném ra xa vài chục mét (nên dân gian gọi là “kích lao”), rồi dí điện, kích hoạt nguồn điện khổng lồ, con cháu “vua Thuỷ Tề” ở Long Cung, dù cách đó 100m xa hoặc 100m nước sâu thì đều bị điện giật. Kể cả lươn trạch ở dưới bùn cũng chết. Chúng hoặc là chết, hoặc là bị sốc điện, bềnh lên, bị tóm gọn.

Một chiếc te với lưới mắt "siêu nhỏ", có sức cào, xúc, "huỷ diệt" ở hồ thuỷ điện Sơn La. Ảnh: D.H.

Những chiếc te kết hợp với tàu có gắn động cơ với hệ thống lưới vét rộng cả trăm mét vuông ở đầu tàu thuyền. Phương tiện thuỷ hiện đại của ngư dân kia cứ tự do, giữa ban ngày ban mặt, tung hoành ngoài hồ chứa thuỷ điện. Họ “cào”, “vét” đủ loài thuỷ sản, bất kể lớn bé. Họ thu về hàng tạ, hàng tấn tôm cá mỗi ngày. Các tàu thuyền của thương lái sẽ đi dọc hồ, đi theo các eo ngách mênh mông, nhắn tin gọi điện cho đầu mối (hoặc ghé bến mua rong), nhiều đầu mối, mỗi ngày thu dăm bảy tấn tôm cá siêu bé về… cho gia súc ăn hoặc ngâm với phụ gia thành nước phân bón tưới cho cây trồng!

Trên tàu cá, người ta dùng phần máy của những chiếc xe máy cũ, đổ xăng vào, "đề" nổ rồi kéo lưới bát quái. "Chiêu" này vừa tận diệt thuỷ sản, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cháy nổ. Ảnh chụp tại hồ thuỷ điện Sơn La.

Một tháp sắt cao dùng để kéo lưới bát quái trên các hồ thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Ngọc Nam.

Huỷ diệt tôm cá “sơ sinh”, giết cả trứng và ấu trùng của chúng

Các loài thuỷ sinh chết cả trứng, ấu trùng, hệ sinh thái dưới nước hồ bị huỷ diệt theo đúng nghĩa đen. Không chờ các loài thuỷ sản kịp lớn, không tránh mùa cá sinh sản, không quan tâm tới cá giống mà nhà nước và doanh nghiệp vừa thả xuống và cần thời gian để chúng lớn trước khi khai thác (có đợt, nhiều triệu con cá, trị giá hàng chục tỷ đồng được thả xuống hồ Thác Bà), nhiều “ngư dân bất chấp”, họ cứ gặp gì bắt nấy, bạ ai nấy bắt. Một sự phung phí và nhẫn tâm với môi trường, với nguồn lợi thuỷ sản rất… đáng ngạc nhiên. Quan trọng hơn, quy định luật pháp bị phớt lờ, cơ quan hữu trách dường như bị… qua mặt theo đúng nghĩa.

Tại lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, ở địa phận xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), vào vai một khách du lịch đi thăm các bè cá, tìm mua cá lồng về làm quà, chúng tôi được anh H (chủ một khu nghỉ dưỡng ven hồ) tổ chức cho ngư dân vào tận bờ đón. Bà con đi câu, đi tắm hồ khá đông. Bờ hồ, những tấm lưới rộng hàng trăm mét vuông được phơi nâu trầm mênh mông. Con đường dẫn ra hồ cũng được dựng cọc quây kín bằng thứ lưới của vó bè (đã rách nhỏ hoặc cũ không dùng nữa). Họ quây làm bờ rào bảo vệ tài sản, hoặc đơn giản là để tránh gia súc gia cầm vào phá hoa màu. Một thanh niên địa phương bảo: các bác nhìn, lưới họ đan nhỏ thế này, thì làm gì còn cá con, làm gì còn cá giống, và họ vét tận diệt hết cá trong hồ, thế này thì ngư dân chúng tôi chết. Rồi chúng tôi dùng ngón tay, dùng cả… móng tay của mình để so sánh với kích cỡ của mắt lưới đang phơi bên bờ hồ. Một người thở dài: “Mắt lưới bé như màn tuyn, một con tôm riu không thoát, một con cá bằng đầu đũa, thậm chí đầu tăm chả thoát được”.

"Chân dung" một đoạn lưới bát quái trên hồ thuỷ điện Hoà Bình.

Mắt lưới của vó bè bé tới mức, qua thời gian, rong rêu rều rác phủ kín lớp lưới, khiến nhiều khi nước đọng trong đó còn khó trôi ra, trong khi quy định là mắt lưới này phải không được nhỏ hơn 2cm. Ảnh chụp ở hồ thuỷ điện Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nam Hoàng.

Vó bè (sử dụng lưới vi phạm quy định) hoành tráng tới mức họ đi bộ trên đó thoải mái. Nó to như một cái nhà khung gỗ, tre và cả sắt vững chãi, xung quanh và trên bề mặt tre gỗ đã phủ kín cây xanh và rêu mốc. Do thời gian sử dụng đã quá lâu rồi .

Chúng tôi khảo sát khu này trong nhiều lần, ở nhiều thời điểm của năm 2025 và 2026. Ngày thì thiên la địa võng các loại vó bè to, cái ở giữa hồ lớn, cái ở ngay ven bờ. Nhiều bè lớn, có treo bóng điện công suất lớn để thắp sáng trong đêm, dụ cá về, đánh bắt trên quy mô lớn, theo hình thức tận diệt, ngày nọ qua đêm kia...

Cũng tại khu vực Hồ Hòa Bình này, chúng tôi phỏng vấn người nuôi cá lồng bè, họ vô tư trả lời: nhà nào có lồng cá, thì hầu hết đều phải có vó bè (một hoặc vài chiếc) ở xung quanh. Họ sử dụng ánh sáng đèn công suất lớn để bắt cá nhỏ về thả xuống làm thức ăn cho cá lồng bè, thừa thì bán cho người ta làm gì thì làm (nhiều người mua về ủ làm phân thối tưới cây). Nuôi bằng cá con, như thế cá lồng sẽ “ngon” thịt hơn so với cho chúng ăn cám ăn công nghiệp. Thêm nữa, nếu mua thức ăn công nghiệp thì rất tốn tiền, đằng này lắp một hệ thống vó bè, có cái tời cất lưới mắt nhỏ lên, dòng ra đó sợi dây điện thắp sáng trong đêm, là hàng chục năm trời, ngày nào cũng thu hoạch được cá con đem về làm thức ăn cho cá lồng bè.

Các hồ chứa trên lưu vực sông Đà, tràn ngập vó bè thắp điện sáng để dụ cá về, rồi dùng lưới mắt nhỏ “tận diệt” đủ loại cá sơ sinh. Cá bắt được thì phơi ra nền đường, cho xe cộ đi qua thoải mái, bán với giá rẻ như cho. Ảnh: DH.

Chi chít vó bè bắt “cá con” trên quy mô lớn và theo lối tận diệt, cùng các lồng nuôi “tiêu thụ” cá sơ sinh ở Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: D.H

Đáng ngạc nhiên hơn, khi được nhắc nhở: đánh bắt cá bằng vó bè thế này, sử dụng lưới mắt nhỏ và ánh sáng đèn công suất lớn thế này, là tận diệt thủy sản, là vi phạm Luật Thủy sản hiện hành, cơ quan chức năng có thể bắt, xử lý khá nặng nề đấy, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên. Ai cũng bảo: chưa nghe điều đó bao giờ!

Thực tế, từ cuối năm 2025, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp & Môi trường cùng ký một Kế hoạch số 628 vào ngày 17/10/2025 nhằm “tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam”. Một trong những nội dung của kế hoạch là nhấn mạnh xử lý các hành vi: Sử dụng kích điện, xung điện hoặc dòng điện để đánh bắt cá; Sử dụng chất độc, hóa chất cấm, vật liệu nổ để khai thác thủy sản; Sử dụng ngư cụ bị cấm, phương pháp đánh bắt có tính hủy diệt, tận diệt; Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép thiết bị, công cụ phục vụ khai thác thủy sản hủy diệt…

Quyết định số 16 của UBND tỉnh Sơn La, do ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 15/4/2026, cũng ghi rõ những nghề và ngư cụ bị cấm trong khai thác thuỷ sản, gồm: te và lưới bát quái...

Lồng xếp bát quái và nghề te kết hợp thuyền có gắn động cơ cũng là các nghề và ngư cụ bị cấm theo Điều 13, khoản 4 & 5, Luật Thủy sản năm 2017. Nhưng thực tế, trong tất cả các chuyến khảo sát của chúng tôi, ở nhiều địa bàn, gặp nhiều ngư dân, vi phạm vẫn tồn tại công khai; trong khi cán bộ thuỷ sản nói... chưa có cách nào xử lý hiệu quả được!

(còn nữa)