Những dự án Shark Bình đầu tư bị “đổ bể”

Dự án tiền số Antex

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981. Năm 2000, Shark Bình đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khi mới 19 tuổi. Shark Bình còn được biết đến với vai trò là nhà đầu tư trong Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ Việt Nam. Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Cơ quan công an đang làm việc với Shark Bình về dự án tiền số AntEx.

Thời gian gần đây, Shark Bình vướng vào lùm xùm dự án tiền số AntEx. AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước.

Năm 2021, ông Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Gần đây, một “cộng sự cũ” ẩn danh tố Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” Antex / Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói: Shark Bình nắm “chìa khóa ví”, kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết, và dự án thực chất là “úp bô”.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24/9, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia, tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

Dự án Chợ Điện Tử (chodientu.vn)

Chợ Điện Tử là sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam.

Trước Antex, không ít dự án của Shark Bình đã bị "đổ bể". Một trong số đó phải kể đến dự án Chợ Điện Tử (chodientu.vn) - sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2005, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) (tiền thân của Tập đoàn NextTech) ra mắt Chợ Điện Tử (chodientu.vn). Vài năm sau, Chợ Điện Tử nhận sự hợp tác của eBay – sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới thời đó. Năm 2011, tập đoàn quyết định đầu tư vào Peacesoft để đổi lấy 20% cổ phần.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt của hàng loạt nền tảng thương mại điện tử khác như Lazada, Shopee, eBay tỏ ra hụt hơi, chia tay Chợ Điện Tử và rút khỏi Việt Nam. Đến năm 2019, Chợ Điện Tử không còn là cái tên mà mọi người nhắc tới trong cuộc đua thương mại điện tử ở Việt Nam.

Ứng dụng gọi xe công nghệ FastGo

FastGo được trình làng từ năm 2018 nhưng đã dừng cập nhật chỉ sau 3 năm ra mắt.

Trước khi lên sóng Shark Tank Việt Nam, khi thấy thị trường kinh tế chia sẻ, cụ thể là gọi xe công nghệ đang “nóng”, Tập đoàn NextTech của Shark Bình đã ra mắt dự án FastGo.

Ra đời vào tháng 6/2018 sau 3 năm nghiên cứu phát triển, FastGo là sản phẩm của Công ty cổ phần FastGo Việt Nam, thuộc Tập đoàn NextTech. Thời điểm đó FastGo nhấn mạnh rằng khác biệt của hãng so với nhiều bên khác trên thị trường là không tăng giá cước xe vào giờ cao điểm.

CEO của FastGo chia sẻ rằng FastGo đã có hướng đi riêng và không cần tham gia vào cuộc chiến "đốt tiền" như các hãng gọi xe khác nữa. Tuy nhiên, từ sau khi FastGo chuyển hướng không "đốt tiền", sự hiện diện của ứng dụng này ngày một giảm dần.

Một số tài xế phàn nàn về việc mở ứng dụng cả ngày cũng không có khách.

FastGo của Shark Bình từng đặt tham vọng là 1 trong 3 ứng dụng gọi xe phổ biến nhất Việt Nam, nhưng hiện nay đã không còn nhiều người nhớ tên. Trên thực tế, FastGo đã dừng cập nhật vào tháng 5/2021, tức khoảng 3 năm ứng dụng gọi xe thuần Việt này ra mắt thị trường.

Shipchung.vn – cổng vận chuyển hàng hóa đầu tiên cho “chợ online”

Shipchung là cổng giao nhận vận chuyển giao hàng và thu tiền (COD) đầu tiên tại Việt Nam.

Tháng 10/2012, Công ty PeaceSoft chính thức đưa cổng giao nhận, vận chuyển trung gian cho thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam shipchung.vn vào hoạt động. Dịch vụ này cung cấp giải pháp giao nhận hàng hóa trung gian, giúp người bán hàng và người tham gia thương mại điện tử dễ dàng hơn trong việc vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2018, ShipChung sáp nhập vào hệ thống của Boxme. Doanh nghiệp này đã đóng cửa vĩnh viễn khỏi thị trường, một phần do tính không bền vững của mô hình kinh doanh trung gian kết nối vận chuyển, mà các hãng vận chuyển gốc có thể "hất cẳng" các nền tảng này để giao dịch trực tiếp với khách hàng.