Shark Nguyễn Hoà Bình là ai, vì sao vướng vào lùm xùm tiền ảo AntEX?

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx. Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội. Trước các thông tin trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tiến hành rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh nội dung phản ánh.

Với hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ từ khởi nghiệp đến xây dựng hệ sinh thái kinh doanh, Shark Bình nổi lên qua chương trình truyền hình thực tế, nhận được sự ngưỡng mộ nhờ tầm nhìn đầu tư song cũng đối mặt với không ít thất bại và những lùm xùm đáng chú ý, trong đó có dự án tiền ảo AntEX này.

Shark Bình: Hành trình hơn hai thập kỷ kinh doanh và đầu tư

Ông Nguyễn Hòa Bình bắt đầu sự nghiệp từ thời sinh viên, khi thành lập công ty phần mềm đầu tiên, tập trung vào các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn thị trường công nghệ Việt Nam còn non trẻ, ông nhanh chóng thu hút sự chú ý từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, giúp công ty mở rộng quy mô.

Từ nền tảng ban đầu, ông Bình phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử, với các dự án tiên phong như sàn giao dịch trực tuyến, hợp tác với các đối tác lớn từ nước ngoài. Những bước đi này không chỉ giúp công ty khẳng định vị thế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại điện tử trong nước.

Sau đó, công ty của ông chuyển hướng sang mô hình "điện tử hóa thương mại", mở rộng danh mục sản phẩm với các dịch vụ như cổng thanh toán trực tuyến, ví điện tử, và các nền tảng hỗ trợ hậu cần.

Một dự án nổi bật của ông là cổng thanh toán Ngân Lượng, khi đạt nhiều giải thưởng và được các chuyên gia đánh giá cao. Đây được xem là một trong những nền tảng tiên phong, cung cấp đa dạng phương thức thanh toán, liên kết với nhiều ngân hàng và áp dụng cơ chế bảo vệ người dùng như tạm giữ tiền để giảm rủi ro trong giao dịch trực tuyến.

Shark Bình là một gương mặt doanh nhân công nghệ nổi bật. Ảnh: FBNV

Sự nổi tiếng của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thực sự bùng nổ khi ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 năm 2019, trở thành một trong những nhà đầu tư quen thuộc nhất với cái tên Shark Bình.

Với phong cách thẳng thắn, ông thường đưa ra những nhận xét sắc bén, không ngại chỉ ra điểm yếu của các startup, như trường hợp ông đánh giá một dự án xe điện không có tiềm năng lớn hoặc cáo buộc một startup lợi dụng chương trình để quảng bá. Rồi những tuyên bố về làm giàu về tự do tài chính...

Những phát ngôn gây sốc không chỉ tạo dấu ấn mà còn giúp Shark Bình được công chúng biết đến rộng rãi hơn, vượt ra khỏi giới startup. Trong chương trình, ông đã chốt một số thương vụ, nhưng luôn nhấn mạnh vào việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi giải ngân, ưu tiên các dự án có tiềm năng bền vững.

Hành trình xây dựng sự nghiệp của Shark Bình được nhiều người ngưỡng mộ nhờ tinh thần khởi nghiệp từ con số không, khả năng thu hút vốn từ các quỹ lớn và việc xây dựng một hệ sinh thái đa dạng.

Ông từng chia sẻ rằng, những dự án thành công thường xuất phát từ ý tưởng tự thân hoặc đầu tư vào các startup đang ở giai đoạn khó khăn, nơi sự thiếu thốn trở thành động lực sáng tạo. Điều này phản ánh kinh nghiệm thực tiễn từ chính con đường ông đi, từ một sinh viên đam mê công nghệ đến lãnh đạo một tập đoàn lớn, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghệ Việt Nam.

Báo chí thường ví doanh nghiệp của ông như "Alibaba của Việt Nam", nhấn mạnh vai trò tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào thương mại, giúp các doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Những thất bại và lùm xùm trong hành trình sự nghiệp

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, hành trình của Shark Bình cũng không thiếu những dự án thất bại. Nhiều ý tưởng "của nhà trồng được" trong hệ sinh thái của ông đã không thể trụ vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Chẳng hạn, một số sàn thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần đã phải đóng cửa hoặc rút lui do không thể theo kịp mô hình "đốt tiền" để chiếm thị phần của các đối thủ lớn. Ứng dụng gọi xe với kỳ vọng top 3 Đông Nam Á cũng dần mất vị thế trước sự thống lĩnh của các nền tảng lớn khác.

Ông từng thừa nhận trong chương trình Shark Tank rằng, các mô hình trung gian thường thiếu bền vững, dễ bị nhà cung cấp chính loại bỏ khi họ tự phát triển dịch vụ riêng. Trong chương trình, ông cũng rất thận trọng, chỉ giải ngân cho một số ít thương vụ sau khi thẩm định kỹ, tránh rủi ro từ những startup "con nhà giàu" dễ thất bại.

Shark Bình lên tiếng trên trang cá nhân. FBNV

Gần đây, dự án liên quan đến tiền số AntEX đã gây chú ý lớn. Ông Bình được cho là đã đầu tư qua quỹ chuyên về blockchain, giữ vai trò cố vấn, với kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Tuy nhiên, sau khi giá trị token sụt giảm và website ngừng hoạt động, dự án gây ra nhiều tranh cãi.

Trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình lên tiếng rằng đã tin nhầm người và kêu gọi minh bạch trong lĩnh vực crypto. Phía nhóm phát triển cũng lên tiếng phản hồi, cho rằng ông Bình có liên quan đến một số vấn đề trong quá trình hợp tác. Dù cả hai bên đều phủ nhận trách nhiệm, vụ việc hiện vẫn đang được dư luận quan tâm.

Ông Bình nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng, hầu hết dự án crypto thất bại do thiếu ứng dụng thực tế, rủi ro thao túng cao, và cần hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.

Shark Bình là một trong những gương mặt nổi bật trong thế hệ doanh nhân công nghệ Việt Nam. Đây là nhóm doanh nhân sáng tạo và tham vọng, nhưng cũng phải đối mặt với thất bại và nhiều lùm xùm, tai tiếng. Vụ việc AntEX đang thu hút sự quan tâm và có thể tác động đến hình ảnh của các bên liên quan. Nhưng sự việc này cũng giúp các cơ quan chức năng mổ xẻ, xem xét và qua đó hoàn thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và tài chính số, hướng tới sự phát triển bền vững hơn.