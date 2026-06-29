Người dân xem Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ở đâu?
Từ chiều 29/6, người dân, chuyên gia và các nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận trực quan Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thông qua không gian triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội.
Tại Hội nghị tổ chức sáng nay (29/6), các nhà đầu tư tầm cỡ như Samsung Việt Nam; Tập đoàn Nvidia Việt Nam; Tập đoàn Sumitomo; Tập đoàn FPT; ... đã...
Theo Phan Thiên - Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 15:39 PM (GMT+7)