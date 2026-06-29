Cách xem bản đồ quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chiều nay (29/6), Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội sẽ chính thức được khai mạc. Trước đó, ngày 13/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm - quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065. Ảnh CTV.

Tại triển lãi, người dân có thể xem sa bàn, bản đồ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch có cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 09 cực phát triển, 09 trung tâm lớn và 09 trục động lực. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ngoài việc đến trực tiếp, người dân có thể tra cứu các dự án qua website của Sở Tài chính Hà Nội. Trong ảnh là trục Hồ Tây - Ba Vì dự kiến được đầu tư 7.112 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP), đi qua xã Dương Hòa, phường Phú Diễn, xã Hòa Lạc, phường Xuân Phương, xã Hạ Bằng, xã Tây Phương, xã Quốc Oai, xã Hoài Đức, xã Sơn Đồng. Ảnh chụp màn hình.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trong ảnh là sa bàn dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Ảnh Nguyễn Thắng.

Theo bản đồ quy hoạch, tại phường Thượng Cát sẽ có Khu công nghệ cao sinh học với tổng vốn đầu tư 25.0000 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Ảnh chụp màn hình.

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153 km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; cùng định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô tại phía Nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh - xanh - bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Ảnh Nguyễn Thắng.

Hình ảnh chụp bản đồ quy hoạch Khu đô thị Viên Sơn mới ở phường Sơn Tây với vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Tại buổi lễ sáng nay, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã cam kết đồng hành cùng Thành phố để thực hiện Dự án xây dựng Công viên Công nghệ số tại phường Tây Tựu. "Chúng tôi sẽ xây dựng dự án Tây Tựu hướng tới một hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ giữa "Học tập – Nghiên cứu – Thực nghiệm", mang những công nghệ mới nhất và thu hút các nhà đầu tư, những bộ não công nghệ xuất sắc nhất, nhiều nhân tài trên khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, Bán dẫn, IoT về đây cống hiến cho Hà Nội. Và Tây Tựu sẽ trở thành một trong những niềm tự hào công nghệ của Thủ đô", Chủ tịch Tập đoàn FPT cam kết.

Triển lãm Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm; hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; Bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.