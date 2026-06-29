Tiết lộ những nhà đầu tư tầm cỡ đồng hành cùng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng nay 29/6, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao.

Trong đó, Hà Nội xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là giai đoạn Thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay.

Các vị lãnh đạo cùng đại biểu dự Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 tổ chức sáng nay 29/6. Ảnh Sông Bùi.

Mới đây, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, các công trình phòng, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai quyết liệt, nhiều dự án đạt và vượt tiến độ, tạo động lực mở ra những không gian phát triển mới của Thủ đô.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.X

Đánh giá cao Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định của Hà Nội, ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc kinh doanh chiến lược Phát triển Đô thị toàn cầu (Tập đoàn Sumitomo) khẳng định, tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài với thành phố thông qua các dự án quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Ông Hamamoto cũng cho biết, tập đoàn đang cùng Tập đoàn BRG đầu tư phát triển Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Đây là dự án mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đại diện Sumitomo, dự án hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi. Thứ nhất, xây dựng đô thị trung hòa carbon tiên phong tại Việt Nam thông qua việc ứng dụng năng lượng tái tạo và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của Hà Nội.

Thứ hai, kiến tạo môi trường sống hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên cơ sở phát huy thế mạnh của Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị.

Thứ ba, phát triển hệ thống hạ tầng có khả năng chống chịu cao trước thiên tai, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Đại diện Sumitomo cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đưa các công nghệ hiện đại, giải pháp phát triển xanh và kinh nghiệm quản trị đô thị của Nhật Bản vào thực tiễn, góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Chiều nay, triển lãm Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ được mở cửa đón nhân dân. Ảnh Sông Bùi.

Nhiều "ông lớn" tham gia phát triển Quy hoạch Thủ đô

Tại hội nghị, thành phố cũng công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho rằng, với vai trò là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung luôn nỗ lực đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thông qua xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, phát triển công nghệ lõi, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu.

Lãnh đạo của Samsung Việt Nam khẳng định, tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Ông Na Ki Hong cũng cho biết, năm 2026 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng khi Samsung Việt Nam hợp tác Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow.

Bên cạnh đó, Samsung và NIC còn hợp tác trong việc triển khai chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026. Đây là chương trình đào tạo nhân tài công nghệ tương lai tiêu biểu dành cho sinh viên mà Samsung chính thức triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, đào tạo các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data).

Trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, chương trình SIC 2026 lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo ở 3 cấp độ: nhập môn, cơ bản và nâng cao.

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm.

Còn theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, nhìn vào bản Quy hoạch Thủ đô 100 năm, điều quyết định vị thế của Hà Nội chính là lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển cốt lõi.

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng Hà Nội trong các dự án công nghệ thông tin trước đây, để hiện thực hóa bản quy hoạch, lãnh đạo FPT cho rằng sẽ đầu tư cho nguồn nhân lực số và Phổ cập kỹ năng số. Trong đó, FPT mong muốn phối hợp xây dựng khung năng lực số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

"Nếu chúng ta có hàng triệu người nắm vững và vận dụng AI, công nghệ vào công việc, cuộc sống, Hà Nội sẽ là cái nôi sản sinh ra các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD", ông Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Bình cho biết sẽ đưa Tây Tựu thành "phòng thí nghiệm sống" của Hà Nội và xa hơn là trong khu vực. Trong đó, mang những công nghệ mới nhất và thu hút các nhà đầu tư, những bộ não công nghệ xuất sắc nhất, nhiều nhân tài trên khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ lõi như: AI, Bán dẫn, IoT cống hiến cho Hà Nội.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mỗi quyết định đầu tư sẽ góp phần tạo dựng diện mạo của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Mỗi dự án thành công sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực và góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng.