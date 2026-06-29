Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực

Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 29/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ được phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, thay vì tiếp tục mở rộng theo hướng tập trung vào khu vực lõi. Cách tiếp cận này nhằm phân bổ lại không gian phát triển, giảm áp lực lên nội đô lịch sử, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới có khả năng kết nối chặt chẽ với hệ thống giao thông hiện đại.

Không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Một trong những định hướng đáng chú ý là ưu tiên bảo tồn các không gian có giá trị lịch sử, văn hóa như khu trung tâm Ba Đình, hồ Gươm và vùng phụ cận, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố Cổ, phố Cũ, Hồ Tây và trục sông Hồng.

Song song với đó, thành phố sẽ giảm mật độ xây dựng, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại một số khu vực trung tâm để mở rộng quỹ đất dành cho công viên, cây xanh và các tiện ích công cộng.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc phát triển các khu tái thiết đô thị gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), kết hợp khai thác không gian ngầm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực kết nối.

Phạm vi lập quy hoạch bao phủ toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã, trên diện tích khoảng 335.984 ha.

Không gian nghiên cứu còn được mở rộng theo hướng liên kết với Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du và miền núi phía Bắc cùng các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế, qua đó xác lập vai trò trung tâm, dẫn dắt phát triển của Hà Nội trong toàn vùng.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2035, Hà Nội hướng tới trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển có tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

Sa bàn quy hoạch Tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội.

Đến năm 2045, Thủ đô được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hạ tầng và mô hình quản trị đô thị hiện đại, chất lượng sống của người dân thuộc nhóm dẫn đầu.

Tầm nhìn xa hơn đến năm 2065, Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố toàn cầu có trình độ phát triển cao, bền vững, nằm trong nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Đến năm 2085 và các giai đoạn tiếp theo, Thủ đô được kỳ vọng trở thành siêu đô thị có sức ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, dẫn dắt xu hướng về đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Tái cấu trúc không gian đô thị tập trung vào mô hình đa cực - đa trung tâm

Chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị tập trung vào mô hình đa cực - đa trung tâm với cấu trúc đa tầng.

Trong đó, tái cấu trúc tập trung vào khu vực nội đô lịch sử với ưu tiên bảo tồn các không gian có giá trị đặc thù (Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình; hồ Gươm và vùng phụ cận; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; phố Cổ; phố Cũ; Hồ Tây và vùng phụ cận; trục sông Hồng;...), giảm mật độ xây dựng và khai thác không gian cao tầng tại một số địa điểm khu vực trung tâm để dành quỹ đất cho công viên, cây xanh và tiện ích công cộng.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẵn sàng đón khách từ 29/6.

Tích hợp chặt chẽ các khu tái thiết với hệ thống giao thông công cộng, không gian ngầm (TOD). Phát triển nông thôn hiện đại, sinh thái, giàu bản sắc.

Thành phố sẽ thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực của cả nước, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài tham gia giải quyết các bài toán chiến lược của Thủ đô.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hà Nội cũng sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, thành phố bố trí khu vực triển lãm giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô bằng hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video và bản đồ quy hoạch nhằm trực quan hóa định hướng phát triển không gian của Hà Nội trong giai đoạn tới.