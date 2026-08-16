Những cách gửi tiết kiệm an toàn và sinh lời hiệu quả

Chọn ngân hàng uy tín, lãi suất phù hợp

Khi gửi tiết kiệm, yếu tố an toàn nên được đặt lên hàng đầu. Người gửi nên lựa chọn ngân hàng có uy tín, hệ thống vận hành ổn định và chính sách lãi suất cạnh tranh. Lãi suất giữa các ngân hàng có thể chênh lệch tùy từng thời điểm. Với khoản tiền lớn hoặc thời gian gửi dài, một mức chênh lệch nhỏ về lãi suất cũng có thể tạo ra khoản tiền đáng kể. Vì vậy, trước khi mở sổ, người gửi nên chủ động cập nhật và so sánh lãi suất giữa các ngân hàng.

Gửi tiết kiệm trực tuyến để tăng tính thuận tiện

Gửi tiết kiệm online qua ứng dụng ngân hàng đang ngày càng phổ biến. Tùy từng ngân hàng và thời điểm, lãi suất trực tuyến có thể cao hơn gửi tại quầy khoảng 0,1% - 0,4%/năm. Hình thức này còn giúp khách hàng mở sổ, theo dõi số dư, kiểm tra tiền lãi và quản lý khoản tiết kiệm ngay trên điện thoại mà không cần đến chi nhánh. Các thông tin về khoản gửi cũng được cập nhật nhanh chóng, giúp người gửi dễ dàng kiểm soát dòng tiền.

Chọn ngân hàng uy tín, lãi suất phù hợp

Chọn cách gửi phù hợp với nhu cầu

Mỗi khoản tiền có mục đích sử dụng khác nhau nên không nhất thiết phải lựa chọn cùng một hình thức tiết kiệm. Với tiền có thể cần sử dụng bất cứ lúc nào, gửi không kỳ hạn sẽ thuận tiện hơn dù lãi suất thường thấp. Khoản tiền nhàn rỗi ổn định có thể gửi có kỳ hạn, phổ biến từ 1 đến 36 tháng, để hưởng mức lãi suất cao hơn. Trong khi đó, tiết kiệm tích lũy phù hợp với người muốn bổ sung tiền định kỳ từ thu nhập hàng tháng để từng bước đạt mục tiêu tài chính.

Trước khi gửi, người dân nên xác định thời điểm dự kiến cần sử dụng tiền. Khoản tiền có khả năng phát sinh nhu cầu chi tiêu sớm nên ưu tiên tính linh hoạt. Ngược lại, tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian dài có thể cân nhắc gửi kỳ hạn dài hơn.

Chia nhỏ khoản tiền để tránh bị động

Dồn toàn bộ tiền vào một sổ tiết kiệm có thể khiến người gửi gặp bất lợi nếu phát sinh nhu cầu rút trước hạn. Khi tất toán trước thời điểm đáo hạn, khoản tiền rút trước hạn có thể chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của sản phẩm, khiến lợi nhuận giảm đáng kể.

Do đó, chia khoản tiền thành nhiều sổ với kỳ hạn khác nhau là phương án có thể cân nhắc. Chẳng hạn, với 180 triệu đồng, người gửi có thể dành 60 triệu đồng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng để làm khoản dự phòng, trong khi 120 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng nhằm tăng khả năng sinh lời.

Chọn kỳ hạn theo kế hoạch tài chính

Kỳ hạn gửi cần gắn với thời điểm dự kiến sử dụng tiền. Kỳ hạn dưới 6 tháng phù hợp với người cần xoay vòng vốn hoặc có kế hoạch chi tiêu trong tương lai gần. Lãi suất thường thấp hơn nhưng đổi lại, người gửi có khả năng chủ động hơn với dòng tiền.

Với khoản tiền chưa cần sử dụng trong thời gian dài, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có thể mang lại mức lãi suất tốt hơn. Tuy nhiên, người gửi cần tính toán trước để tránh phải rút tiền trước hạn do thay đổi kế hoạch tài chính.

Chọn cách gửi phù hợp với nhu cầu

Tận dụng lãi kép để tăng hiệu quả

Lãi kép là cách đưa tiền lãi vào vốn gốc để tiếp tục sinh lời ở kỳ tiếp theo. Khi mở sổ, người gửi có thể lựa chọn phương án tự động tái tục cả gốc và lãi khi đáo hạn thay vì nhận lãi định kỳ.

Hiệu quả của lãi kép càng rõ khi duy trì trong thời gian dài. Nếu thường xuyên có tiền nhàn rỗi, người gửi cũng có thể bổ sung vào khoản tích lũy định kỳ để quy mô vốn tăng dần. Chẳng hạn, với 100 triệu đồng gửi ở mức lãi suất 6%/năm trong kỳ hạn 1 năm, việc tái tục cả gốc và lãi qua các kỳ tiếp theo sẽ giúp khoản tiền tiếp tục sinh lời thay vì dừng lại sau một kỳ hạn.