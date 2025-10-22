Người dân chuyển sang tìm vàng 98 giữa lúc giá vàng tăng cao

Ghi nhận của VietNamNet trong sáng 21/10, tình trạng khan hiếm vàng nhẫn và vàng SJC vẫn diễn ra như những ngày trước.

9h sáng tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), hàng trăm người kiên nhẫn xếp hàng ngồi chờ tới lượt mua vàng. Các nhân viên bảo vệ tại đây liên tục thông báo cho các khách hàng mới tới là: Vàng nhẫn đã hết. Khách muốn mua có thể quay lại lấy số thứ tự vào sáng sớm ngày mai.

Chị Thu Dung (phường Đức Nhuận, TPHCM), chia sẻ, từ nhiều ngày nay, chị không thể mua nổi 1 chỉ vàng nhẫn tại các cửa hàng uy tín. Trong khi đó, người phụ nữ này không yên tâm về chất lượng vàng ở các cửa hàng vàng tư nhân khác.

Đáng chú ý, sau khi vàng nhẫn được bán hết, tới lượt vàng 98 tại cửa hàng Mi Hồng cũng “nhẵn kệ”. Tất cả các sản phẩm nữ trang vàng 98 được mua hết sạch chỉ trong vài tiếng buổi sáng.

“Chúng tôi chưa biết bao giờ có tiếp vàng 98 để bán”, nhân viên tại đây nói.

Vàng 98 hay vàng 980 là cách gọi của loại vàng có chứa 98% vàng nguyên chất và 2% còn lại là các hỗn hợp kim loại. Sản phẩm vàng 98 thường là nhẫn trơn, dây chuyền ... giá vàng 98 cũng "mềm" hơn so với vàng SJC hay vàng 9999.

Tủ bày vàng 98 tại một cửa hàng hết sạch các sản phẩm trong sáng 21/10. (ảnh: Trần Chung)

Còn tại điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), biển “Ngừng nhận khách giao dịch vàng nhẫn” cũng được treo bên ngoài từ sớm.

Trong khi đó, việc đăng ký mua vàng miếng SJC bằng hình thức trực tuyến thường xuyên bị lỗi hoặc hệ thống liên tục đưa ra thông báo “cửa hàng đã hết lượt giao dịch”.

Trên Diễn đàn Vàng Sài Gòn với hơn 106.000 thành viên, tài khoản “Lăng Bằng” cho hay, người này đăng ký thông tin và đăng nhập tên của 8-9 thành viên khác nhau trong gia đình đều không được. Việc đăng ký mua vàng SJC trực tuyến không có hiệu quả.

Ghi nhận tại các diễn đàn, giá kim loại quý này dường như đang bị “loạn”. Các giao dịch dựa trên thuận mua vừa bán giữa các bên, kỳ vọng tương lai khiến mức giá trên "chợ đen" chênh lệch khá cao so với giá niêm yết tại các cửa hàng.

Đơn cử, đầu giờ chiều ngày 21/10, tài khoản Facebook Nguyễn Lan Anh rao bán 3 lượng vàng miếng SJC với mức giá 175 triệu đồng/lượng. Tại thời điểm này, giá vàng SJC niêm yết ở mức 152,9-153,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, tài khoản Đặng Thái rao bán vàng nhẫn SJC với giá 168 triệu đồng/lượng, trong khi giá niêm yết là 151,1 – 153,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tài khoản Lan Nguyen rao bán nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Mạnh Hải với giá 168,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá niêm yết là 157,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Một tài khoản khác rao bán nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu với giá 176 triệu đồng/lượng với giấy tờ đầy đủ, giao dịch tại khu vực phường Định Công (Hà Nội). Trong khi, mức gia niêm yết tại thời điểm là 157,2-160,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)

Nhìn chung, mức giá giao dịch vàng trên thị trường "chợ đen" đang cao hơn so với gia niêm yết tại các cửa hàng từ 10-20 triệu đồng/lượng tuỳ sản phẩm vàng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 (phụ trách địa bàn TPHCM, Đồng Nai) đã có văn bản gửi cơ quan Thanh tra, Công an, Thuế, các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ tại hai địa phương về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng miếng khi giá biến động mạnh.

Trong văn bản này, cơ quan quản lý Nhà nước nhận định, nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao liên tục thời gian qua xuất phát từ giá vàng thế giới tăng mạnh ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố bất định như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ, và sự suy yếu của đồng USD.

Cùng với đó, tâm lý kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế, đã khiến người dân đổ xô đi mua vàng.

Nhà chức trách cũng không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp, cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường.