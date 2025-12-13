Giá vàng – bạc cùng lập đỉnh: Đầu tư kim loại quý nào an toàn hơn?

Bạc là ngôi sao nổi bật nhất. Hợp đồng bạc tương lai kết thúc tuần ở mức 62,13 USD/ounce, tăng 5,68% tương đương 3,34 USD – mức đóng cửa tuần cao nhất trong lịch sử. Dù giảm gần 3% trong phiên cuối tuần, bạc vẫn ghi nhận ba tuần tăng liên tiếp với tổng mức tăng gần 25% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Vàng cũng không kém cạnh khi tăng 2,45% trong tuần, tương đương 103,5 USD, lên quanh 4.332 USD/ounce – mức đóng cửa tuần cao nhất từ trước đến nay. Trong nhóm kim loại quý, palladium là cái tên tăng mạnh nhất với mức tăng 6,68%, tiến sát mốc 1.800 USD/ounce, vùng giá chưa từng xuất hiện kể từ năm 2011.

Tính từ đầu năm, bạc giao ngay đã tăng tới 114%, vượt xa mức tăng khoảng 64% của vàng, cho thấy sức nóng đặc biệt của kim loại trắng trong chu kỳ này.

Vì sao bạc tăng mạnh hơn vàng và liệu đà tăng có bền vững?

Đà tăng của bạc mang tính bùng nổ, với bốn lần liên tiếp lập đỉnh mới chỉ trong một tuần. Việc giá điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần được giới phân tích xem là phản ứng chốt lời bình thường sau một chuỗi tăng quá nóng.

Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý là khối lượng và mức độ mở vị thế (open interest) của bạc tương lai không những không giảm mà còn tăng mạnh – điều hiếm thấy trong mùa giao dịch nghỉ lễ, khi thanh khoản thường suy yếu. Khối lượng giao dịch trong ngày đạt khoảng 180.000 hợp đồng, cao nhất gần như cả năm.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng nếu bạc tiếp tục lập đỉnh mới. Giá đã vượt mục tiêu cuối năm 60 USD/ounce và dù dư địa tăng vẫn còn, khả năng cao đà tăng sẽ bị giới hạn quanh vùng 70 USD/ounce.

Khác với bạc, vàng thể hiện một đà tăng chậm hơn nhưng ổn định hơn. Khối lượng giao dịch vàng tương lai không suy giảm theo mùa vụ, mà ngược lại, đạt hơn 280.000 hợp đồng – mức cao nhất kể từ tháng 10.

Giá vàng ghi nhận bốn phiên tăng liên tiếp, đi kèm với khối lượng giao dịch ngày càng cao, cho thấy dòng tiền đang quay lại kim loại quý này. Mức đỉnh trong ngày 4.387,8 USD/ounce chỉ thấp hơn khoảng 10 USD so với kỷ lục lịch sử lập hồi tháng 10.

Tuy nhiên, cây nến ngày với bóng trên dài phản ánh áp lực cản mạnh quanh vùng đỉnh lịch sử 4.398 USD/ounce. Điều này cho thấy vàng có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác lập một mặt bằng giá mới.

Sự “lệch pha” giữa vàng và bạc nói lên điều gì?

Trong khi bạc đang tăng nhanh nhờ yếu tố đầu cơ và động lượng thị trường, vàng vẫn đóng vai trò tài sản trú ẩn mang tính chiến lược, thu hút dòng tiền dài hạn.

Bạc có xu hướng biến động mạnh hơn, dễ bứt phá nhưng cũng dễ điều chỉnh sâu. Ngược lại, vàng tăng chậm nhưng bền, phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ.

Chính sự khác biệt này khiến xu hướng của hai kim loại dù cùng chiều nhưng không đồng nhịp, buộc nhà đầu tư phải có cách tiếp cận và quản trị rủi ro khác nhau.