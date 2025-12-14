Hơn 17 triệu/kg “lươn núi”, từ bò sát vô hại đến dược liệu đắt đỏ

Lên núi săn “báu vật bò sát”

“Là rắn nhưng không phải rắn, giống lươn nhưng sống trên cạn” là câu mô tả về một sinh vật đặc biệt - thằn lằn rắn hác. Loài này thuộc lớp bò sát, có tên khoa học là Ophisaurus harti.

Đúng như tên gọi, chúng nhìn rất giống rắn dù thực chất là thằn lằn. Loài này phân bố ở Việt Nam và một số quốc gia khác trên thế giới.

Đặc biệt tại Trung Quốc, thằn lằn rắn hác từ lâu đã được coi là “báu vật” trong y học cổ truyền nước này.

Công dụng chữa bệnh của nó được ghi lại trong các sách y học cổ như “Phụ lục Bách khoa toàn thư dược liệu”, “Khai bảo bản thảo” và “Đồ kinh bản thảo”. Chúng còn được gọi với cái tên “lươn núi”.

Theo những ghi chép cổ xưa này, loài "lươn núi" này có thể hóa giải nhiều loại chất độc, giúp cầm tiêu chảy và điều trị cảm sốt, có công dụng trong việc điều trị bệnh phong, ung nhọt...

Trong thời hiện đại, thằn lằn rắn hác vẫn là một vị thuốc cổ truyền được chú ý tại Trung Quốc. Các thầy thuốc Đông y hiện đại tại đây tin rằng nó có thể hỗ trợ thanh nhiệt, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và giải rượu. Vị thuốc này đặc biệt hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi các tổn thương gân và xương. Tuy nhiên, trong cuốn "Dược liệu Tứ Xuyên" có ghi chép rằng vị dược liệu này chống chỉ định đối với những người bị thấp khớp, huyết ứ hoặc phụ nữ mang thai.

Trên thị trường dược liệu xứ Trung, vị thuốc này có giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá ở từng vùng có sự chênh lệch rõ rệt. Nhìn chung, mức giá dao động từ 3.500 - 4.800 NDT (12,7 - 17,4 triệu đồng)/kg.