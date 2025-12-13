Một quốc gia châu Á đổ hơn 10 tỷ USD vào vàng: Vì sao nhu cầu đầu tư bùng nổ giữa giá cao kỷ lục?

Theo ông Sachin Jain, CEO World Gold Council (WGC) tại Ấn Độ, giá cao không làm nản lòng nhà đầu tư mà ngược lại còn củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng thủ. Ngày càng nhiều nhà đầu tư, kể cả những người trước đây ít tiếp xúc với vàng, đang đa dạng hóa danh mục và tăng tỷ trọng kim loại quý.

Trong quý III, nhu cầu đầu tư vàng tại Ấn Độ tăng 20% về khối lượng so với cùng kỳ, đạt 91,6 tấn. Đáng chú ý, giá trị đầu tư tăng tới 67%, lên 10,2 tỷ USD, mức cao nhất từng ghi nhận phản ánh tác động trực tiếp từ mặt bằng giá vàng kỷ lục.

WGC cho rằng xu hướng này chưa dừng lại. Sự bất định kinh tế toàn cầu và kỳ vọng lợi suất dài hạn đang khiến vàng ngày càng được coi là lựa chọn chiến lược, chứ không chỉ là kênh trú ẩn ngắn hạn.

Nhu cầu trang sức giảm mạnh ảnh hưởng thế nào đến tổng tiêu thụ vàng?

Trái ngược với đầu tư, nhu cầu trang sức tại Ấn Độ trong quý III giảm 31%, xuống còn 117,7 tấn do giá vàng quá cao. Điều này kéo tổng tiêu thụ vàng giảm 16%, còn 209,4 tấn, dù dòng tiền đầu tư tăng mạnh.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, đầu tư chiếm tới 40% tổng nhu cầu vàng tại Ấn Độ, tỷ trọng cao nhất từ trước tới nay. Điều này cho thấy cấu trúc thị trường vàng đang thay đổi rõ rệt: vàng ngày càng được mua để đầu tư nhiều hơn là tiêu dùng.

Dù vậy, WGC dự báo nhu cầu quý IV có thể vượt quý III nhờ mùa lễ hội và cưới hỏi. Tuy nhiên, tổng nhu cầu vàng vật chất cả năm 2025 được ước tính chỉ đạt 600–700 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2020 và thấp hơn nhiều so với 802,8 tấn của năm ngoái.

Vai trò của các quỹ ETF vàng tại Ấn Độ đang thay đổi ra sao?

Cùng với đà tăng giá kim loại quý, các quỹ ETF vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất đang thu hút dòng tiền kỷ lục. Theo Hiệp hội các quỹ tương hỗ Ấn Độ (AMFI), dòng vốn vào ETF vàng trong tháng 9 đã lập đỉnh mới.

Xu hướng này được kỳ vọng sẽ còn mạnh hơn sau khi cơ quan quản lý quỹ hưu trí Ấn Độ (PFRDA) nới lỏng quy định đầu tư. Các quỹ hưu trí quốc gia giờ đây được phép phân bổ một phần tài sản vào ETF vàng và bạc nhằm cân bằng rủi ro và cải thiện lợi suất dài hạn.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, đưa vàng từ một tài sản truyền thống của hộ gia đình trở thành một phần chính thức trong hệ thống đầu tư tổ chức tại Ấn Độ.

Quy định mới cho phép quỹ hưu trí đầu tư vào vàng và bạc

Theo quy định sửa đổi, khu vực nhà nước được phép đầu tư vào ETF vàng và bạc trong một tiểu danh mục mới, với tổng tỷ lệ tối đa 1% tài sản quản lý (AUM). Trong khi đó, các quỹ hưu trí khu vực tư nhân được phép phân bổ tới 5% AUM vào các ETF này.

Ngoài ra, PFRDA cũng mở rộng danh mục cổ phiếu cho cả khu vực nhà nước và tư nhân, cho phép đầu tư vào 250 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, thay vì 200 như trước. Điều này cho thấy nhà quản lý đang hướng tới khẩu vị lợi nhuận cao hơn, song song với việc kiểm soát rủi ro.

Việc hợp thức hóa vàng và bạc trong danh mục hưu trí được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn cầu dài hạn, ổn định cho thị trường kim loại quý tại Ấn Độ.