Kinh tế 24h: Giá vàng tăng rất mạnh trở lại

Thương chiến đẩy các nước tìm hợp tác ngoài 'quỹ đạo Mỹ - Trung'

Thương chiến Mỹ - Trung đẩy các nước tìm kiếm hợp tác song phương và khu vực để giảm phụ thuộc vào "quỹ đạo Mỹ - Trung". Tại kỳ họp IMF và WB tháng 10/2025, các nhà quản lý nhận định kinh tế toàn cầu ổn định hơn dự đoán, với GDP thế giới dự kiến giảm nhẹ từ 3,3% (2024) xuống 3,2% (2025) và 3,1% (2026). Tuy nhiên, bất ổn kinh tế gia tăng, gây mệt mỏi cho các nhà hoạch định chính sách.

Căng thẳng thương mại leo thang, đặc biệt khi Mỹ dọa áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc để đáp trả kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm. Điều này thúc đẩy các nước tìm cơ chế thương mại mới. Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh tinh thần hợp tác quốc tế chưa từng có, trong khi Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala kêu gọi đa dạng hóa thương mại và cải cách tổ chức.

Các nước như EU đang hướng tới kết nối với CPTPP, còn Ai Cập coi hợp tác khu vực là xu thế tất yếu. WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2026 từ 1,8% xuống 0,5% do tác động từ thuế quan. Ngoài thương chiến, kinh tế toàn cầu đối mặt với nợ công cao, mất cân đối thanh toán, bất ổn tài chính phi ngân hàng và ảnh hưởng từ AI.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey nhấn mạnh cần minh bạch để tránh lặp lại khủng hoảng tài chính 2007–2009. Tổng giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ điều chỉnh lớn do định giá tài sản quá mức và thiếu cảnh giác với các vấn đề như thâm hụt ngân sách, căng thẳng địa chính trị. Hợp tác quốc tế và cải cách thương mại được xem là chìa khóa để ứng phó bất ổn.

Giá vàng tăng rất mạnh trở lại

Tối 20/10/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại, đặc biệt vàng miếng, sau phiên biến động trước đó. Các thương hiệu lớn niêm yết giá vàng SJC: SJC, Doji, PNJ mua vào 150,5 triệu đồng/lượng (tăng 1-1,5 triệu so với chốt phiên trước), bán ra 151,5 triệu đồng/lượng (tăng 0,5 triệu). Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu (tăng 0,5 triệu), bán ra 151,5 triệu (tăng 0,5 triệu). Đà tăng phản ánh lực mua bắt đáy và kỳ vọng từ thị trường quốc tế.

Ngược lại, giá vàng nhẫn ổn định hoặc điều chỉnh nhẹ. Doji niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 149-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 0,5 triệu, bán ra tăng 0,4 triệu). SJC giữ nguyên 148-150,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu duy trì 155,5-158,5 triệu đồng/lượng. Nguồn cung vẫn khan hiếm, đẩy giá nhẫn cao hơn vàng miếng ở một số đơn vị.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 30 USD/ounce lên 4.276 USD/ounce (theo Kitco), tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce. Đà tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bất ổn địa chính trị, USD yếu và Fed có thể cắt giảm lãi suất. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá thế giới khoảng 134,7 triệu đồng/lượng (chưa phí), chênh lệch với trong nước khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia cảnh báo: Vàng tăng liên tiếp 10 tuần, có thể điều chỉnh kỹ thuật do mua quá mức (theo FxPro). Paul Ciana (Bank of America) dự báo sau 7 tuần tăng, giá thường giảm 4 tuần. Nhà đầu tư nên thận trọng ở vùng cao, theo dõi dữ liệu lạm phát Mỹ và chính sách Fed.

DN liên quan bà Trương Mỹ Lan lỡ hẹn thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp), thuộc hệ thống Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, vừa lỡ hẹn thanh toán hơn 2.426,5 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu do tài khoản bị phong tỏa. Lô trái phiếu này trị giá 4.800 tỷ đồng, lãi suất 15,75%/năm, với kỳ hạn thanh toán lãi vào ngày 15/10.

Bông Sen Corp, nguyên là thành viên của Saigontourist, được cổ phần hóa năm 2005, sở hữu nhiều khách sạn “đất vàng” tại TP.HCM như Palace Saigon (Nguyễn Huệ), Bông Sen Hotel (Đồng Khởi), Bông Sen Annex (Hai Bà Trưng), cùng các nhà hàng nổi tiếng như Vietnam House, Lemongrass, Buffet Gánh Bông Sen. Trong lĩnh vực bất động sản, công ty từng mua 51% vốn Công ty Deaha (chủ đầu tư Khu phức hợp Deaha, Khách sạn Daewoo Hà Nội) và thâu tóm Saigon One Tower (dự án IFC One Saigon).

Tại phiên tòa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận sở hữu 93,6% cổ phần Bông Sen Corp, đề xuất bán Khách sạn Daewoo Hà Nội để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy công ty lỗ 355 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, lũy kế lỗ hơn 3.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 13.616 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả lên tới 9.076 tỷ đồng.

Việc không thanh toán được lãi trái phiếu do tài khoản phong tỏa làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của Bông Sen Corp, trong bối cảnh các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát đang đối mặt nhiều thách thức pháp lý và tài chính.

Công ty của bầu Đức lãi gần 1.300 tỷ đồng nhờ bán trái cây

Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT báo cáo doanh thu quý III/2025 đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng trái cây (chuối, sầu riêng) chiếm gần 70% tổng doanh thu. Doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% do mở rộng diện tích, cải thiện năng suất và giá bán ổn định tại các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngược lại, mảng chăn nuôi heo sụt giảm mạnh, chỉ còn 39,5 tỷ đồng (giảm 80%), trong khi mảng hàng hóa phụ trợ đạt 428 tỷ đồng, tăng 50%.

Nhờ kiểm soát giá vốn tốt (1.133 tỷ đồng), lợi nhuận gộp đạt 762 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 432 tỷ đồng, tăng 23%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 5.600 tỷ đồng (tăng 33%), trong đó trái cây đóng góp 4.408 tỷ đồng (80%). Lợi nhuận sau thuế đạt 1.312 tỷ đồng, tăng 54%, hoàn thành 87% kế hoạch cả năm (1.500 tỷ đồng). Công ty dự kiến ghi nhận thêm 1.000 tỷ đồng thu nhập bất thường quý IV, giúp lợi nhuận cả năm có thể đạt 2.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

HAG cũng giảm áp lực tài chính bằng cách hoán đổi 210 triệu cổ phiếu để tất toán nợ, cải thiện cấu trúc vốn. Ngoài ra, công ty đầu tư 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm từ tháng 7/2025, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị nông sản và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Vì sao chứng khoán giảm kỷ lục?

Ngày 20/10/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến phiên giảm kỷ lục lịch sử, với VN-Index lao dốc gần 95 điểm (5,47%), đóng cửa ở 1.636 điểm, xuyên thủng nhiều mốc hỗ trợ quan trọng. VN30 giảm tới 106 điểm, xuống 1.870 điểm. Theo giá trị tuyệt đối, đây là mức giảm sâu nhất 25 năm qua; theo phần trăm, mạnh nhất nửa năm nay, tương tự cú sốc thuế quan Mỹ tháng 4.

Nguyên nhân chính: Kết luận thanh tra Chính phủ về sai phạm phát hành trái phiếu tại một số doanh nghiệp gây bất ngờ, làm cổ phiếu liên quan lao dốc từ sáng, lan tỏa toàn thị trường sau 14h. Khối ngoại bán ròng kỷ lục gần 2.000 tỷ đồng trên HoSE, trái ngược kỳ vọng dòng vốn ngoại đổ vào sau nâng hạng thị trường, kích hoạt bán tháo từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Dư nợ margin cao kỷ lục (khoảng 300.000 tỷ đồng cuối quý II, tiếp tục tăng quý III) tạo áp lực giải chấp, đẩy chỉ số rơi thẳng đứng cuối phiên.

Chuyên gia Chứng khoán SHS nhận định đây là cú sốc sau đà tăng mạnh (hơn 700 điểm từ tháng 4), kích hoạt vị thế bán và giảm tỷ lệ margin. Ông Bùi Công Toàn (VNDirect) nhấn mạnh bất ngờ vì báo cáo quý III tốt, thị trường thế giới ổn định, nhưng bán ngoại lan tỏa hoảng loạn. Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm (ASEAN) coi đây là nhịp điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng nóng, tương tự sụp đổ 200 điểm đầu 2021. Ông Nguyễn Anh Đức (SBB) chỉ ra sự phân hóa: Chỉ vài mã Vingroup, Gelex, ngân hàng kéo chỉ số tăng 68 điểm từ 8-17/10, trong khi đa số mã khác giảm, dẫn đến kỳ vọng vỡ mộng.

Thanh khoản đạt 53.000 tỷ đồng (tăng 27% so cuối tuần trước, nhưng chỉ cao nhất 2 tháng), phản ánh cung vượt cầu mạnh, nhiều cổ phiếu "dư sàn". Ông Vũ Thành Huy (FinSuccess) lạc quan: Thanh khoản không tăng vọt như thường lệ trong sụt giảm, cho thấy tích cực dài hạn nếu duy trì ở phiên hồi phục, mở cơ hội dòng tiền lan tỏa ngoài Vingroup.

Tổng thể, phiên giảm là sự kết hợp thông tin tiêu cực, bán ngoại và tâm lý đám đông, nhưng có thể là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn.