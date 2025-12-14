Bị lừa cả trăm tỷ vì tin quảng cáo “vàng giảm giá 100.000đ/g”

Nền tảng lạ bán vàng “rẻ khó tin”

Trong những năm gần đây, nhiều người đã bắt đầu tham gia đầu tư vàng. Trong đó, mua vàng trực tuyến là hình thức giao dịch được không ít người lựa chọn, nhưng thực tế hình thức này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Ảnh: CCTV13

Như trường hợp của cô Zhang đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) chính là một ví dụ điển hình. Cô được người quen giới thiệu một nền tảng mua bán vàng với giá thấp hơn thị trường từ 20-30 NDT (72.000 - 109.000đ)/gram. Nền tảng này có tên là “Mai Duo Duo”, cung cấp 2 khung giờ “flash sale” (giảm giá chớp nhoáng) mỗi ngày.

Cô Zhang nhớ lại: “Đây là một nền tảng mới. Hiện giờ có hỗ trợ tài chính khi mua vàng. Bạn tôi đã được thêm vào nhóm mua bán vàng. Sau khi bạn tôi tham gia, mọi người trong nhóm đều nói rằng họ đã mua thành công với giá hời và đơn hàng của họ đã được gửi đi, vì vậy bạn tôi cũng mua theo”.

Hàng loạt thành viên trong "nhóm mua vàng" khoe đã mua được vàng giá hời thành công (Ảnh: CCTV13)

Với tâm lý muốn thử cho biết, cô Zhang cũng tải ứng dụng “Mai Duo Duo” về điện thoại và đặt báo thức để canh giờ mua với giá flash sale.

Cô Zhang cho biết, số lượng vàng giá hời có hạn. Vàng hạt được bán vào 10 giờ sáng, vàng thỏi bán vào 8 giờ tối.

Nền tảng "Mai Duo Duo" (Ảnh: CCTV13)

Khác với các nền tảng mua sắm trực tuyến khác, “Mai Duo Duo” giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi người mua thanh toán. Sau một tuần chờ đợi, cô Zhang đã nhận được vàng thật. Vì vậy cô cho rằng đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền.

Bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2024, cô Zhang bắt đầu thử mua vàng trên “Mai Duo Duo” mỗi ngày. Một tháng sau, cô nhận thấy việc mua vàng dường như trở nên dễ dàng hơn trước. Bởi ban đầu, mỗi tài khoản chỉ có thể đặt tối đa hai đơn hàng. Sau đó, vào cuối tháng 10, khi nguồn cung tăng lên đến vài trăm chiếc, bạn có thể liên tục thử vận ​​may để đặt mua.

Trong khoảng một tuần sau đó, cô Zhang đã trả hơn 170.000 NDT (gần 618 triệu đồng) trên “Mai Duo Duo” để mua 700 gram vàng. Tuy nhiên, bảy ngày làm việc sau, cô vẫn chưa nhận được vàng từ nền tảng này. Lúc này, những người khác trên mạng cũng báo cáo gặp phải trường hợp tương tự, và cô Zhang nhận ra mình đã bị lừa đảo nên lập tức báo cáo cho cảnh sát.

Hóa ra, cô Zhang không phải là người duy nhất gặp phải trường hợp này. Kể từ ngày 7/11/2024, cảnh sát đã nhận được rất nhiều báo cáo từ khắp Trung Quốc.

Chân dung nhóm lừa đảo: Kẻ thất nghiệp và môi giới cho vay

Điều tra cho thấy nền tảng “Mai Duo Duo” sau khi thu hơn 30 triệu NDT (hơn 109 tỷ đồng) tiền thanh toán từ hơn 200 người mua, đã đột ngột ngừng giao hàng, làm dấy lên nghi ngờ lừa đảo. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Chen, người đại diện pháp lý của công ty. Tuy nhiên, điều tra cho thấy Chen chỉ là một “con tốt” trong vụ lừa đảo. Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giữ thêm một nghi phạm khác là Liu.

Theo điều tra, Chen không có việc làm ổn định và không có tiền tiết kiệm trước khi trở thành người đại diện pháp lý của công ty. Còn Liu là nhân viên của một mỏ than địa phương và cũng làm thêm công việc môi giới cho vay. Vào tháng 3/2024, do gặp khó khăn về tài chính, Chen đã tìm đến Liu để vay tiền. Liu đề nghị Chen có thể xin vay vốn kinh doanh bằng cách thành lập công ty. Sau đó, Liu liên hệ với một người môi giới cho vay khác tên là Ding, người đã giới thiệu họ với một tên có biệt danh là Miêu.

Tên Miêu nói rằng sẽ định hướng Chen trở thành một ông chủ lớn và xây dựng công ty riêng. Miêu cho biết sau khi Chen bắt đầu điều hành công ty, anh ta có thể xin vay 3 triệu NDT (10,9 triệu đồng) từ ngân hàng, trong đó Chen sẽ nhận được 1,5 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng). Còn Liu, với vai trò trung gian cho vay, cũng sẽ nhận được 1% hoa hồng cùng với người giới thiệu, Ding.

Chen và Liu đều chưa từng gặp Miêu trực tiếp, toàn bộ quá trình liên lạc của họ chỉ diễn ra qua tin nhắn trên WeChat.

Ngày 7/11/2024, sau khi nền tảng “Mai Duo Duo” ngừng vận chuyển hàng hóa, Miêu đã thông báo cho Chen và Liu rời khỏi Thượng Hải và vứt bỏ điện thoại. Vài ngày sau khi trở về Đại Thông, Sơn Tây, Chen và Liu đã bị cảnh sát bắt giữ.

Kẻ chủ mưu Miêu cực kỳ xảo quyệt, không bao giờ sử dụng danh tính thật hay thông tin liên lạc của mình để trốn tránh điều tra và hiện vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Các cuộc kiểm toán tài chính của nền tảng “Mai Duo Duo” cho thấy, từ cuối tháng 7/2024 cho đến khi vụ việc bị phanh phui, công ty này thực tế đã vận chuyển số vàng trị giá hơn 40 triệu NDT. Trước khối lượng giao dịch lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của nhiều người là đường dây lừa đảo đã đầu tư một lượng tiền đáng kể vào việc mua vàng.

Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Chúng đã khéo léo thiết lập chu kỳ vận chuyển 7 ngày, và chỉ với một lượng vốn lưu động nhỏ, chúng đã tạo ra ảo tưởng cho khách hàng về việc "vận chuyển vàng thật" liên tục, bằng cách lấy tiền của người đến sau để trả vàng cho người đến trước.

Cho đến cuối tháng 10/2024, bọn lừa đảo đột ngột dỡ bỏ các hạn chế mua hàng, khiến việc mua các thỏi vàng lớn như 50 gram, 100 gram và 200 gram trở nên dễ dàng hơn - điều mà trước đây vốn rất khó thực hiện. Chỉ trong vòng một tuần, bọn lừa đảo đã thu về hơn 33 triệu NDT (gần 120 tỷ đồng)tiền thanh toán, hoàn thành "vụ thu hoạch" cuối cùng của chúng.

Vào tháng 11/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Minhang, Thượng Hải đã khởi tố vụ án đối với Chen và Liu theo đúng quy định của pháp luật.