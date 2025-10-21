Giá vàng thế giới tăng trở lại: Chuyên gia dự báo cơn sóng tăng vẫn chưa dừng lại

Theo báo cáo quý mới nhất, nhóm phân tích hàng hóa của CIBC cho rằng kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi những bất ổn thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ tạo ra “cú dịch chuyển hình parabol” đối với vàng và bạc.

Các chuyên gia của CIBC nhận định: “Chúng tôi vẫn kỳ vọng môi trường vĩ mô sẽ tiếp tục thuận lợi cho vàng. Chính sách thuế còn nhiều rủi ro, trong khi nền kinh tế Mỹ vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động tiêu cực của các mức thuế hiện tại và sắp tới lên sức mua của người tiêu dùng.”

Theo đó, ngân hàng đã nâng mạnh dự báo giá vàng năm 2026 lên mức trung bình 4.500 USD/ounce, cao hơn 25% so với ước tính trước đó. Con số này được giữ nguyên cho năm 2027, thể hiện kỳ vọng dài hạn về xu hướng tăng giá bền vững của kim loại quý này.

Chính sách của Fed và nhu cầu trú ẩn đang đẩy vàng đi xa đến đâu?

CIBC cho biết mức tăng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce hiện nay không phải bất ngờ, mà phản ánh tác động của chính sách nới lỏng tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù lạm phát vẫn cao, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chuyển trọng tâm sang rủi ro thị trường lao động và cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

Thị trường hiện kỳ vọng sẽ có thêm 0,5 điểm phần trăm cắt giảm lãi suất trước cuối năm, tiếp tục củng cố đà tăng của vàng. Theo CIBC, “đợt tăng giá ban đầu của vàng chủ yếu do kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhưng cú bứt phá parabol gần đây phản ánh nỗi lo dài hạn về lạm phát và nhu cầu bảo toàn tài sản.”

Đồng thời, các ngân hàng trung ương toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD, yếu tố then chốt củng cố xu hướng giá tăng.

Vàng còn được “chống lưng” bởi tiền kỹ thuật số và nhà đầu tư lớn

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là vai trò ngày càng lớn của vàng trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số. CIBC cho biết Tether – tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới – đã âm thầm trở thành một trong những người mua vàng vật chất lớn nhất.

Theo dữ liệu, đến quý II/2025, lượng vàng nắm giữ của Tether tăng 30% so với đầu năm, tương đương khoảng 19 tấn. Đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa khỏi tiền mặt và trái phiếu ngắn hạn, góp phần củng cố vai trò của vàng như “mỏ neo giá trị” trong nền tài chính kỹ thuật số.

Điều này cho thấy vàng không chỉ là kênh trú ẩn truyền thống mà còn đang trở thành tài sản nền tảng cho các sản phẩm tài chính hiện đại, từ ngân hàng trung ương đến thị trường tiền số.

Liệu giá vàng có điều chỉnh trong ngắn hạn?

Dù lạc quan dài hạn, CIBC cảnh báo rằng thị trường vàng và bạc hiện đang trong trạng thái “quá mua”. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Stochastic đều cho thấy khả năng giá sẽ điều chỉnh nhẹ, về vùng trung bình 3.550–3.440 USD/ounce, tương ứng mức giảm 12–15%.

Tuy nhiên, ngân hàng nhấn mạnh rằng bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng nên được xem là cơ hội mua vào, bởi xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý vẫn vững chắc nhờ các yếu tố vĩ mô: lãi suất thấp, lạm phát kéo dài và nhu cầu trú ẩn tăng cao.

CIBC cũng đặt “mức bình thường mới” cho giá vàng dài hạn là 3.300 USD/ounce, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đại dịch, phản ánh vị thế mới của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu.