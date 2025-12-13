Chân dung những 'đại gia' gom vàng nhiều nhất thế giới, Nga đi ngược xu hướng

Thị trường vàng toàn cầu tiếp tục một năm sôi động khi các ngân hàng trung ương duy trì đà mua mạnh, dù giá kim loại quý liên tục lập đỉnh.

Theo dữ liệu và phân tích từ Krishan Gopaul, Chuyên gia cao cấp khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trong quý IV tiếp tục sôi động với vai trò dẫn dắt chủ yếu thuộc về các nền kinh tế mới nổi.

Tháng 10 là thời điểm các ngân hàng trung ương mua vàng mạnh nhất trong năm. Tổng lượng vàng mua ròng trong tháng đạt 53 tấn, tăng 36% so với tháng trước. Trong số đó, Ba Lan gây chú ý khi quay trở lại thị trường sau vài tháng tạm dừng. Với mục tiêu nâng tỷ lệ phân bổ vàng trong dự trữ ngoại hối lên 30%, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã mua 16 tấn trong tháng 10, đưa tổng dự trữ lên 531 tấn, tương đương 26% tổng dự trữ quốc gia.

Brazil cũng nổi lên như một quốc gia mua vàng tích cực, dù trước đây hoạt động này khá thưa thớt. Tháng 10 là tháng thứ hai liên tiếp Brazil tăng dự trữ, sau khi mua 15 tấn trong tháng 9 và thêm 16 tấn trong tháng 10. Dự trữ vàng của Brazil hiện đạt 161 tấn, chiếm khoảng 6% tổng dự trữ.

Uzbekistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech, Kyrgyzstan, Ghana, Kazakhstan, Philippines và Trung Quốc đều ghi nhận mức mua vàng thêm trong tháng 10, dù quy mô mỗi nước khác nhau.

Nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương.

Trung Quốc chỉ mua hơn 1 tấn vàng trong tháng 10 và thêm 1 tấn trong tháng 11. Tính từ đầu năm, Trung Quốc đã bổ sung 26 tấn, nâng tổng dự trữ lên 2.305 tấn.

Kazakhstan tăng dự trữ thêm 8 tấn trong tháng 11, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 333 tấn, cao hơn 49 tấn so với đầu năm. Czech cũng ghi nhận tháng mua tích cực khi bổ sung 1,6 tấn vàng vào dự trữ, nâng tổng mức mua năm nay lên 20 tấn, tương đương mức tăng gần 40%.

Đi ngược xu hướng chung, Nga là quốc gia duy nhất báo cáo giảm dự trữ vàng trong tháng 10, với mức giảm 3 tấn xuống còn 2.327 tấn. Các phân tích gần đây cho thấy Nga đã phải sử dụng vàng để đáp ứng thanh toán quốc tế và hỗ trợ nhu cầu trong nước giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt kéo dài.

Serbia đặt mục tiêu tăng dự trữ vàng lên ít nhất 100 tấn vào năm 2030, gần gấp đôi mức dự trữ hiện tại. Tại Hội nghị LBMA ở Kyoto, Madagascar và Hàn Quốc cũng bày tỏ ý định tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ, dù chưa đưa ra lộ trình rõ ràng.

Các quốc gia đang gia tăng mua vàng.

Trong báo cáo xu hướng nhu cầu quý III, WGC dự báo tổng nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương trong năm sẽ đạt từ 750 đến 900 tấn, thấp hơn so với mức khoảng 1.000 tấn/năm trong ba năm trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trung bình dài hạn.

WGC cho rằng mức cầu hiện tại vẫn vững chắc bất chấp giá vàng tăng mạnh, khi giá giao dịch quanh mức 4.200 USD/ounce, tăng hơn 50% trong năm 2024, mức tăng mạnh nhất kể từ 1979.

Kết quả khảo sát 2025 của WGC cũng cho thấy, 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong năm tới. Vàng tiếp tục là tài sản chiến lược trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động, lạm phát dai dẳng và căng thẳng địa chính trị khó lường.

Trong báo cáo 2026 Outlook công bố tuần này, các chuyên gia của Wells Fargo nhận định vàng tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi trong rổ hàng hóa toàn cầu năm tới. Ngân hàng đánh giá nhóm kim loại quý và kim loại công nghiệp đều có dư địa tăng giá, trong khi nguồn cung dầu thô dồi dào sẽ kìm hãm mức tăng chung của thị trường hàng hóa, khiến họ giữ quan điểm trung tính với toàn bộ nhóm tài sản này.

Không chỉ các tổ chức quốc gia, giới phân tích cũng đưa ra quan điểm lạc quan về vàng. Theo Wells Fargo, môi trường tài chính nới lỏng hơn và bối cảnh vĩ mô được cải thiện trong năm 2026 sẽ tạo lực đẩy tích cực cho nhiều loại hàng hóa, nhưng vàng vẫn là tài sản nổi bật nhất nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ.

Wells Fargo dự báo giá vàng sẽ lập đỉnh lịch sử mới trong năm 2026, nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu và chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed.