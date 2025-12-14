Giá vàng neo ở mức cao: Vì sao Phố Wall gần như không còn người bán?

Đầu tuần, giá vàng giao ngay khởi điểm quanh 4.198 USD/ounce và nhanh chóng cho thấy mốc 4.200 USD đóng vai trò “nam châm” hút dòng tiền, khi thị trường chờ đợi tín hiệu chính sách từ Fed. Một nhịp điều chỉnh ngắn xuống vùng 4.170–4.180 USD đã nhanh chóng được hấp thụ, cho thấy lực mua phòng thủ vẫn rất mạnh.

Trong bối cảnh giá dao động trong biên độ hẹp khoảng 30 USD, thị trường gần như “đóng băng” trước thời điểm Fed ra quyết định. Sự tích lũy này được nhiều chuyên gia đánh giá là nền tảng kỹ thuật cần thiết cho một pha bứt phá tiếp theo.

Việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đúng như kỳ vọng ban đầu không tạo cú hích ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Jerome Powell trả lời báo chí và phát tín hiệu ôn hòa hơn về triển vọng kinh tế Mỹ, vàng đã tăng vọt gần 50 USD chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Động thái Fed nối lại mua tín phiếu kho bạc – dù không gọi là nới lỏng định lượng (QE) – được giới đầu tư coi là yếu tố then chốt. Theo nhiều chuyên gia, lượng tiền lớn chảy vào hệ thống tài chính sẽ sớm tìm đến các kênh đầu tư thay thế, trong đó vàng vẫn là điểm đến an toàn hàng đầu.

Sau khi chạm đỉnh tuần ở mức 4.353 USD/ounce, giá vàng chịu áp lực điều chỉnh mạnh do làn sóng chốt lời ở bạc và các kim loại quý khác. Tuy nhiên, vàng nhanh chóng tạo đáy kép quanh vùng 4.270 USD rồi phục hồi trở lại trên mốc 4.300 USD trước khi đóng cửa tuần.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, 85% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không có ý kiến nào cho rằng vàng sẽ giảm giá. Tại “Main Street”, 71% nhà đầu tư cá nhân cũng giữ quan điểm lạc quan, cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng rõ về xu hướng tăng.

Vàng và bạc đang cho thấy tín hiệu phân hóa như thế nào?

Một điểm đáng chú ý là sức mạnh tương đối của vàng đang vượt trội so với bạc. Trong khi bạc giảm mạnh do áp lực chốt lời và vấn đề ký quỹ, vàng giữ được cấu trúc tăng giá ổn định hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng bạc đã “đi trước quá xa”, trong khi vàng vẫn đóng vai trò tài sản trú ẩn cốt lõi.

Dù vậy, dòng tiền đầu cơ có thể bắt đầu xoay vòng sang các kim loại khác như platinum hay palladium – tương tự chiến lược “mùa altcoin” trong thị trường tiền số khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở những tài sản chưa tăng quá nóng.

Những rủi ro nào có thể kìm hãm đà tăng của vàng trong ngắn hạn?

Một số ý kiến cảnh báo thị trường kim loại quý đang có dấu hiệu quá nóng, khi vàng và chứng khoán Mỹ cùng tăng song song, hiện tượng hiếm thấy trong nhiều thập kỷ. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,2% cũng là yếu tố cần theo dõi.

Tuy nhiên, đa số chuyên gia cho rằng chừng nào giá vàng còn giữ trên vùng hỗ trợ 4.200 USD/ounce, xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên. Các nhịp điều chỉnh, nếu xảy ra, được nhìn nhận nhiều hơn như cơ hội tái tích lũy hơn là dấu hiệu đảo chiều xu hướng.