Sáng 21-10, vừa mở cửa, giá vàng miếng SJC tăng hơn 3 triệu đồng

Ghi nhận lúc 9 giờ sáng nay, 21-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 153,6 triệu đồng/lượng, bán ra 154,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại Công ty PNJ, DOJI, các ngân hàng Eximbank, ACB.

Riêng Tập đoàn Phú Quý mua vào chỉ 153 triệu đồng/lượng, thấp hơn các đơn vị khác 600.000 đồng.

Biên độ chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp từ 1-1,6 triệu đồng mỗi lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, Công ty SJC niêm yết mua vào 151,1 triệu đồng/lượng, bán ra 153,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ báo giá mua vào nhẫn trơn thương hiệu PNJ ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay, đến 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Chênh lệch mua bán được các đơn vị giãn rộng tới 3 triệu đồng/lượng, đặt người mua vàng vào thế cực kỳ rủi ro.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo thế giới

giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn tăng tổng cộng hơn 100 USD/ounce trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng sốc của giá vàng thế giới, sau khi lao dốc mạnh khoảng 128 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Diễn biến này gây bất ngờ cho thị trường, bởi trước đó giới phân tích dự báo sau phiên lao dốc mạnh, giá kim loại quý có thể bước vào đợt điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Nhưng thực tế, giá vàng lại tăng tiếp và đang hướng trở lại mốc đỉnh mọi thời đại 4.380 USD/ounce.

Với tình hình chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và dữ liệu kinh tế khan hiếm; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn dai dẳng, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự không chắc chắn. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường xuất hiện mốc cao mới của giá vàng miếng SJC tại các công ty vàng và ngân hàng thương mại