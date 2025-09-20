“Người chơi mới” làm rung chuyển thị trường pin xe điện

Tuần trước, Exxon gây chú ý khi công bố đã phát minh ra một loại phân tử carbon mới có thể kéo dài tuổi thọ pin xe điện thêm tới 30%. “Đây là một bước nhảy vọt mang tính cách mạng trong hiệu suất pin,” Giám đốc điều hành Darren Woods khẳng định, đồng thời tiết lộ một số hãng sản xuất xe điện đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ này.

Thông báo này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Exxon hoàn tất thương vụ mua lại Superior Graphite – một công ty sản xuất graphite tổng hợp, nguyên liệu quan trọng cho cực dương pin. Exxon cho rằng graphite tổng hợp rẻ hơn, dễ sản xuất hơn và chất lượng ổn định hơn graphite tự nhiên khai thác từ mỏ, từ đó giúp công ty “mở rộng quy mô nhanh hơn và thông minh hơn”.

Động thái này nối tiếp kế hoạch khai thác lithium tại Arkansas (Mỹ) mà Exxon công bố từ năm 2023. Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ có lô lithium thương mại đầu tiên và tới năm 2030 đủ năng lực cung ứng pin cho hơn 1 triệu xe điện mỗi năm.

Vì sao một tập đoàn dầu mỏ lại lấn sân sang xe điện?

Với những bước đi trên, Exxon gần như đang khép kín chuỗi cung ứng pin xe điện: từ lithium, graphite cho đến công nghệ kéo dài tuổi thọ pin. Đây là hướng đi bất ngờ, bởi từ lâu Exxon gắn liền với khai thác và kinh doanh dầu mỏ – lĩnh vực vốn bị coi là “đối nghịch” với xe điện.

Tuy nhiên, trước sức ép chuyển dịch năng lượng và sự bùng nổ nhu cầu pin, Exxon nhận ra cơ hội mới để đa dạng hóa nguồn thu. Trong bối cảnh nhiều hãng xe điện còn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, Exxon muốn trở thành “người chơi phương Tây” có thể cung ứng bền vững, chất lượng cao cho thị trường.

Vấn đề còn lại là liệu Exxon có kiên trì với chiến lược này khi thị trường xe điện gặp biến động hay không. Bởi lẽ, doanh số xe điện dù đang tăng trưởng, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Thị trường xe điện toàn cầu đang phát triển ra sao?

Theo Rho Motion, doanh số xe điện toàn cầu tăng 15% trong tháng 8. Châu Âu nổi bật với mức tăng 31% kể từ đầu năm, trong đó Đức tăng 45%, Anh 31% và Tây Ban Nha gấp đôi. Mỹ cũng ghi nhận tăng trưởng, dù thấp hơn. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc – thị trường xe điện lớn nhất thế giới – lại chứng kiến mức tăng chậm nhất trong 18 tháng qua.

Điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng này phần lớn đến từ các gói trợ cấp của chính phủ. Khi Đức định cắt giảm trợ cấp, doanh số xe điện lập tức sụt giảm, buộc Berlin phải tái áp dụng. Tại Mỹ, trợ cấp sẽ hết hạn vào tháng 9, khiến người dân đổ xô mua xe để kịp hưởng ưu đãi.

Điều này đặt ra câu hỏi: khi các gói hỗ trợ tài chính không còn, liệu các hãng xe điện có đủ sức tự đứng vững? Và trong trường hợp đó, Exxon với lithium và công nghệ pin mới, liệu có trở thành “bệ đỡ” cho ngành xe điện toàn cầu?