“Tổng tài” liên quan vụ nhân viên quán cà phê bị đánh làm chủ doanh nghiệp nào?

Danh tính “tổng tài” liên quan vụ nhân viên quán cà phê bị đánh

Tối 17/9, mạng xã hội lan truyền video ghi lại nhân viên của một quán cà phê bị đánh. Ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát trên.

Hình ảnh nam thanh niên giơ tay lên, được cư dân mạng ví như "tổng tài".

Theo phản ánh và clip chia sẻ trên mạng xã hội, một nhóm khách bị nam nhân viên nhắc nhở nhiều lần vì hút thuốc trong không gian kín. Sau đó, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (từ để chỉ những người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm vào mặt nhân viên quán khiến nạn nhân ngã ra sàn. Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô "thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Cư dân mạng không chỉ tranh luận về hành vi mà còn rầm rộ truy tìm danh tính người được gọi là “tổng tài” là ai.

Anh N.V.T. (sinh năm 1998) xác nhận anh là người mà mạng xã hội đang gọi là "tổng tài" trong vụ việc trên. Trên trang cá nhân, anh T. tự giới thiệu mình là chủ tịch một học viện chuyên bán khóa học tài chính, đồng thời là tác giả bộ "Cờ doanh nhân" - sản phẩm "lấy cảm hứng từ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", giúp người chơi trải nghiệm khởi nghiệp, kinh doanh, đầu tư và làm chủ.

Theo tìm hiểu, anh T. đang là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy được thành lập vào tháng 11/2022 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó anh T. góp 1,83 tỷ đồng (tỷ lệ 61%).

Win Business Academy có ngành nghề kinh doanh chính là "giáo dục khác chưa được phân vào đâu", gồm: giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc nhanh; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy máy tính.

Người trong cuộc nói gì?

Về vụ xô xát trong quán cà phê, anh T. cho biết sự việc xảy ra vào chiều 17/9. Thời điểm trên, anh T. và vài người bạn vào quán cà phê tại khu đô thị Times City.

Khi ở trong quán, anh T. lấy ra một tẩu thuốc lá mới được tặng, nhưng bị tắc. Do đó, nam thanh niên khẳng định mình chưa hút thuốc trong quán. Tuy nhiên, nhóm của anh T. bị nhân viên quán nhắc nhở.

Mâu thuẫn xảy ra, người em của anh T. đã tát nhân viên. Anh T. can ngăn, nói hai bên dừng lại và người em của anh T. cũng dừng theo. Sau đó anh T. đề nghị được gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được.

“Nhưng sau đó xuất hiện một đoạn video được đăng tải, theo quan sát của chúng tôi là bị cắt ghép, bỏ đầu bỏ đuôi, làm sai lệch hoàn toàn diễn biến thực tế và khiến dư luận hiểu nhầm, vu khống em tôi”, anh T. giải thích.

Anh T. cho biết đang cùng em trai làm việc với cơ quan chức năng và phối hợp với phía quán để sự việc được giải quyết minh bạch, công bằng, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến bạn nhân viên của quán.

Trong khi đó, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi), chủ quán cà phê xác nhận nam nhân viên bị đánh chính là con trai của ông.

Ông M. nắm được vụ việc vào khoảng 17h ngày 17/9, sau đó ông đưa con trai vào bệnh viện để chụp chiếu, khám sức khỏe, đồng thời trình báo Công an phường Vĩnh Tuy. "Con tôi rất hiền lành, ngoan ngoãn nên khi trích xuất camera, chứng kiến cảnh con bị hành hung như vậy, tôi rất xót và bức xúc", ông M. nói.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục điều tra, làm rõ.