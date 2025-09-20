Cứu nữ giám đốc thoát khỏi kho lạnh, shipper nhận thưởng hàng chục triệu đồng

Thoát “án tử” trong kho lạnh

Gần đây, cô Chen Xiu Hua (44 tuổi), chủ một cơ sở kinh doanh bánh ngọt tại Trung Quốc vô tình bị kẹt trong kho lạnh của công ty trong suốt 20 phút.

Nhiệt độ trong kho lạnh lúc đó xuống tới âm 25 độ C, cô Hua chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chân đi dép lê. Bên trong không có sóng điện thoại, không có thiết bị liên lạc nên cô Hua thường để điện thoại bên ngoài. Trong kho cũng không có dụng cụ sắc nhọn nào để cạy cửa.

Khi phát hiện cửa không mở được, cô Hua đã cố gắng đập cửa để tạo tiếng động, nhưng tay cô ấy tê cứng và việc này không có tác dụng. Sau hơn 10 phút, cô bắt đầu mất sức nên bắt đầu dùng dép để đập vào cửa theo nhịp.

Thế nhưng do kho lạnh được cách âm rất tốt, và dù cô có hét lên cầu cứu thì cũng không đảm bảo ai nghe thấy. May mắn thay, sau hơn 20 phút kêu cứu, một tài xế giao hàng tên là Liu Xu đã nghe thấy, mở cửa và cứu cô.

Để cảm ơn ân nhân cứu mạng, cô Hua đã ngỏ ý tặng cổ phần công ty cho Liu Xu, song shipper này đã từ chối. Trước đó, khi giúp được cô Hua ra ngoài, anh Liu Xu cho rằng việc cứu người chỉ là chuyện nhỏ và không định để lại tên tuổi hay thông tin gì. Nhưng không ngờ, cô Hua vẫn tìm đến tận trạm giao hàng để tặng anh tiền mặt kèm theo hoa và cờ biểu dương.

Không chỉ nhận được quà tặng từ cô Hua, anh Liu Xu còn được hai nền tảng giao hàng vinh danh, trao tặng danh hiệu “Hiệp sỹ”, đồng thời tặng thưởng 10.000 NDT (36 triệu đồng) tiền mặt.