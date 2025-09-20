Nvidia làm gì với núi tiền khổng lồ đang có?

Chỉ trong hai năm, Nvidia đã chuyển mình từ nhà sản xuất chip đồ họa vốn quen thuộc với game thủ sang trung tâm của cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Năm 2023, công ty chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD vốn hóa. Đến nay, con số ấy đã tăng gấp hơn bốn lần, lên 4.280 tỷ USD – đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ của nhu cầu phần cứng phục vụ AI, đặc biệt là chip xử lý mạnh mẽ cho mô hình ngôn ngữ và các nền tảng điện toán đám mây, đã biến Nvidia thành “trái tim” của ngành công nghệ mới. Nếu OpenAI hay Anthropic khởi xướng trào lưu “nói chuyện với máy tính”, thì Nvidia chính là kẻ nắm giữ nền tảng phần cứng để hiện thực hóa điều đó.

Nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Nvidia Corp., Jensen Huang tham dự triển lãm thương mại VivaTech lần thứ 9 tại Parc des Expositions de la Porte de Versailles vào ngày 11/6/2025 tại Paris.

Nvidia đang dùng tiền để làm gì?

Khác với nhiều tập đoàn công nghệ lớn thường chi đậm cho các thương vụ thâu tóm đình đám, Nvidia chọn con đường chiến lược hơn: đầu tư và hợp tác. Hãng liên tục rót vốn vào các công ty AI nhằm giữ cho toàn ngành xoay quanh mình.

Mới đây, Nvidia công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel – đối thủ một thời – mở ra cơ hội hợp tác giữa hai gã khổng lồ chip. Cùng ngày, công ty cũng chi gần 1 tỷ USD để chiêu mộ CEO của startup Enfabrica và mua bản quyền công nghệ kết nối hơn 100.000 GPU. Trước đó, Nvidia tuyên bố đầu tư 15 tỷ USD vào Anh, trong đó có kế hoạch triển khai 120.000 chip Blackwell tại quốc gia này.

Rõ ràng, Nvidia đang dùng núi tiền của mình để không chỉ duy trì mà còn củng cố “vòng tròn quyền lực” quanh ngành AI, khiến các đối tác và đối thủ đều phải phụ thuộc.

Triển vọng cho Nvidia

Giới phân tích nhận định, nếu Nvidia tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về phần cứng AI, công ty sẽ còn tích lũy thêm nguồn tiền khổng lồ. Đây được xem là “bài toán dễ chịu” mà nhiều doanh nghiệp mơ ước nhưng không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Bên cạnh đó, diễn biến thị trường tài chính cho thấy niềm tin của nhà đầu tư với Nvidia chưa hề suy giảm. Intel tăng tới 22,8% chỉ trong một ngày sau khi nhận vốn từ Nvidia. Các chỉ số lớn của Mỹ cũng lập đỉnh mới, trong khi nhiều công ty trẻ như Nscale (Anh) đang vươn lên mạnh mẽ nhờ nguồn vốn hàng trăm triệu USD từ “gã khổng lồ” này.

Tất cả cho thấy, với chiến lược rót vốn khôn ngoan và tầm nhìn dài hạn, Nvidia không chỉ đang tận hưởng thành quả mà còn dần định hình tương lai của cả ngành trí tuệ nhân tạo toàn cầu.