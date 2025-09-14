Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ không lái xe điện?

Trong nhiều năm, thị trường ô tô Ấn Độ là sân chơi gần như khép kín của các hãng Nhật, Hàn và nội địa, chiếm tới hơn 90% thị phần. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của xe điện đang đe dọa đảo lộn trật tự đó. Những tên tuổi toàn cầu như Tesla và BYD bước vào, buộc các hãng lâu đời phải tìm cách thích ứng.

Tesla vừa giao những chiếc Model Y đầu tiên tại Mumbai, với giá khoảng 6 triệu rupee (68.000 USD) - quá cao so với túi tiền trung lưu. Từ tháng 7 đến nay, hãng chỉ nhận được khoảng 600 đơn đặt hàng. Trong khi đó, BYD từ Trung Quốc đã bán hơn 10.000 xe tại Ấn Độ kể từ năm 2022, song hầu hết đều thuộc phân khúc trên 3 triệu rupee.

Trái lại, các mẫu SUV truyền thống như Hyundai Creta chỉ từ 1,1 đến 2,1 triệu rupee, bán tới gần 187.000 chiếc trong năm 2024. Sự chênh lệch giá này cho thấy lý do tầng lớp trung lưu vẫn còn dè dặt với xe điện.

Một chiếc Tesla Model Y được trưng bày bên trong phòng trưng bày đầu tiên của công ty tại Khu phức hợp Bandra-Kurla ở Mumbai, Ấn Độ, vào ngày 15/7/2025.

Trở ngại lớn nhất cho xe điện ở Ấn Độ là gì?

Ngoài giá cả, hạ tầng sạc công cộng là nỗi lo hàng đầu. Hiện tỷ lệ xe trên mỗi trạm sạc ở Ấn Độ là 14:1, cao hơn nhiều so với 9:1 ở Trung Quốc. Người tiêu dùng lo “lo lắng quãng đường” vì trạm sạc chưa phổ biến.

Thực tế, nhóm khách hàng giàu có dễ tiếp cận xe điện hơn vì họ có điều kiện lắp đặt trạm sạc tại nhà riêng. Trong khi đó, phần lớn tầng lớp trung lưu sống ở căn hộ, không dễ có chỗ sạc cá nhân.

Dù vậy, số trạm sạc công cộng đã tăng từ hơn 5.000 (2022) lên hơn 26.000 (giữa 2024). Chính phủ và doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư, kỳ vọng mở rộng hạ tầng đủ nhanh để kích cầu xe điện.

Triển vọng nào cho xe điện tại Ấn Độ?

Hiện xe điện mới chiếm 5,3% thị trường ô tô Ấn Độ (tính đến tháng 8/2025), so với 27% ở Trung Quốc. Sự khác biệt này cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn, nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Các hãng nội địa như Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki hay Hyundai đều có kế hoạch tung thêm mẫu xe điện, nhằm đưa sản phẩm đến nhiều phân khúc hơn. Tata hiện chiếm 40% thị phần xe điện, JSW MG Motor 30%, và Mahindra khoảng 21–22%.

Giới quan sát cho rằng, nếu một hãng có thể tạo ra “phiên bản Santro cho xe điện” - một mẫu xe giá hợp lý, phù hợp thị hiếu trung lưu - họ sẽ tái hiện thành công lịch sử Hyundai từng làm vào cuối thập niên 1990.