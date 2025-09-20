Chồng “đốt” hơn 70 triệu mua hai gốc tre trơ trụi, vợ dở khóc dở cười

Sự thật đằng sau hai gốc tre “vô dụng” giá hơn 70 triệu đồng

Một người phụ nữ ở Chiết Giang, Trung Quốc đã vô cùng buồn phiền khi chồng cô chi hơn 20.000 NDT (72,3 triệu đồng) chỉ để mua hai gốc tre trơ trụi, không lá, không cành, hình dáng cong queo chứ không thẳng như tre thông thường.

Tuy nhiên, người vợ này không biết rằng, những cây tre có vẻ ngoài kỳ lạ này có thể phát triển thành cây bonsai rất được yêu thích và có giá thành cao.

Tại Việt Nam, tre bonsai cũng là mặt hàng cao cấp được giới yêu cây cảnh ưa chuộng. Vào dịp Tết 2024, nhiều cây tre bonsai được chào bán với giá từ vài chục triệu đồng cho đến cả trăm triệu đồng. Điểm đặc biệt là những gốc tre có hình thù độc lạ không thể uốn nắn, tạo dáng như nhiều loại cây bonsai khác mà chỉ có thể tìm kiếm và sưu tầm trong tự nhiên.

Xét về giá trị cảnh quan, tre bonsai xanh tươi quanh năm, dù trồng riêng lẻ hay kết hợp với các loại cây cảnh khác đều có thể tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Theo thời gian, hình dạng của cây cũng sẽ tiếp tục thay đổi, giá trị trang trí sẽ ngày càng cao hơn.

Tre bonsai cũng không quá khó chăm sóc, cây có khả năng thích nghi cao, không đòi hỏi nhiều điều kiện về môi trường như đất hay ánh sáng.

Ở Trung Quốc, giá của tre bonsai lá nhỏ vẫn còn khá cao, đặc biệt là những cây đã phát triển thành hình dáng rõ rệt có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn NDT/cây (10.000 NDT tương đương hơn 36 triệu đồng).