Người dân đổ xô mua ô tô điện, hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được bao nhiêu tiền?

Doanh số và doanh thu của VinFast tăng mạnh

Báo cáo tài chính quý 3/2024 của VinFast Auto Ltd. (VinFast - VFS) cho thấy doanh số và doanh thu của hãng đã tăng mạnh nhờ nhu cầu mua xe điện bùng nổ của người dân và doanh nghiệp thời gian gần đây.

Theo đó, trong 3 tháng gần nhất, VinFast đã bàn giao 21.912 xe ô tô điện các loại đến tay khách hàng, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước và tăng 66% so với quý 2/2024. Đáng chú ý, số xe điện bàn giao cho người tiêu dùng tăng 163% so với quý 2. Doanh thu đạt 12.326 tỷ đồng (511,6 triệu USD), tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua ước tính là 499,37 triệu USD, theo dữ liệu do LSEG công bố trước đó.

Doanh số và doanh thu bán hàng của VinFast tăng mạnh trong quý 3/2024

VFS ghi nhận lỗ gộp 2.956 tỷ đồng trong 3 tháng gần nhất, giảm 45,6% so với quý 2 năm 2024. Biên lợi nhuận gộp trong quý 3 năm 2024 là âm 24,0%. Cải thiện đáng kể so với mức biên lợi nhuận âm 27,0% trong cùng kỳ năm trước và mức biên lợi nhuận âm 62,7% trong quý 2 năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, VinFast đã bàn giao 44.773 xe ô tô điện đến tay khách hàng, đạt hơn 55% trong mục tiêu bán 80.000 xe trong năm 2024. Công ty cho biết khoảng một phần năm trong số các lô hàng này là bàn giao cho các bên liên quan.

Sau khi trừ chi phí và thuế, VFS ghi nhận lỗ ròng ở mức 13.252 tỷ đồng (550 triệu USD), giảm 29,4% so với quý 2 năm 2024 và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT VinFast nhìn nhận kết quả quý 3 được thúc đẩy nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong tháng 9. "Chúng tôi kỳ vọng kết thúc năm 2024 với kết quả tươi sáng, đạt mục tiêu giao 80.000 xe đã đặt ra trước đó”, bà Thủy nói.

Thị trường Việt Nam đóng góp lớn vào doanh thu của VinFast

Trong tháng 9, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ghi nhận lượng xe bàn giao hàng tháng cao nhất tại thị trường Việt Nam với hơn 9.300 xe được bàn giao. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu xe điện của Việt Nam vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh quốc tế để trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường về doanh số bán hàng hàng tháng.

Thị trường trong nước đóng góp lớn vào doanh số hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đến tháng 10, VinFast đã giao hơn 11.000 xe điện cho khách hàng tại Việt Nam, tăng 21% so với tháng 9 và nâng tổng số xe điện được giao tại Việt Nam lên hơn 51.000 xe từ đầu năm. Điều này đưa VinFast trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 10 và mười tháng đầu năm 2024, trong khi vẫn tiếp tục đạt được những bước tiến trong quá trình mở rộng toàn cầu.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện giá rẻ và cải thiện hiệu quả sản xuất, Công ty có kế hoạch bổ sung một nhà máy mới (CKD) tại Hà Tĩnh, tập trung vào sản xuất hai mẫu xe là VF 3 và VF 5.

Nhà máy đặt mục tiêu đạt công suất tối đa 300.000 xe điện mỗi năm, tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện chung của thị trường, với công suất và sản lượng tăng dần theo thời gian. Việc xây dựng nhà máy sẽ bắt đầu vào tháng 12/2024 và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

VinFast tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu

Cùng với kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở trong nước, VinFast tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu. Tính đến ngày 31/10, mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu của công ty đã đạt quy mô 173 showroom ô tô, 160 showroom và xưởng dịch vụ xe máy điện, bao gồm cả showroom của VinFast và đại lý.

Công ty ghi nhận doanh số kỷ lục tại thị trường Bắc Mỹ trong tháng 9 vừa qua. Dự kiến công ty sẽ bàn giao mẫu xe VF 9 ở Mỹ và Canada trong tháng 11.

VinFast có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy mới ở Hà Tĩnh

Tại Indonesia, VinFast đã bàn giao mẫu xe VF e34 và VF 5 tay lái nghịch và chuẩn bị đưa nhà máy tại Subang vào hoạt động trong năm 2025. Tính đến ngày 31/10, VinFast đã hoàn tất mở cửa 17 cửa hàng đại lý tại 15 thành phố nước này.

Ở thị trường Philippines, hãng xe điện Việt Nam đã mở bán mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 7. Tính đến hết tháng 10, VinFast có 8 cửa hàng đại lý tại 6 thành phố ở nước này.

Nhà máy tại Ấn Độ của VinFast, với công suất hàng năm là 50.000 xe điện, đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị và máy móc. Nhà máy dự kiến ​​đi vào hoạt động vào năm 2025.

VinFast cũng chính thức ra mắt thương hiệu của mình tại Trung Đông vào tháng 10, mở đại lý đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tọa lạc tại trung tâm thành phố Dubai.

