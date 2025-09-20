“Tổng tài” ở quán cà phê từng khoe có người ngỏ ý mua lại bản quyền startup với giá 1,5 triệu USD

Hé lộ mảng kinh doanh của “tổng tài” trong vụ đánh nhân viên quán cà phê

Những ngày qua, vụ nhân viên của một quán cà phê tại Hà Nội bị hành hung thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo chia sẻ và clip trên mạng xã hội, một nhóm khách bị nam nhân viên nhắc nhở nhiều lần vì hút thuốc trong không gian kín.

Sau đó, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (từ để chỉ những người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm vào mặt nhân viên quán khiến nạn nhân ngã ra sàn. Sau đó "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô "thôi, thôi", người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Nam thanh niên là "tổng tài" trong vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông được gọi là "tổng tài" là N.V.T (sinh năm 1998). Hiện T. là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy, được thành lập vào tháng 11/2022 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó Thiên góp 1,83 tỷ đồng (tỷ lệ 61%).

Win Business Academy có ngành nghề kinh doanh chính là "giáo dục khác chưa được phân vào đâu", gồm: giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc nhanh; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy máy tính.

Công ty Win Business Academy từng giới thiệu khóa đào tạo trực tuyến mang tên "Tài chính gia đình" được tổ chức vào tháng 7/2025.

Theo quảng bá trên website, khóa học kết hợp 50% lý thuyết nền tảng và 50% tình huống thực tế, giúp học viên nắm vững nguyên lý tài chính cá nhân, đồng thời áp dụng vào đầu tư, bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính cho gia đình.

Khóa học còn được giới thiệu giúp học viên hiểu vai trò và tầm quan trọng của quản lý tài chính trong gia đình, xác định thói quen chi tiêu và rào cản trong quản lý tiền bạc, các cấp độ tư duy tài chính và ảnh hưởng đến cuộc sống, nguyên lý nền tảng về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư...

Khóa học có giá gốc 1 triệu đồng, nhưng được giảm còn 299.000 đồng, hình thức học hoàn toàn trực tuyến. Đáng chú ý, doanh nghiệp của Thiên còn quảng bá khóa học có sự góp mặt của một chuyên gia tài chính khá nổi tiếng.

Bên cạnh Win Business Academy, N.V.T còn từng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Win Group được thành lập năm 2020. Tuy nhiên, hiện công ty không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Tiết lộ từ chối bán bộ cờ trí tuệ dù được trả 1,5 triệu USD

Trước đó, năm 2019, T. nổi tiếng trong giới board game (một thể loại trò chơi tương tác giữa hai hoặc nhiều người chơi, sử dụng một bàn cờ, các quân cờ, xí ngầu, lá bài và các vật phẩm khác theo một bộ quy tắc cụ thể để đạt được mục tiêu của trò chơi) khi sáng tạo ra một loại cờ mới có tên là “Cờ Ngũ Hành”. Trò chơi lấy cảm hứng từ âm dương ngũ hành và các vì sao trong vũ trụ, mô phỏng cuộc chiến giữa ngày và đêm của các vì sao trong Thái Dương hệ.

N.V.T xuất hiện trong một bản tin hồi năm 2020, giới thiệu về Cờ Ngũ Hành.

Trong một bản tin từ năm 2020, T. được giới thiệu là nhà sáng lập – Giám đốc điều hành Win Group, chia sẻ về trò chơi Cờ Ngũ Hành mà mình sáng tạo ra. Đáng chú ý, tác giả Cờ Ngũ Hành tiết lộ một đối tác người Pháp gốc Do Thái gửi email đề nghị mua lại bản quyền Cờ Ngũ Hành với giá 1,5 triệu USD nhưng anh không bán.

Trong các bài đăng năm 2023, fanpage Cờ Ngũ Hành cập nhật 15 địa chỉ cửa hàng Hà Nội có bán trò chơi này. Có lần T. đăng tải clip cầm trên tay một con dấu, xung quanh là các khách hàng nhí xúm lại chờ xin đóng dấu vào bộ cờ, T. được săn đón hệt như một Idol Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, T. cùng nhóm cộng sự của mình còn phát triển hệ thống nhượng quyền F&B, với nhiều thương hiệu khác nhau. Anh cũng từng công bố quỹ "Xây dựng trường học" với cam kết trích 35% lợi nhuận, nhưng tới nay chưa có thông tin cập nhật.

Ngoài Cờ Ngũ Hành, T. còn giới thiệu Cờ Doanh Nhân - bộ giáo cụ tài chính được cho là mô phỏng nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo lời giới thiệu, trò chơi này giúp người tham gia "trải nghiệm 5 loại thị trường cơ bản" để học cách quản lý tài chính, đầu tư và làm chủ.